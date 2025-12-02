NECTO Studio Update 7.4.2



Optimized Planet Debug, Extended Visual Code Generator Features, Smarter User Statistics and 403 New MCUs in CODEGRIP Programmer & Debugger

WHAT'S NEW?

Planet Debug (Remote Board Farm)

This time we are introducing one of its biggest workflow upgrades yet, combining speed, intelligence, and automation:

A new setup caching engine eliminates repetitive rebuilds by storing ready-to-use compiled setups. This allows NECTO to connect to Planet Debug (Remote Board Farm) systems in seconds, delivering a substantial performance boost, especially on slower PCs or in high-frequency debugging workflows.

Cross-system setup reuse: setups that share the same board, MCU, and compiler configuration are automatically matched and reused across different Planet Debug (Remote Board Farm) systems.

Automatic cache lifecycle management: unused cached setups older than 30 days are cleaned up to keep storage usage efficient.

Real-time detection of missing or changed packages: the system monitors package integrity and triggers only the rebuild steps that are actually required.

The result: a measurably faster and smoother Planet Debug (Remote Board Farm) experience.

Visual Code Generator

The Visual Code Generator continues to evolve with new capabilities and broader hardware coverage, making it easier to generate output for various display types in sensor-integrated applications. This update brings:

LCD 2×16 display selection is now available directly from the Output panel, ensuring that the generated code precisely targets that display.

The underlying AI model has been significantly refined, enabling it to produce code that is almost production-ready right out of the box. In internal testing, the automatically generated code achieves over 99% accuracy, producing correct initialization sequences, rendering routines, and data-update logic with successful compilation and MCU flashing, without requiring manual user intervention.

IMPROVEMENTS

User Statistics

The user statistics module has been notably refined to provide a smoother, more intuitive experience, with faster interactions and clearer visual feedback.

Key improvements include:

New zooming options, including pinch-zoom on macOS

Legend-based toggling of chart elements

Automatic rotation of X-axis labels

Full horizontal panning support

Refreshed UI styling and more readable tooltips

Improved PDF export engine

Smarter zoom behavior with cursor-based panning

These enhancements make exploring data more natural and efficient, especially when working with larger time ranges or high-density datasets.

Package Manager

The Package Manager receives several refinements that improve navigation, search reliability, and overall usability:

Updated mikroSDK GitHub button and tooltip

More robust search, even with special characters

Corrected parent category display

CUSTOMER FEEDBACK

NECTO Core

Eliminated crashes in NECTO Core during shutdown

Fixed Setup Wizard initialization crash

Improved file logging behavior when write permissions are unavailable

Safer STOP handling in Planet Debug (dangling pointer fix)

More accurate CMake error reporting

Resolved Windows-specific crash related to window geometry

Project Management

Fixed crash when holding the Build shortcut

Improved threading and pointer safety

Planet Debug

Fixed timeout-related crash when connecting to a board

Debugger

Fixed a crash in NECTO that occurred when clicking Restart Session, and while it was still restarting, clicking Add Breakpoint. The crash was caused by stale references to the debug session

NECTO Installer

Corrected packaging of sioclient on Windows

Version control

Fixed crash when updating actions and there is no open repository.

Thank you to all our users for reporting issues and sharing feedback! Your contribution helps us make NECTO Studio better with every release and follows our mission to build the world’s best IDE for embedded development.

403 NEW DEVICES SUPPORTED IN CODEGRIP PROG/DBG

We continue to expand MCU and CODEGRIP support daily, ensuring broader device coverage and seamless integration across architectures.

