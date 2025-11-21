Release for Fri Nov 21

Published: 21/11/2025

New:

  • CY8C4024F CODEGRIP Device Pack
  • CY8C4126LDA_S453 CODEGRIP Device Pack
  • CY8C4126LDS_S453 CODEGRIP Device Pack
  • CY8C4126LQE CODEGRIP Device Pack
  • CY8C4126LQS CODEGRIP Device Pack
  • CY8C4127LDA CODEGRIP Device Pack
  • CY8C4127LWE CODEGRIP Device Pack
  • CY8C4146F CODEGRIP Device Pack
  • CY8C4024F MCU Support package for GCC & Clang
  • CY8C4126LDA_S453 MCU Support package for GCC & Clang
  • CY8C4126LDS_S453 MCU Support package for GCC & Clang
  • CY8C4126LQE MCU Support package for GCC & Clang
  • CY8C4126LQS MCU Support package for GCC & Clang
  • CY8C4127LDA MCU Support package for GCC & Clang
  • CY8C4127LWE MCU Support package for GCC & Clang
  • CY8C4146F MCU Support package for GCC & Clang
  • Board Package for SAM R21 ZIGBEE LIGHT LINK EVALUATION KIT