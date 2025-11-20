Release for Thu Nov 20

New:
- CY8C4146PVS CODEGRIP Device Pack
- CY8C4147AZS_S2 CODEGRIP Device Pack
- CY8C4147LWE CODEGRIP Device Pack
- CY8C4146PVS MCU Support package for GCC & Clang
- CY8C4147AZS_S2 MCU Support package for GCC & Clang
- CY8C4147LWE MCU Support package for GCC & Clang
- Board Package for SAM R21 XPLAINED PRO EVALUATION KIT
Updated:
- mikroSDK
- Board Package for Evaluation Kit for RA6M3 MCU Group
- RA0E1 CODEGRIP Device Pack
- RA0E2 CODEGRIP Device Pack
- RA0L1053 CODEGRIP Device Pack
- RA0L1054 CODEGRIP Device Pack
- RA0L1073 CODEGRIP Device Pack
- RA0L1074 CODEGRIP Device Pack
- RA2A2 CODEGRIP Device Pack
- RA2L2 CODEGRIP Device Pack
- RA8D1 CODEGRIP Device Pack
- RA8M1 CODEGRIP Device Pack
- RA8T1 CODEGRIP Device Pack