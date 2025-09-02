NECTO Studio Update 7.3.1

Published: 02/09/2025 | Post categories: Compiler releases, Product Announcement

NECTO Studio Update 7.3.1

Added User Statistics in Productivity Hub, Easier and Faster Installation, and 421 New MCUs in CODEGRIP programmer & debugger

 

WHAT'S NEW?
 

  • Productivity Hub introduces a new User Statistics button, giving developers direct access to their personal usage insights.
  • The NECTO Installer now automatically installs any missing system packages on Linux and macOS.
     

IMPROVEMENTS
 

  • Installer Enhancements: macOS users can now run the installer directly from a DMG file for faster and simpler installation.
  • HID Bootloader: Device detachment handling on macOS has been optimized, making USB device lookups significantly faster.
  • NECTO Studio internet connectivity checks have been refined, especially for Wi-Fi networks on laptops, ensuring smoother recovery from network interruptions.
  • User Statistics: Data retrieval from the server is now significantly faster, with new Stop and Refresh buttons for improved control.
     

BUG FIXES
 

  • NECTO Assistant:
    • Fixed an issue with user changes when switching accounts inside NECTO Studio.
  • NECTO Studio:
    • Corrected Linux color theme selection issues.
    • Added safety checks in Project Manager to prevent crashes caused by corrupted project data.
    • Integrated automatic cleanup for database failures.
    • Fixed a crash triggered when switching active projects during Planet Debug sessions.
    • Fixed occasional NECTO crashing triggered by creating a new setup and loading a compiler and MCU advanced options.
    • Fixed random CMake crashing when working with multiple opened projects.
    • Fixed problem with loading editor content on opening project main file
    • Fixed random crashing on NECTO close
    • Fixed random NECTO crashing when creating custom board and try to choose mikroBUS pins
  • HID Bootloader:
    • Resolved an invalid record type problem in the Intel HEX reader.

