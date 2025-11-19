Release for Wed Nov 19

Published: 19/11/2025 | Post categories: SW daily release

| Views:11

New:

  • Driver for CAN-LIN SBC Click
  • CY8C4125LCE_HVS CODEGRIP Device Pack
  • CY8C4125LDE_HVS CODEGRIP Device Pack
  • CY8C4126L CODEGRIP Device Pack
  • CY8C4127LQA CODEGRIP Device Pack
  • CY8C4127LQS CODEGRIP Device Pack
  • CY8C4125LCE_HVS MCU Support package for GCC & Clang
  • CY8C4125LDE_HVS MCU Support package for GCC & Clang
  • CY8C4126L MCU Support package for GCC & Clang
  • CY8C4127LQA MCU Support package for GCC & Clang
  • CY8C4127LQS MCU Support package for GCC & Clang
  • Board Package for SAM L22 XPLAINED PRO EVALUATION KIT