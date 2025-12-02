NECTO Studio Update 7.4.2

Optimized Planet Debug, Extended Visual Code Generator Features, Smarter User Statistics and 403 New MCUs in CODEGRIP Programmer & Debugger
WHAT'S NEW?
Planet Debug (Remote Board Farm)
This time we are introducing one of its biggest workflow upgrades yet, combining speed, intelligence, and automation:
- A new setup caching engine eliminates repetitive rebuilds by storing ready-to-use compiled setups. This allows NECTO to connect to Planet Debug (Remote Board Farm) systems in seconds, delivering a substantial performance boost, especially on slower PCs or in high-frequency debugging workflows.
- Cross-system setup reuse: setups that share the same board, MCU, and compiler configuration are automatically matched and reused across different Planet Debug (Remote Board Farm) systems.
- Automatic cache lifecycle management: unused cached setups older than 30 days are cleaned up to keep storage usage efficient.
- Real-time detection of missing or changed packages: the system monitors package integrity and triggers only the rebuild steps that are actually required.
The result: a measurably faster and smoother Planet Debug (Remote Board Farm) experience.
Visual Code Generator
The Visual Code Generator continues to evolve with new capabilities and broader hardware coverage, making it easier to generate output for various display types in sensor-integrated applications. This update brings:
- LCD 2×16 display selection is now available directly from the Output panel, ensuring that the generated code precisely targets that display.
- The underlying AI model has been significantly refined, enabling it to produce code that is almost production-ready right out of the box. In internal testing, the automatically generated code achieves over 99% accuracy, producing correct initialization sequences, rendering routines, and data-update logic with successful compilation and MCU flashing, without requiring manual user intervention.
IMPROVEMENTS
User Statistics
The user statistics module has been notably refined to provide a smoother, more intuitive experience, with faster interactions and clearer visual feedback.
Key improvements include:
- New zooming options, including pinch-zoom on macOS
- Legend-based toggling of chart elements
- Automatic rotation of X-axis labels
- Full horizontal panning support
- Refreshed UI styling and more readable tooltips
- Improved PDF export engine
- Smarter zoom behavior with cursor-based panning
These enhancements make exploring data more natural and efficient, especially when working with larger time ranges or high-density datasets.
Package Manager
The Package Manager receives several refinements that improve navigation, search reliability, and overall usability:
- Updated mikroSDK GitHub button and tooltip
- More robust search, even with special characters
- Corrected parent category display
CUSTOMER FEEDBACK
NECTO Core
- Eliminated crashes in NECTO Core during shutdown
- Fixed Setup Wizard initialization crash
- Improved file logging behavior when write permissions are unavailable
- Safer STOP handling in Planet Debug (dangling pointer fix)
- More accurate CMake error reporting
- Resolved Windows-specific crash related to window geometry
Project Management
- Fixed crash when holding the Build shortcut
- Improved threading and pointer safety
Planet Debug
- Fixed timeout-related crash when connecting to a board
Debugger
- Fixed a crash in NECTO that occurred when clicking Restart Session, and while it was still restarting, clicking Add Breakpoint. The crash was caused by stale references to the debug session
NECTO Installer
- Corrected packaging of sioclient on Windows
Version control
- Fixed crash when updating actions and there is no open repository.
Thank you to all our users for reporting issues and sharing feedback! Your contribution helps us make NECTO Studio better with every release and follows our mission to build the world’s best IDE for embedded development.
403 NEW DEVICES SUPPORTED IN CODEGRIP PROG/DBG
We continue to expand MCU and CODEGRIP support daily, ensuring broader device coverage and seamless integration across architectures.