7FA8D1AFECBD R7FA8D1AFECFC R7FA8D1AHECBD R7FA8D1AHECFC R7FA8D1BFECBD R7FA8D1BFECFC R7FA8D1BHECBD R7FA8D1BHECFC R7FA8M1AFECBD R7FA8M1AFECFB R7FA8M1AFECFC R7FA8M1AFECFP R7FA8M1AHECBD R7FA8M1AHECFB R7FA8M1AHECFC R7FA8M1AHECFP R7FA8E2AFDCBD R7FA8E1AFDCFB R7FA8E1AFDCFP R7KA8P1KFDCAB R7KA8P1KFDCAC R7KA8P1KFLCAB R7KA8P1KFLCAC R7KA8D2ADDCAB R7KA8D2ADDCAC R7KA8D2ADLCAB R7KA8D2ADLCAC R7KA8D2AFDCAB R7KA8D2AFDCAC R7KA8D2AFLCAB R7KA8D2AFLCAC R7KA8T2LFDCAB R7KA8T2LFDCAC R7KA8T2LFECAB R7KA8T2LFECAC R7KA8T2LFECHC R7KA8T2LFLCAB R7KA8T2LFLCAC R7KA8D2BDDCAB R7KA8D2BDDCAC R7KA8D2BDLCAB R7KA8D2BDLCAC R7KA8D2BFDCAB R7KA8D2BFDCAC R7KA8D2BFLCAB R7KA8D2BFLCAC R7KA8D2JFDCAB R7KA8D2JFDCAC R7KA8D2JFLCAB R7KA8D2JFLCAC R7KA8M2JFDCAB R7KA8M2JFDCAC R7KA8M2JFECAB R7KA8M2JFECAC R7KA8M2JFLCAB R7KA8M2JFLCAC R7KA8D2KFDCAB R7KA8D2KFDCAC R7KA8D2KFLCAB R7KA8D2KFLCAC R7KA8M2ADDCAB R7KA8M2ADDCAC R7KA8M2ADECAB R7KA8M2ADECAC R7KA8M2ADLCAB R7KA8M2ADLCAC R7KA8M2AFDCAB R7KA8M2AFDCAC R7KA8M2AFECAB R7KA8M2AFECAC R7KA8M2AFLCAB R7KA8M2AFLCAC R7KA8T2JFDCAB R7KA8T2JFDCAC R7KA8T2JFECAB R7KA8T2JFECAC R7KA8T2JFECHC R7KA8T2JFLCAB R7KA8T2JFLCAC R7KA8T2AFDCAB R7KA8T2AFDCAC R7KA8T2AFECAB R7KA8T2AFECAC R7KA8T2AFECHC R7KA8T2AFLCAB R7KA8T2AFLCAC R7KA8P1JFDCAB R7KA8P1JFDCAC R7KA8P1JFLCAB R7KA8P1JFLCAC R7FA8T1AFECBD R7FA8T1AFECFB R7FA8T1AFECFC R7FA8T1AFECFP R7FA8T1AHECBD R7FA8T1AHECFB R7FA8T1AHECFC R7FA8T1AHECFP R7JA8D2JRDSAJ R7JA8D2JRLSAJ R7JA8D2JSDSAJ R7JA8D2JSLSAJ R7JA8D2KRDSAJ R7JA8D2KRLSAJ R7JA8D2KSDSAJ R7JA8D2KSLSAJ R7JA8T2LRDSAJ R7JA8T2LRLSAJ R7JA8T2LSDSAJ R7JA8T2LSLSAJ R7JA8P1JRDSAJ R7JA8P1JRLSAJ R7JA8P1JSDSAJ R7JA8P1JSLSAJ R7JA8P1KRDSAJ R7JA8P1KRLSAJ R7JA8P1KSDSAJ R7JA8P1KSLSAJ

