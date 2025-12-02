NECTO Studio Update 7.4.2

Published: 02/12/2025 | Post categories: Compiler releases, Product Announcement

Optimized Planet Debug, Extended Visual Code Generator Features, Smarter User Statistics and 403 New MCUs in CODEGRIP Programmer & Debugger

 

WHAT'S NEW?

 

Planet Debug (Remote Board Farm)

 

This time we are introducing one of its biggest workflow upgrades yet, combining speed, intelligence, and automation:

  • A new setup caching engine eliminates repetitive rebuilds by storing ready-to-use compiled setups. This allows NECTO to connect to Planet Debug (Remote Board Farm) systems in seconds, delivering a substantial performance boost, especially on slower PCs or in high-frequency debugging workflows.
  • Cross-system setup reuse: setups that share the same board, MCU, and compiler configuration are automatically matched and reused across different Planet Debug (Remote Board Farm) systems.
  • Automatic cache lifecycle management: unused cached setups older than 30 days are cleaned up to keep storage usage efficient.
  • Real-time detection of missing or changed packages: the system monitors package integrity and triggers only the rebuild steps that are actually required.

The result: a measurably faster and smoother Planet Debug (Remote Board Farm) experience.

Visual Code Generator

The Visual Code Generator continues to evolve with new capabilities and broader hardware coverage, making it easier to generate output for various display types in sensor-integrated applications. This update brings:

  • LCD 2×16 display selection is now available directly from the Output panel, ensuring that the generated code precisely targets that display.
  • The underlying AI model has been significantly refined, enabling it to produce code that is almost production-ready right out of the box. In internal testing, the automatically generated code achieves over 99% accuracy, producing correct initialization sequences, rendering routines, and data-update logic with successful compilation and MCU flashing, without requiring manual user intervention.

IMPROVEMENTS

 

User Statistics

 

The user statistics module has been notably refined to provide a smoother, more intuitive experience, with faster interactions and clearer visual feedback.

Key improvements include:

  • New zooming options, including pinch-zoom on macOS
  • Legend-based toggling of chart elements
  • Automatic rotation of X-axis labels
  • Full horizontal panning support
  • Refreshed UI styling and more readable tooltips
  • Improved PDF export engine
  • Smarter zoom behavior with cursor-based panning

These enhancements make exploring data more natural and efficient, especially when working with larger time ranges or high-density datasets.

Package Manager

The Package Manager receives several refinements that improve navigation, search reliability, and overall usability:

  • Updated mikroSDK GitHub button and tooltip
  • More robust search, even with special characters
  • Corrected parent category display

CUSTOMER FEEDBACK

 

NECTO Core

 

  • Eliminated crashes in NECTO Core during shutdown
  • Fixed Setup Wizard initialization crash
  • Improved file logging behavior when write permissions are unavailable
  • Safer STOP handling in Planet Debug (dangling pointer fix)
  • More accurate CMake error reporting
  • Resolved Windows-specific crash related to window geometry

Project Management

  • Fixed crash when holding the Build shortcut
  • Improved threading and pointer safety

Planet Debug

  • Fixed timeout-related crash when connecting to a board

Debugger

  • Fixed a crash in NECTO that occurred when clicking Restart Session, and while it was still restarting, clicking Add Breakpoint. The crash was caused by stale references to the debug session

NECTO Installer

  • Corrected packaging of sioclient on Windows

Version control

  • Fixed crash when updating actions and there is no open repository.

Thank you to all our users for reporting issues and sharing feedback! Your contribution helps us make NECTO Studio better with every release and follows our mission to build the world’s best IDE for embedded development.

403 NEW DEVICES SUPPORTED IN CODEGRIP PROG/DBG

We continue to expand MCU and CODEGRIP support daily, ensuring broader device coverage and seamless integration across architectures.

Refer to the full documentation or changelog for the complete MCU list.

 

 

 

 

DOWNLOAD NECTO Studio:

 

 

ABOUT NECTO

NECTO Studio is a lightning-fast, multi-architecture, multi-language IDE developed in C++ for Windows, macOS, and Linux. It integrates 12 compilers, supports 8 architectures, and covers thousands of microcontrollers, all unified under the NECTO SDK’s universal codebase. With daily-updated libraries, thousands of ready-to-use examples across hundreds of embedded topics, and a 24/7 remote board farm powered by CODEGRIP — the world’s first Wi-Fi debugger — developers dramatically reduce prototyping time. NECTO's built-in AI code assistant smartly merges multiple codebases, while the Smart Cloud brings real-time data visualization to your desk with a single line of code. And with intuitive smart setup steps guiding you from start to finish, ideal coding isn’t just a concept — it’s your new reality.

ABOUT CODEGRIP

CODEGRIP is the world’s first Wi-Fi programmer and debugger, supporting ARM® Cortex®-M, RISC-V, PIC®, dsPIC®, PIC32®, and AVR® MCUs, with an optional USB-C high-speed interface for wired connectivity. Built in 2019 to enable remote embedded programming, CODEGRIP gives developers the freedom to program, debug, and monitor MCUs without cables. Its multi-platform software (Windows, macOS, Linux) allows project management, configuration, and live MCU monitoring from anywhere, enabling 24/7 remote access to boards - ideal for technical support, distributed teams, or hard-to-reach environments.

ABOUT PLANET DEBUG

PLANET DEBUG is the world’s first remote board farm with live streaming, providing 24/7 real-time access to development boards through NECTO Studio IDE. Powered by CODEGRIP programmer/debugger, it enables secure, driver-free Wi-Fi programming and debugging on real hardware from anywhere. High-quality cameras enable you to see your code come to life in real time - LEDs blink, TFTs refresh, and sensor values update. No simulation - real results on real devices. Planet Debug eliminates shipping and setup, reduces cost and saves time, supports multiple platforms and architectures, and enables instant silicon evaluation from day one, for every engineer, anywhere in the world.

ABOUT MIKROE

MIKROE is committed to changing the embedded electronics industry through time-saving, industry-standard hardware and software solutions. With concepts like Remote Access, One New Product/Day, Multi-Architectural IDE, and the EmbeddedWiki™ platform, MIKROE combines its boards, compilers, smart displays, programmers/debuggers, and over 1850+ Click peripheral boards™ to drastically cut development time. Open standards like mikroBUS™, mikroSDK™, SiBRAIN™, and DISCON™ have been adopted by 100+ leading MCU vendors worldwide and integrated on their development boards.