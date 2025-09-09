Release for Tue Sep 09

Published: 09/09/2025 | Post categories: SW daily release

| Views:4

New:

  • Driver for 3D Hall 12 I2C Click
  • CY8C4124P CODEGRIP Device Pack
  • CY8C4124P MCU Support package for GCC & Clang
  • PIC32CZ2051CA9 MCU Support package for GCC & Clang
  • PIC32CZ8110CA9 MCU Support package for GCC & Clang
  • Board Package for Discovery kit with STM32H735IG MCU

Updated:

  • ATSAM_D21 MCU Support package for GCC & Clang
  • MK20D_VMC_VLL_VLK_VLQ_10 MCU Support package for GCC & Clang
  • MK20DX_VFT_VLF_5 MCU Support package for GCC & Clang
  • MK21DN_AVMC_VMC_VLK_5 MCU Support package for GCC & Clang
  • MK21DX_AVMC_VMC_VLK_5 MCU Support package for GCC & Clang
  • MK60D_VLQ_VMD_12 MCU Support package for GCC & Clang
  • MKV46F256VLL16Q MCU Support package for GCC & Clang
  • STM32L422RB_TB MCU Support package for GCC & Clang
  • STM32L4P5XX MCU Support package for GCC & Clang
  • TMPM4KXA MCU Support package for GCC & Clang
  • PIC18FK CODEGRIP Device Pack