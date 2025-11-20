Release for Thu Nov 20

Published: 20/11/2025

| Views:4

New:

  • CY8C4146PVS CODEGRIP Device Pack
  • CY8C4147AZS_S2 CODEGRIP Device Pack
  • CY8C4147LWE CODEGRIP Device Pack
  • CY8C4146PVS MCU Support package for GCC & Clang
  • CY8C4147AZS_S2 MCU Support package for GCC & Clang
  • CY8C4147LWE MCU Support package for GCC & Clang
  • Board Package for SAM R21 XPLAINED PRO EVALUATION KIT

Updated:

  • mikroSDK
  • Board Package for Evaluation Kit for RA6M3 MCU Group
  • RA0E1 CODEGRIP Device Pack
  • RA0E2 CODEGRIP Device Pack
  • RA0L1053 CODEGRIP Device Pack
  • RA0L1054 CODEGRIP Device Pack
  • RA0L1073 CODEGRIP Device Pack
  • RA0L1074 CODEGRIP Device Pack
  • RA2A2 CODEGRIP Device Pack
  • RA2L2 CODEGRIP Device Pack
  • RA8D1 CODEGRIP Device Pack
  • RA8M1 CODEGRIP Device Pack
  • RA8T1 CODEGRIP Device Pack