421 NEW MCUs supported in CODEGRIP programmer & debugger:

infineon-logo.png
 

XMC1100-Q024F0008

XMC1100-Q024F0016

XMC1100-Q024F0032

XMC1100-Q024F0064

XMC1100-Q040F0016

XMC1100-Q040F0032

XMC1100-Q040F0064

XMC1100-T016F0008

XMC1100-T016F0016

XMC1100-T016F0032

XMC1100-T016F0064

XMC1100-T016X0016

XMC1100-T016X0032

XMC1100-T016X0064

XMC1100-T038F0016

XMC1100-T038F0032

XMC1100-T038F0064

XMC1100-T038X0064

XMC4500-E144F1024

XMC4500-E144X1024

XMC4500-F100F1024

XMC4500-F100F768

XMC4500-F100K1024

XMC4500-F100K768

XMC4500-F144F1024

XMC4500-F144F768

XMC4500-F144K1024

XMC4500-F144K768

XMC4502-F100F768

XMC4502-F100K768

XMC4504-F100F512

XMC4504-F100K512

XMC4504-F144F512

XMC4504-F144K512

XMC1200-T038F0200

XMC1402-F064X0064

XMC1402-F064X0128

XMC1402-F064X0200

XMC1302-Q024F0016

XMC1302-Q024F0032

XMC1302-Q024F0064

XMC1302-Q024X0016

XMC1302-Q024X0032

XMC1302-Q024X0064

XMC1302-Q040X0016

XMC1302-Q040X0032

XMC1302-Q040X0064

XMC1302-Q040X0128

XMC1302-Q040X0200

XMC4700-E196F1536

XMC4700-E196F2048

XMC4700-E196K1536

XMC4700-E196K2048

XMC1301-T016F0008

XMC1301-T016F0016

XMC1301-T016F0032

XMC1301-T016X0008

XMC1301-T016X0016

XMC1301-T038F0008

XMC1301-T038F0016

XMC1301-T038F0032

XMC1301-T038F0064

XMC1301-T038X0032

XMC1301-T038X0064

XMC4800-F100F1024

XMC4800-F100F1536

XMC4800-F100F2048

XMC4800-F100K1024

XMC4800-F100K1536

XMC4800-F100K2048

XMC4800-F144F1024

XMC4800-F144F1536

XMC4800-F144F2048

XMC4800-F144K1024

XMC4800-F144K1536

XMC4800-F144K2048

XMC1201-T028F0016

XMC1201-T028F0032

XMC1201-T038F0016

XMC1201-T038F0032

XMC1201-T038F0064

XMC1201-T038F0128

XMC1201-T038F0200

XMC4400-F100F256

XMC4400-F100F512

XMC4400-F100K256

XMC4400-F100K512

XMC4400-F64F256

XMC4400-F64F512

XMC4400-F64K256

XMC4400-F64K512

XMC1402-Q040X0032

XMC1402-Q040X0064

XMC1402-Q040X0128

XMC1402-Q040X0200

XMC1402-Q048X0032

XMC1402-Q048X0064

XMC1402-Q048X0128

XMC1402-Q048X0200

XMC1402-Q064X0064

XMC1402-Q064X0128

XMC1402-Q064X0200

XMC4300-F100F256

XMC4300-F100K256

XMC4200-F64F256

XMC4200-F64K256

XMC4200-Q48F256

XMC4200-Q48K256

XMC4402-F100F256

XMC4402-F100K256

XMC4402-F64F256

XMC4402-F64K256

XMC1302-T016X0008

XMC1302-T016X0016

XMC1302-T016X0032

XMC1302-T028X0016

XMC1302-T028X0032

XMC1302-T028X0064

XMC1302-T028X0128

XMC1302-T028X0200

XMC1302-T038X0016

XMC1302-T038X0032

XMC1302-T038X0064

XMC1302-T038X0128

XMC1302-T038X0200

XMC1402-T038X0032

XMC1402-T038X0064

XMC1402-T038X0128

XMC1402-T038X0200

XMC1401-F064F0064

XMC1401-F064F0128

XMC1401-Q048F0064

XMC1401-Q048F0128

XMC4800-E196F1024

XMC4800-E196F1536

XMC4800-E196F2048

XMC4800-E196K1024

XMC4800-E196K1536

XMC4800-E196K2048

XMC1301-Q024F0008

XMC1301-Q024F0016

XMC1301-Q040F0008

XMC1301-Q040F0016

XMC1301-Q040F0032

XMC4700-F100F1536

XMC4700-F100F2048

XMC4700-F100K1536

XMC4700-F100K2048

XMC4700-F144F1536

XMC4700-F144F2048

XMC4700-F144K1536

XMC4700-F144K2048

XMC4100-F64F128

XMC4100-F64K128

XMC4100-Q48F128

XMC4100-Q48K128

XMC4104-F64F128

XMC4104-F64F64

XMC4104-F64K128

XMC4104-F64K64

XMC4104-Q48F128

XMC4104-Q48F64

XMC4104-Q48K128

XMC4104-Q48K64

XMC4108-F64K64

XMC4108-Q48K64

XMC1201-Q040F0016

XMC1201-Q040F0032

XMC1201-Q040F0064

XMC1201-Q040F0128

XMC1201-Q040F0200

XMC1202-Q024X0016

XMC1202-Q024X0032

XMC1202-Q040X0016

XMC1202-Q040X0032

XMC1202-T016X0016

XMC1202-T016X0032

XMC1202-T016X0064

XMC1202-T028X0016

XMC1202-T028X0032

XMC1202-T028X0064

XMC1403-Q040X0064

XMC1403-Q040X0128

XMC1403-Q040X0200

XMC1403-Q048X0064