7FA8D1AFECBD
R7FA8D1AFECFC
R7FA8D1AHECBD
R7FA8D1AHECFC
R7FA8D1BFECBD
R7FA8D1BFECFC
R7FA8D1BHECBD
R7FA8D1BHECFC
R7FA8M1AFECBD
R7FA8M1AFECFB
R7FA8M1AFECFC
R7FA8M1AFECFP
R7FA8M1AHECBD
R7FA8M1AHECFB
R7FA8M1AHECFC
R7FA8M1AHECFP
R7FA8E2AFDCBD
R7FA8E1AFDCFB
R7FA8E1AFDCFP
R7KA8P1KFDCAB
R7KA8P1KFDCAC
R7KA8P1KFLCAB
R7KA8P1KFLCAC
R7KA8D2ADDCAB
R7KA8D2ADDCAC
R7KA8D2ADLCAB
R7KA8D2ADLCAC
R7KA8D2AFDCAB
R7KA8D2AFDCAC
R7KA8D2AFLCAB
R7KA8D2AFLCAC
R7KA8T2LFDCAB
R7KA8T2LFDCAC
R7KA8T2LFECAB
R7KA8T2LFECAC
R7KA8T2LFECHC
R7KA8T2LFLCAB
R7KA8T2LFLCAC
R7KA8D2BDDCAB
R7KA8D2BDDCAC
R7KA8D2BDLCAB
R7KA8D2BDLCAC
R7KA8D2BFDCAB
R7KA8D2BFDCAC
R7KA8D2BFLCAB
R7KA8D2BFLCAC
R7KA8D2JFDCAB
R7KA8D2JFDCAC
R7KA8D2JFLCAB
R7KA8D2JFLCAC
R7KA8M2JFDCAB
R7KA8M2JFDCAC
R7KA8M2JFECAB
R7KA8M2JFECAC
R7KA8M2JFLCAB
R7KA8M2JFLCAC
R7KA8D2KFDCAB
R7KA8D2KFDCAC
R7KA8D2KFLCAB
R7KA8D2KFLCAC
R7KA8M2ADDCAB
R7KA8M2ADDCAC
R7KA8M2ADECAB
R7KA8M2ADECAC
R7KA8M2ADLCAB
R7KA8M2ADLCAC
R7KA8M2AFDCAB
R7KA8M2AFDCAC
R7KA8M2AFECAB
R7KA8M2AFECAC
R7KA8M2AFLCAB
R7KA8M2AFLCAC
R7KA8T2JFDCAB
R7KA8T2JFDCAC
R7KA8T2JFECAB
R7KA8T2JFECAC
R7KA8T2JFECHC
R7KA8T2JFLCAB
R7KA8T2JFLCAC
R7KA8T2AFDCAB
R7KA8T2AFDCAC
R7KA8T2AFECAB
R7KA8T2AFECAC
R7KA8T2AFECHC
R7KA8T2AFLCAB
R7KA8T2AFLCAC
R7KA8P1JFDCAB
R7KA8P1JFDCAC
R7KA8P1JFLCAB
R7KA8P1JFLCAC
R7FA8T1AFECBD
R7FA8T1AFECFB
R7FA8T1AFECFC
R7FA8T1AFECFP
R7FA8T1AHECBD
R7FA8T1AHECFB
R7FA8T1AHECFC
R7FA8T1AHECFP
R7JA8D2JRDSAJ
R7JA8D2JRLSAJ
R7JA8D2JSDSAJ
R7JA8D2JSLSAJ
R7JA8D2KRDSAJ
R7JA8D2KRLSAJ
R7JA8D2KSDSAJ
R7JA8D2KSLSAJ
R7JA8T2LRDSAJ
R7JA8T2LRLSAJ
R7JA8T2LSDSAJ
R7JA8T2LSLSAJ
R7JA8P1JRDSAJ
R7JA8P1JRLSAJ
R7JA8P1JSDSAJ
R7JA8P1JSLSAJ
R7JA8P1KRDSAJ
R7JA8P1KRLSAJ
R7JA8P1KSDSAJ
R7JA8P1KSLSAJ
CY8C4125AXI-S423
CY8C4125AXI-S433
CY8C4125AZI-S413
CY8C4125AZI-S423
CY8C4125AZI-S433
CY8C4125AZQ-S433
CY8C4127LDE-HVS004
CY8C4127LDE-HVS014
CY8C4127LDE-HVS104
CY8C4127LDE-HVS114
CY8C4127LDE-S443
CY8C4127LDE-S453
CY8C4745AZI-S403
CY8C4745AZI-S413
CY8C4745FNI-S402
CY8C4745FNI-S412
CY8C4745LQI-S401
CY8C4745LQI-S411
CY8C4146AXQ-S423
CY8C4146AXQ-S433
CY8C4146LDA-S243
CY8C4146LDA-S253
CY8C4146LDA-S263
CY8C4146LDA-S273
CY8C4146LDA-S453
CY8C4147LQI-T403
CY8C4147LQI-T413
CY8C4147LQI-T453
CY8C4147LQI-T463
CY8C4147LQI-T473
CY8C4146LDS-S243
CY8C4146LDS-S253
CY8C4146LDS-S263
CY8C4146LDS-S273
CY8C4146LDS-S453
CY8C4546AXI-S475
CY8C4546AZI-S473
CY8C4546AZI-S475
CY8C4546LQI-S476
CY8C4546LQQ-S476
CY8C4146AZS-S245
CY8C4146AZS-S255
CY8C4146AZS-S265