CY8C4125AXI-S423 CY8C4125AXI-S433 CY8C4125AZI-S413 CY8C4125AZI-S423 CY8C4125AZI-S433 CY8C4125AZQ-S433 CY8C4127LDE-HVS004 CY8C4127LDE-HVS014 CY8C4127LDE-HVS104 CY8C4127LDE-HVS114 CY8C4127LDE-S443 CY8C4127LDE-S453 CY8C4745AZI-S403 CY8C4745AZI-S413 CY8C4745FNI-S402 CY8C4745FNI-S412 CY8C4745LQI-S401 CY8C4745LQI-S411 CY8C4146AXQ-S423 CY8C4146AXQ-S433 CY8C4146LDA-S243 CY8C4146LDA-S253 CY8C4146LDA-S263 CY8C4146LDA-S273 CY8C4146LDA-S453 CY8C4147LQI-T403 CY8C4147LQI-T413 CY8C4147LQI-T453 CY8C4147LQI-T463 CY8C4147LQI-T473 CY8C4146LDS-S243 CY8C4146LDS-S253 CY8C4146LDS-S263 CY8C4146LDS-S273 CY8C4146LDS-S453 CY8C4546AXI-S475 CY8C4546AZI-S473 CY8C4546AZI-S475 CY8C4546LQI-S476 CY8C4546LQQ-S476 CY8C4146AZS-S245 CY8C4146AZS-S255 CY8C4146AZS-S265 CY8C4146AZS-S275 CY8C4146AZS-S455 CY8C4025FNI-S402 CY8C4025FNI-S412 CY8C4025FNI-T412 CY8C4025FNI-T442 CY8C4025FNI-T452 CY8C4146AZE-S245 CY8C4146AZE-S255 CY8C4146AZE-S265 CY8C4146AZE-S275 CY8C4146AZE-S455 CY8C4146AZA-S245 CY8C4146AZA-S255 CY8C4146AZA-S265 CY8C4146AZA-S275 CY8C4146AZA-S455 CY8C4125FNI-S413 CY8C4125FNI-S423 CY8C4125FNI-S433 CY8C4125FNQ-S433 CY8C4024AXI-S402 CY8C4024AXI-S412 CY8C4024AZI-S403 CY8C4024AZI-S413 CY8C4024AZQ-S413 CY8C4124FNI-S403 CY8C4124FNI-S413 CY8C4124FNI-S433 CY8C4124FNQ-S433 CY8C4145AXI-S423 CY8C4145AXI-S433 CY8C4145AXQ-S433 CY8C4045FNI-S412 CY8C4045FNI-T412 CY8C4045FNI-T442 CY8C4045FNI-T452 CY8C4125LDE-HVS004 CY8C4125LDE-HVS014 CY8C4125LDE-HVS104 CY8C4125LDE-HVS114 CY8C4127LQS-S443 CY8C4127LQS-S445 CY8C4127LQS-S453 CY8C4127LQS-S455 CY8C4127LQA-S443 CY8C4127LQA-S445 CY8C4127LQA-S453 CY8C4127LQA-S455 CY8C4126LCE-HVS003 CY8C4126LCE-HVS013 CY8C4126LCE-HVS103 CY8C4126LCE-HVS113 CY8C4125LCE-HVS003 CY8C4125LCE-HVS013 CY8C4125LCE-HVS103 CY8C4125LCE-HVS113 CY8C4146PVS-S422 CY8C4146PVS-S432 CY8C4147LWE-HVS005 CY8C4147LWE-HVS015 CY8C4147LWE-HVS025 CY8C4147LWE-HVS025X CY8C4147LWE-HVS035 CY8C4147LWE-HVS035X CY8C4147LWE-HVS105 CY8C4147LWE-HVS115 CY8C4147LWE-HVS125 CY8C4147LWE-HVS125X CY8C4147LWE-HVS135 CY8C4147LWE-HVS135X CY8C4147AZS-S245 CY8C4147AZS-S255 CY8C4147AZS-S265 CY8C4147AZS-S275 CY8C4147AZS-S285 CY8C4147AZS-S295 CY8C4126LDA-S453 CY8C4024FNI-S402 CY8C4024FNI-S412 CY8C4126LQE-S453 CY8C4126LQE-S455 CY8C4127LDA-S443 CY8C4127LDA-S453 CY8C4146FNI-S423 CY8C4146FNI-S433 CY8C4146FNI-S443 CY8C4146FNQ-S433 CY8C4126LDS-S453 CY8C4126LQS-S453 CY8C4126LQS-S455 CY8C4127LWE-HVS005 CY8C4127LWE-HVS015 CY8C4127LWE-HVS105 CY8C4127LWE-HVS115 CY8C4145AZI-S423 CY8C4145AZQ-S433 CY8C4148AZA-S545 CY8C4148AZA-S548 CY8C4148AZA-S555 CY8C4148AZA-S558 CY8C4148AZA-S565 CY8C4148AZA-S568 