XMC1403-Q048X0128

XMC1403-Q048X0200

XMC1403-Q064X0064

XMC1403-Q064X0128

XMC1403-Q064X0200

XMC1404-F064X0064

XMC1404-F064X0128

XMC1404-F064X0200

XMC1404-Q040X0200

XMC1404-Q048X0064

XMC1404-Q048X0128

XMC1404-Q048X0200

XMC1404-Q064X0064

XMC1404-Q064X0128

XMC1404-Q064X0200

microchip
 

ATSAM4SA16BA

ATSAM4SA16BB

ATSAM4SA16CA

ATSAM4SA16CB

ATSAM4SD16BA

ATSAM4SD16BB

ATSAM4SD16CA

ATSAM4SD16CB

ATSAM4SD32BA

ATSAM4SD32BB

ATSAM4SD32CA

ATSAM4SD32CB

ATSAM4LC2AA

ATSAM4LC2BA

ATSAM4LC2CA

ATSAM4LC4AA

ATSAM4LC4BA

ATSAM4LC4CA

ATSAM4LC8AA

ATSAM4LC8BA

ATSAM4LC8CA

ATSAM4LS2AA

ATSAM4LS2BA

ATSAM4LS2CA

ATSAM4LS4AA

ATSAM4LS4BA

ATSAM4LS4CA

ATSAM4LS8AA

ATSAM4LS8BA

ATSAM4LS8CA

ATSAM4E16CA

ATSAM4E16CB

ATSAM4E16EA

ATSAM4E16EB

ATSAM4E8CA

ATSAM4E8CB

ATSAM4E8EA

ATSAM4E8EB

ATSAM4S8BA

ATSAM4S8BB

Nuvoton
 

M2354KJFAE

M2354LJFAE

M2354SJFAE

M2351CIAAE

M2351KIAAE

M2351SFSIAAP

M2351SIAAE

M2351ZIAAE

M251EC2AE

M251FC2AE

M251KE3AE

M251KG6AE

M251LC2AE

M251LD2AE

M251LE3AE

M251LG6AE

M251SC2AE

M251SD2AE

M251SE3AE

M251SG6AE

M251ZC2AE

M251ZD2AE

M252EC2AE

M252FC2AE

M252KE3AE

M252KG6AE

M252LC2AE

M252LD2AE

M252LE3AE

M252LG6AE

M252SC2AE

M252SD2AE

M252SE3AE

M252SG6AE

M252ZC2AE

M252ZD2AE

renesas
 

R7FA2A2AD3CFP

R7FA2A2BD3CFM

R7FA2A2BD3CFN

R7FA2A2BD3CFP

R7FA0E1053CFJ

R7FA0E1053CNH

R7FA0E1053CNK

R7FA0E1053CNL

R7FA0E1053CSC

R7FA0E1073CFJ

R7FA0E1073CNH

R7FA0E1073CNK

R7FA0E1073CNL

R7FA0E1073CSC

R7FA6M5BF2CBG

R7FA6M5BF2CBM

R7FA6M5BF3CBM

R7FA6M5BF3CFB

R7FA6M5BF3CFC

R7FA6M5BF3CFP

R7FA2E3052DFJ

R7FA2E3052DFL

R7FA2E3052DNE

R7FA2E3052DNH

R7FA2E3053CFJ

R7FA2E3053CFL

R7FA2E3053CNE

R7FA2E3053CNH

R7FA2E3072DFJ

R7FA2E3072DFL

R7FA2E3072DNE

R7FA2E3072DNH

R7FA2E3073CFJ

R7FA2E3073CFL

R7FA2E3073CNE

R7FA2E3073CNH

R7FA2E2A32DBY

R7FA2E2A32DNJ

R7FA2E2A32DNK

R7FA2E2A33CBY

R7FA2E2A33CNJ

R7FA2E2A33CNK

R7FA2E2A34CBY

R7FA2E2A34CNJ

R7FA2E2A34CNK

R7FA4M3AD2CBM

R7FA4M3AD2CBQ

R7FA4M3AD3CBM

R7FA4M3AD3CBQ

R7FA4M3AD3CFB

R7FA4M3AE2CBM

R7FA4M3AE2CBQ

R7FA4M3AE3CBM

R7FA4M3AE3CBQ

R7FA4M3AE3CFB

R7FA4M3AE3CFM

R7FA4M3AE3CFP

R7FA4M3AF2CBM

R7FA4M3AF2CBQ

R7FA4M3AF3CBM

R7FA4M3AF3CBQ

R7FA4M3AF3CFB

R7FA4M3AF3CFM

R7FA4M3AF3CFP

R7FA6M5BG2CBG

R7FA6M5BG2CBM

R7FA6M5BG3CBM

R7FA6M5BG3CFB

R7FA6M5BG3CFC

R7FA6M5BG3CFP

R7FA6T1AB3CFM

R7FA6T1AB3CFP

R7FA6T1AD3CFM

R7FA6T1AD3CFP

R7FA2E2A52DBY

R7FA2E2A52DNJ

R7FA2E2A52DNK

R7FA2E2A53CBY

R7FA2E2A53CNJ

R7FA2E2A53CNK

R7FA2E2A54CBY

R7FA2E2A54CNJ

R7FA2E2A54CNK

R7FA2E1A72DBU

R7FA2E1A72DDA

R7FA2E1A72DFJ

R7FA2E1A72DFK

R7FA2E1A72DFL

R7FA2E1A72DFM

R7FA2E1A72DLM

R7FA2E1A72DNB

R7FA2E1A72DNE

R7FA2E1A72DNH

R7FA2E1A73CBU

R7FA2E1A73CDA

R7FA2E1A73CFJ

R7FA2E1A73CFK

R7FA2E1A73CFL

R7FA2E1A73CFM

R7FA2E1A73CLM

R7FA2E1A73CNB

R7FA2E1A73CNE

R7FA2E1A73CNH

R7FA6T3BB3CNH

R7FA4W1AD2CNG

R7FA2E1A53CDA

R7FA2E1A53CFJ

R7FA2E1A53CFL

R7FA2E1A53CLM

R7FA2E1A53CNE

R7FA2E1A53CNH

R7FA2A1AB2CBT

R7FA2A1AB3CFJ

R7FA2A1AB3CFM

R7FA2A1AB3CNE

R7FA2A1AB3CNF

R7FA2E1A92DBU

R7FA2E1A92DDA

R7FA2E1A92DFJ

R7FA2E1A92DFK

R7FA2E1A92DFL

R7FA2E1A92DFM

R7FA2E1A92DLM

R7FA2E1A92DNB

R7FA2E1A92DNE

R7FA2E1A92DNH

R7FA2E1A93CBU

R7FA2E1A93CDA

R7FA2E1A93CFJ

R7FA2E1A93CFK

R7FA2E1A93CFL

R7FA2E1A93CFM

R7FA2E1A93CLM

R7FA2E1A93CNB

R7FA2E1A93CNE

R7FA2E1A93CNH

R7FA2E2A72DBY

R7FA2E2A72DNJ

R7FA2E2A72DNK

R7FA2E2A73CBY

R7FA2E2A73CNJ

R7FA2E2A73CNK

R7FA2E2A74CBY

R7FA2E2A74CNJ

R7FA2E2A74CNK

 

Refer to the full documentation or changelog for the complete MCU list.

DOWNLOAD NECTO Studio:
 

 