CY8C4146AZS-S275
CY8C4146AZS-S455
CY8C4025FNI-S402
CY8C4025FNI-S412
CY8C4025FNI-T412
CY8C4025FNI-T442
CY8C4025FNI-T452
CY8C4146AZE-S245
CY8C4146AZE-S255
CY8C4146AZE-S265
CY8C4146AZE-S275
CY8C4146AZE-S455
CY8C4146AZA-S245
CY8C4146AZA-S255
CY8C4146AZA-S265
CY8C4146AZA-S275
CY8C4146AZA-S455
CY8C4125FNI-S413
CY8C4125FNI-S423
CY8C4125FNI-S433
CY8C4125FNQ-S433
CY8C4024AXI-S402
CY8C4024AXI-S412
CY8C4024AZI-S403
CY8C4024AZI-S413
CY8C4024AZQ-S413
CY8C4124FNI-S403
CY8C4124FNI-S413
CY8C4124FNI-S433
CY8C4124FNQ-S433
CY8C4145AXI-S423
CY8C4145AXI-S433
CY8C4145AXQ-S433
CY8C4045FNI-S412
CY8C4045FNI-T412
CY8C4045FNI-T442
CY8C4045FNI-T452
CY8C4125LDE-HVS004
CY8C4125LDE-HVS014
CY8C4125LDE-HVS104
CY8C4125LDE-HVS114
CY8C4127LQS-S443
CY8C4127LQS-S445
CY8C4127LQS-S453
CY8C4127LQS-S455
CY8C4127LQA-S443
CY8C4127LQA-S445
CY8C4127LQA-S453
CY8C4127LQA-S455
CY8C4126LCE-HVS003
CY8C4126LCE-HVS013
CY8C4126LCE-HVS103
CY8C4126LCE-HVS113
CY8C4125LCE-HVS003
CY8C4125LCE-HVS013
CY8C4125LCE-HVS103
CY8C4125LCE-HVS113
CY8C4146PVS-S422
CY8C4146PVS-S432
CY8C4147LWE-HVS005
CY8C4147LWE-HVS015
CY8C4147LWE-HVS025
CY8C4147LWE-HVS025X
CY8C4147LWE-HVS035
CY8C4147LWE-HVS035X
CY8C4147LWE-HVS105
CY8C4147LWE-HVS115
CY8C4147LWE-HVS125
CY8C4147LWE-HVS125X
CY8C4147LWE-HVS135
CY8C4147LWE-HVS135X
CY8C4147AZS-S245
CY8C4147AZS-S255
CY8C4147AZS-S265
CY8C4147AZS-S275
CY8C4147AZS-S285
CY8C4147AZS-S295
CY8C4126LDA-S453
CY8C4024FNI-S402
CY8C4024FNI-S412
CY8C4126LQE-S453
CY8C4126LQE-S455
CY8C4127LDA-S443
CY8C4127LDA-S453
CY8C4146FNI-S423
CY8C4146FNI-S433
CY8C4146FNI-S443
CY8C4146FNQ-S433
CY8C4126LDS-S453
CY8C4126LQS-S453
CY8C4126LQS-S455
CY8C4127LWE-HVS005
CY8C4127LWE-HVS015
CY8C4127LWE-HVS105
CY8C4127LWE-HVS115
CY8C4145AZI-S423
CY8C4145AZQ-S433
CY8C4148AZA-S545
CY8C4148AZA-S548
CY8C4148AZA-S555
CY8C4148AZA-S558
CY8C4148AZA-S565
CY8C4148AZA-S568
CY8C4148AZA-S575
CY8C4148AZA-S578
CY8C4148AZA-S585
CY8C4148AZA-S588
CY8C4148AZA-S595
CY8C4148AZA-S598
CY8C4128AXI-S445
CY8C4128AXI-S455
CY8C4128AZI-S443
CY8C4128AZI-S445
CY8C4128AZI-S453
CY8C4128AZI-S455
CY8C4127LQE-HVS006
CY8C4127LQE-HVS016
CY8C4127LQE-HVS106
CY8C4127LQE-HVS116
CY8C4127LQE-S443
CY8C4127LQE-S445
CY8C4127LQE-S453
CY8C4127LQE-S455
CY8C4548AXI-S475
CY8C4548AXI-S485
CY8C4548AXQ-S485
CY8C4548AZI-S475
CY8C4548AZI-S483
CY8C4548AZI-S485
CY8C4548AZQ-S483
CY8C4548AZQ-S485
CY8C4548LQI-S486
CY8C4548LQQ-S486
CY8C4128LQI-S446
CY8C4128LQQ-S456
CY8C4148AZE-S545
CY8C4148AZE-S548
