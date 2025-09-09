Release for Tue Sep 09

New:
- Driver for 3D Hall 12 I2C Click
- CY8C4124P CODEGRIP Device Pack
- CY8C4124P MCU Support package for GCC & Clang
- PIC32CZ2051CA9 MCU Support package for GCC & Clang
- PIC32CZ8110CA9 MCU Support package for GCC & Clang
- Board Package for Discovery kit with STM32H735IG MCU
Updated:
- ATSAM_D21 MCU Support package for GCC & Clang
- MK20D_VMC_VLL_VLK_VLQ_10 MCU Support package for GCC & Clang
- MK20DX_VFT_VLF_5 MCU Support package for GCC & Clang
- MK21DN_AVMC_VMC_VLK_5 MCU Support package for GCC & Clang
- MK21DX_AVMC_VMC_VLK_5 MCU Support package for GCC & Clang
- MK60D_VLQ_VMD_12 MCU Support package for GCC & Clang
- MKV46F256VLL16Q MCU Support package for GCC & Clang
- STM32L422RB_TB MCU Support package for GCC & Clang
- STM32L4P5XX MCU Support package for GCC & Clang
- TMPM4KXA MCU Support package for GCC & Clang
- PIC18FK CODEGRIP Device Pack