CY8C4148AZA-S575 CY8C4148AZA-S578 CY8C4148AZA-S585 CY8C4148AZA-S588 CY8C4148AZA-S595 CY8C4148AZA-S598 CY8C4128AXI-S445 CY8C4128AXI-S455 CY8C4128AZI-S443 CY8C4128AZI-S445 CY8C4128AZI-S453 CY8C4128AZI-S455 CY8C4127LQE-HVS006 CY8C4127LQE-HVS016 CY8C4127LQE-HVS106 CY8C4127LQE-HVS116 CY8C4127LQE-S443 CY8C4127LQE-S445 CY8C4127LQE-S453 CY8C4127LQE-S455 CY8C4548AXI-S475 CY8C4548AXI-S485 CY8C4548AXQ-S485 CY8C4548AZI-S475 CY8C4548AZI-S483 CY8C4548AZI-S485 CY8C4548AZQ-S483 CY8C4548AZQ-S485 CY8C4548LQI-S486 CY8C4548LQQ-S486 CY8C4128LQI-S446 CY8C4128LQQ-S456 CY8C4148AZE-S545 CY8C4148AZE-S548 CY8C4148AZE-S555 CY8C4148AZE-S558 CY8C4148AZE-S565 CY8C4148AZE-S568 CY8C4148AZE-S575 CY8C4148AZE-S578 CY8C4148AZE-S585 CY8C4148AZE-S588 CY8C4148AZE-S595 CY8C4148AZE-S598 CY9AF421KPMC1-G-JNE2 CY9AF421KWQN-G-JNE2 CY9AF421LPMC-G-JNE2 CY9AF421LPMC1-G-JNE2 CY9AF421LWQN-G-JNE2 CY9BF122KPMC-G-MNE2 CY9BF122KPMC-GNE2 CY9BF122KQN-G-AVE2 CY9BF122KQN-G-AVERE2 CY9BF122LPMC-G-MNE2 CY9BF122LPMC-GNE2 CY9BF122LPMC1-G-MNE2 CY9BF122LPMC1-GNE2 CY9BF122LQN-G-AVE2 CY9BF122LQN-G-AVERE2 CY9BF122MBGL-GK9E1 CY9BF122MPMC-G-MNE2 CY9BF122MPMC-GNE2 CY9BF122MPMC1-G-JNE2 CY9BF368MPMC1-G-JNE2 CY9BF368NPMC-G-MNE2 CY9BF368NPMC-GNE2 CY9BF368NPQC-G-JNE2 CY9BF368RBGL-GE1 CY9BF368RBGL-GK7E1 CY9BF366KPMC-G-JNE2 CY9BF366KPMC-G-JNK1E2 CY9BF366KQN-G-AVE2 CY9BF366LPMC-G-JNE2 CY9BF366LQN-G-AVE2 CY9BF366MPMC1-G-JNE2 CY9BF366NPMC-G-MNE2 CY9BF366NPMC-GNE2 CY9BF366NPQC-G-JNE2 CY9BF366RBGL-GE1 CY9BF366RBGL-GK7E1 CY9BF366RPMC-G-JNE2 CY9BF366RPMC-G-MNE2 CY9BF366RPMC-GNE2 CY9BF468MPMC1-G-JNE2 CY9BF468NPMC-G-MNE2 CY9BF468NPMC-GNE2 CY9BF468NPQC-G-JNE2 CY9BF468RBGL-GE1 CY9BF468RBGL-GK7E1 CY9BF114NBGL-G-F4K9E1 CY9BF114NBGL-GK9E1 CY9BF114NPMC-G-JNE2 CY9BF114NPQC-G-JNE2 CY9BF114RPMC-G-JNE2 CY9AF121KPMC-G-JNE2 S6E2H44E0AGV20000 S6E2H44E0AGV2000M S6E2H44F0AGV20000 S6E2H44F0AGV2000M S6E2H44G0AGB3000A S6E2H44G0AGV20000 S6E2H44G0AGV2000M S6E2H46E0AGV20000 S6E2H46E0AGV2000M S6E2H46F0AGV20000 S6E2H46F0AGV2000M S6E2H46G0AGB3000A S6E2H46G0AGV20000 S6E2H46G0AGV2000M CY9BF117TBGL-GK7E1 CY9BF315NBGL-GK9E1 CY9BF315NPMC-G-JNE2 CY9BF315NPMC-G-JNK1E2 CY9BF315NPQC-G-JNE2 CY9BF315RPMC-G-JNE2 S6E2HG4E0AGV20000 S6E2HG4E0AGV2000M S6E2HG4F0AGV20000 S6E2HG4F0AGV2000M S6E2HG4G0AGB3000A S6E2HG4G0AGV20000 S6E2HG4G0AGV2000M S6E2HG6E0AGV20000 S6E2HG6E0AGV2000M S6E2HG6F0AGV20000 S6E2HG6F0AGV2000M S6E2HG6G0AGB3000A S6E2HG6G0AGV20000 S6E2HG6G0AGV2000M CY8C4127LDS-S443 CY8C4127LDS-S453 CY8C4149LDS-S543 CY8C4149LDS-S553 CY8C4149LDS-S563 CY8C4149LDS-S573 CY8C4149LDS-S583 CY8C4149LDS-S593 CY8C4146LQQ-S422 CY8C4146LQQ-S432