CY8C4148AZE-S555
CY8C4148AZE-S558
CY8C4148AZE-S565
CY8C4148AZE-S568
CY8C4148AZE-S575
CY8C4148AZE-S578
CY8C4148AZE-S585
CY8C4148AZE-S588
CY8C4148AZE-S595
CY8C4148AZE-S598
CY9AF421KPMC1-G-JNE2
CY9AF421KWQN-G-JNE2
CY9AF421LPMC-G-JNE2
CY9AF421LPMC1-G-JNE2
CY9AF421LWQN-G-JNE2
CY9BF122KPMC-G-MNE2
CY9BF122KPMC-GNE2
CY9BF122KQN-G-AVE2
CY9BF122KQN-G-AVERE2
CY9BF122LPMC-G-MNE2
CY9BF122LPMC-GNE2
CY9BF122LPMC1-G-MNE2
CY9BF122LPMC1-GNE2
CY9BF122LQN-G-AVE2
CY9BF122LQN-G-AVERE2
CY9BF122MBGL-GK9E1
CY9BF122MPMC-G-MNE2
CY9BF122MPMC-GNE2
CY9BF122MPMC1-G-JNE2
CY9BF368MPMC1-G-JNE2
CY9BF368NPMC-G-MNE2
CY9BF368NPMC-GNE2
CY9BF368NPQC-G-JNE2
CY9BF368RBGL-GE1
CY9BF368RBGL-GK7E1
CY9BF366KPMC-G-JNE2
CY9BF366KPMC-G-JNK1E2
CY9BF366KQN-G-AVE2
CY9BF366LPMC-G-JNE2
CY9BF366LQN-G-AVE2
CY9BF366MPMC1-G-JNE2
CY9BF366NPMC-G-MNE2
CY9BF366NPMC-GNE2
CY9BF366NPQC-G-JNE2
CY9BF366RBGL-GE1
CY9BF366RBGL-GK7E1
CY9BF366RPMC-G-JNE2
CY9BF366RPMC-G-MNE2
CY9BF366RPMC-GNE2
CY9BF468MPMC1-G-JNE2
CY9BF468NPMC-G-MNE2
CY9BF468NPMC-GNE2
CY9BF468NPQC-G-JNE2
CY9BF468RBGL-GE1
CY9BF468RBGL-GK7E1
CY9BF114NBGL-G-F4K9E1
CY9BF114NBGL-GK9E1
CY9BF114NPMC-G-JNE2
CY9BF114NPQC-G-JNE2
CY9BF114RPMC-G-JNE2
CY9AF121KPMC-G-JNE2
S6E2H44E0AGV20000
S6E2H44E0AGV2000M
S6E2H44F0AGV20000
S6E2H44F0AGV2000M
S6E2H44G0AGB3000A
S6E2H44G0AGV20000
S6E2H44G0AGV2000M
S6E2H46E0AGV20000
S6E2H46E0AGV2000M
S6E2H46F0AGV20000
S6E2H46F0AGV2000M
S6E2H46G0AGB3000A
S6E2H46G0AGV20000
S6E2H46G0AGV2000M
CY9BF117TBGL-GK7E1
CY9BF315NBGL-GK9E1
CY9BF315NPMC-G-JNE2
CY9BF315NPMC-G-JNK1E2
CY9BF315NPQC-G-JNE2
CY9BF315RPMC-G-JNE2
S6E2HG4E0AGV20000
S6E2HG4E0AGV2000M
S6E2HG4F0AGV20000
S6E2HG4F0AGV2000M
S6E2HG4G0AGB3000A
S6E2HG4G0AGV20000
S6E2HG4G0AGV2000M
S6E2HG6E0AGV20000
S6E2HG6E0AGV2000M
S6E2HG6F0AGV20000
S6E2HG6F0AGV2000M
S6E2HG6G0AGB3000A
S6E2HG6G0AGV20000
S6E2HG6G0AGV2000M
CY8C4127LDS-S443
CY8C4127LDS-S453
CY8C4149LDS-S543
CY8C4149LDS-S553
CY8C4149LDS-S563
CY8C4149LDS-S573
CY8C4149LDS-S583
CY8C4149LDS-S593
CY8C4146LQQ-S422
CY8C4146LQQ-S432
Refer to the full documentation or changelog for the complete MCU list.
DOWNLOAD NECTO Studio:
USEFUL LINKS:
ABOUT NECTO
