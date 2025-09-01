Release for Mon Sep 01

Published: 01/09/2025 | Post categories: SW daily release

| Views:10

New:

  • Driver for BT-EZ 2 Click
  • ATSAM4 CODEGRIP Device Pack
  • ATSAM4S8B CODEGRIP Device Pack
  • ATSAM4L MCU Support package for GCC & Clang
  • ATSAM4S8B MCU Support package for GCC & Clang
  • Board Package for Nucleo 64 with STM32L010RB MCU

Updated:

  • M2354 MCU Support package for GCC & Clang
  • MK20D_VMC_VLL_VLK_VLQ_10 MCU Support package for GCC & Clang
  • MK20D_ZVLQ_ZVMD_10 MCU Support package for GCC & Clang
  • MK20DN_VFT_VLF_5 MCU Support package for GCC & Clang
  • MK20DX_VFT_VLF_5 MCU Support package for GCC & Clang
  • MK50D MCU Support package for GCC & Clang
  • MK60D_VLQ_VMD_12 MCU Support package for GCC & Clang
  • MK60X512 MCU Support package for GCC & Clang
  • MK80FN256CAX15 MCU Support package for GCC & Clang
  • MKV46F256VLL16Q MCU Support package for GCC & Clang
  • STM32L162QC_ZC MCU Support package for GCC & Clang
  • STM32L422RB_TB MCU Support package for GCC & Clang
  • STM32L4P5XX MCU Support package for GCC & Clang
  • STM32L4Q5XX MCU Support package for GCC & Clang