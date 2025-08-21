Release for Thu Aug 21

New:

  • XMC1200 CODEGRIP Device Pack
  • XMC1201_T CODEGRIP Device Pack
  • XMC1301_T CODEGRIP Device Pack
  • XMC1200 MCU Support package for GCC & Clang
  • XMC1201_T MCU Support package for GCC & Clang
  • XMC1301_T MCU Support package for GCC & Clang
  • Board Package for Evaluation Kit for RA6M3 MCU Group

Updated:

  • mikroSDK
  • R7FA6T3BB3CNH MCU Support package for GCC & Clang
  • RA0E1 MCU Support package for GCC & Clang
  • RA0E2 MCU Support package for GCC & Clang
  • RA2A1 MCU Support package for GCC & Clang
  • RA2A2 MCU Support package for GCC & Clang
  • RA2E1A52 MCU Support package for GCC & Clang
  • RA2E1A53 MCU Support package for GCC & Clang
  • RA2E1A7 MCU Support package for GCC & Clang
  • RA2E1A9 MCU Support package for GCC & Clang
  • RA2E2A3 MCU Support package for GCC & Clang
  • RA2E2A5 MCU Support package for GCC & Clang
  • RA2E2A7 MCU Support package for GCC & Clang
  • RA2E3 MCU Support package for GCC & Clang
  • RA2L1 MCU Support package for GCC & Clang
  • RA4E1 MCU Support package for GCC & Clang
  • RA4E2 MCU Support package for GCC & Clang
  • RA4L1 MCU Support package for GCC & Clang
  • RA4M1 MCU Support package for GCC & Clang
  • RA4M2 MCU Support package for GCC & Clang
  • RA4M3 MCU Support package for GCC & Clang
  • RA4T1 MCU Support package for GCC & Clang
  • RA4W1 MCU Support package for GCC & Clang
  • RA6E1 MCU Support package for GCC & Clang
  • RA6E2 MCU Support package for GCC & Clang
  • RA6M1 MCU Support package for GCC & Clang
  • RA6M2 MCU Support package for GCC & Clang
  • RA6M3 MCU Support package for GCC & Clang
  • RA6M4AD MCU Support package for GCC & Clang
  • RA6M4AE MCU Support package for GCC & Clang
  • RA6M4AF MCU Support package for GCC & Clang
  • RA6M5AG MCU Support package for GCC & Clang
  • RA6M5AH MCU Support package for GCC & Clang
  • RA6M5BF MCU Support package for GCC & Clang
  • RA6M5BG MCU Support package for GCC & Clang
  • RA6M5BH MCU Support package for GCC & Clang
  • RA6T1 MCU Support package for GCC & Clang
  • RA6T2 MCU Support package for GCC & Clang
  • RA6T3 MCU Support package for GCC & Clang