Refer to the full documentation or changelog for the complete MCU list.

ABOUT NECTO

NECTO Studio is a lightning-fast, multi-architecture, multi-language IDE developed in C++ for Windows, macOS, and Linux. It integrates 12 compilers, supports 8 architectures, and covers thousands of microcontrollers, all unified under the NECTO SDK’s universal codebase. With daily-updated libraries, thousands of ready-to-use examples across hundreds of embedded topics, and a 24/7 remote board farm powered by CODEGRIP — the world’s first Wi-Fi debugger — developers dramatically reduce prototyping time. NECTO's built-in AI code assistant smartly merges multiple codebases, while the Smart Cloud brings real-time data visualization to your desk with a single line of code. And with intuitive smart setup steps guiding you from start to finish, ideal coding isn’t just a concept — it’s your new reality.

ABOUT CODEGRIP

CODEGRIP is the world’s first Wi-Fi programmer and debugger, supporting ARM® Cortex®-M, RISC-V, PIC®, dsPIC®, PIC32®, and AVR® MCUs, with an optional USB-C high-speed interface for wired connectivity. Built in 2019 to enable remote embedded programming, CODEGRIP gives developers the freedom to program, debug, and monitor MCUs without cables. Its multi-platform software (Windows, macOS, Linux) allows project management, configuration, and live MCU monitoring from anywhere, enabling 24/7 remote access to boards - ideal for technical support, distributed teams, or hard-to-reach environments.

ABOUT PLANET DEBUG

PLANET DEBUG is the world’s first remote board farm with live streaming, providing 24/7 real-time access to development boards through NECTO Studio IDE. Powered by CODEGRIP programmer/debugger, it enables secure, driver-free Wi-Fi programming and debugging on real hardware from anywhere. High-quality cameras enable you to see your code come to life in real time - LEDs blink, TFTs refresh, and sensor values update. No simulation - real results on real devices. Planet Debug eliminates shipping and setup, reduces cost and saves time, supports multiple platforms and architectures, and enables instant silicon evaluation from day one, for every engineer, anywhere in the world.

ABOUT MIKROE

MIKROE is committed to changing the embedded electronics industry through time-saving, industry-standard hardware and software solutions. With concepts like Remote Access, One New Product/Day, Multi-Architectural IDE, and the EmbeddedWiki™ platform, MIKROE combines its boards, compilers, smart displays, programmers/debuggers, and over 1850+ Click peripheral boards™ to drastically cut development time. Open standards like mikroBUS™, mikroSDK™, SiBRAIN™, and DISCON™ have been adopted by 100+ leading MCU vendors worldwide and integrated on their development boards.