NECTO Studio is a lightning-fast, multi-architecture, multi-language IDE developed in C++ for Windows, macOS, and Linux. It integrates 12 compilers, supports 8 architectures, and covers thousands of microcontrollers, all unified under the NECTO SDK’s universal codebase. With daily-updated libraries, thousands of ready-to-use examples across hundreds of embedded topics, and a 24/7 remote board farm powered by CODEGRIP — the world’s first Wi-Fi debugger — developers dramatically reduce prototyping time. NECTO's built-in AI code assistant smartly merges multiple codebases, while the Smart Cloud brings real-time data visualization to your desk with a single line of code. And with intuitive smart setup steps guiding you from start to finish, ideal coding isn’t just a concept — it’s your new reality.
ABOUT CODEGRIP
CODEGRIP is the world’s first Wi-Fi programmer and debugger, supporting ARM® Cortex®-M, RISC-V, PIC®, dsPIC®, PIC32®, and AVR® MCUs, with an optional USB-C high-speed interface for wired connectivity. Built in 2019 to enable remote embedded programming, CODEGRIP gives developers the freedom to program, debug, and monitor MCUs without cables. Its multi-platform software (Windows, macOS, Linux) allows project management, configuration, and live MCU monitoring from anywhere, enabling 24/7 remote access to boards - ideal for technical support, distributed teams, or hard-to-reach environments.
ABOUT PLANET DEBUG
PLANET DEBUG is the world’s first remote board farm with live streaming, providing 24/7 real-time access to development boards through NECTO Studio IDE. Powered by CODEGRIP programmer/debugger, it enables secure, driver-free Wi-Fi programming and debugging on real hardware from anywhere. High-quality cameras enable you to see your code come to life in real time - LEDs blink, TFTs refresh, and sensor values update. No simulation - real results on real devices. Planet Debug eliminates shipping and setup, reduces cost and saves time, supports multiple platforms and architectures, and enables instant silicon evaluation from day one, for every engineer, anywhere in the world.
ABOUT MIKROE
MIKROE is committed to changing the embedded electronics industry through time-saving, industry-standard hardware and software solutions. With concepts like Remote Access, One New Product/Day, Multi-Architectural IDE, and the EmbeddedWiki™ platform, MIKROE combines its boards, compilers, smart displays, programmers/debuggers, and over 1850+ Click peripheral boards™ to drastically cut development time. Open standards like mikroBUS™, mikroSDK™, SiBRAIN™, and DISCON™ have been adopted by 100+ leading MCU vendors worldwide and integrated on their development boards.