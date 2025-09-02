NECTO Studio Update 7.3.1

Added User Statistics in Productivity Hub, Easier and Faster Installation, and 421 New MCUs in CODEGRIP programmer & debugger
WHAT'S NEW?
- Productivity Hub introduces a new User Statistics button, giving developers direct access to their personal usage insights.
- The NECTO Installer now automatically installs any missing system packages on Linux and macOS.
IMPROVEMENTS
- Installer Enhancements: macOS users can now run the installer directly from a DMG file for faster and simpler installation.
- HID Bootloader: Device detachment handling on macOS has been optimized, making USB device lookups significantly faster.
- NECTO Studio internet connectivity checks have been refined, especially for Wi-Fi networks on laptops, ensuring smoother recovery from network interruptions.
- User Statistics: Data retrieval from the server is now significantly faster, with new Stop and Refresh buttons for improved control.
BUG FIXES
- NECTO Assistant:
- Fixed an issue with user changes when switching accounts inside NECTO Studio.
- NECTO Studio:
- Corrected Linux color theme selection issues.
- Added safety checks in Project Manager to prevent crashes caused by corrupted project data.
- Integrated automatic cleanup for database failures.
- Fixed a crash triggered when switching active projects during Planet Debug sessions.
- Fixed occasional NECTO crashing triggered by creating a new setup and loading a compiler and MCU advanced options.
- Fixed random CMake crashing when working with multiple opened projects.
- Fixed problem with loading editor content on opening project main file
- Fixed random crashing on NECTO close
- Fixed random NECTO crashing when creating custom board and try to choose mikroBUS pins
- HID Bootloader:
- Resolved an invalid record type problem in the Intel HEX reader.
421 NEW MCUs supported in CODEGRIP programmer & debugger:
XMC1100-Q024F0008
XMC1100-Q024F0016
XMC1100-Q024F0032
XMC1100-Q024F0064
XMC1100-Q040F0016
XMC1100-Q040F0032
XMC1100-Q040F0064
XMC1100-T016F0008
XMC1100-T016F0016
XMC1100-T016F0032
XMC1100-T016F0064
XMC1100-T016X0016
XMC1100-T016X0032
XMC1100-T016X0064
XMC1100-T038F0016
XMC1100-T038F0032
XMC1100-T038F0064
XMC1100-T038X0064
XMC4500-E144F1024
XMC4500-E144X1024
XMC4500-F100F1024
XMC4500-F100F768
XMC4500-F100K1024
XMC4500-F100K768
XMC4500-F144F1024
XMC4500-F144F768
XMC4500-F144K1024
XMC4500-F144K768
XMC4502-F100F768
XMC4502-F100K768
XMC4504-F100F512
XMC4504-F100K512
XMC4504-F144F512
XMC4504-F144K512
XMC1200-T038F0200
XMC1402-F064X0064
XMC1402-F064X0128
XMC1402-F064X0200
XMC1302-Q024F0016
XMC1302-Q024F0032
XMC1302-Q024F0064
XMC1302-Q024X0016
XMC1302-Q024X0032
XMC1302-Q024X0064
XMC1302-Q040X0016
XMC1302-Q040X0032
XMC1302-Q040X0064
XMC1302-Q040X0128
XMC1302-Q040X0200
XMC4700-E196F1536
XMC4700-E196F2048
XMC4700-E196K1536
XMC4700-E196K2048
XMC1301-T016F0008
XMC1301-T016F0016
XMC1301-T016F0032
XMC1301-T016X0008
XMC1301-T016X0016
XMC1301-T038F0008
XMC1301-T038F0016
XMC1301-T038F0032
XMC1301-T038F0064
XMC1301-T038X0032
XMC1301-T038X0064
XMC4800-F100F1024
XMC4800-F100F1536
XMC4800-F100F2048
XMC4800-F100K1024
XMC4800-F100K1536
XMC4800-F100K2048
XMC4800-F144F1024
XMC4800-F144F1536
XMC4800-F144F2048
XMC4800-F144K1024
XMC4800-F144K1536
XMC4800-F144K2048
XMC1201-T028F0016
XMC1201-T028F0032
XMC1201-T038F0016
XMC1201-T038F0032
XMC1201-T038F0064
XMC1201-T038F0128
XMC1201-T038F0200
XMC4400-F100F256
XMC4400-F100F512
XMC4400-F100K256
XMC4400-F100K512
XMC4400-F64F256
XMC4400-F64F512
XMC4400-F64K256
XMC4400-F64K512
XMC1402-Q040X0032
XMC1402-Q040X0064
XMC1402-Q040X0128
XMC1402-Q040X0200
XMC1402-Q048X0032
XMC1402-Q048X0064
XMC1402-Q048X0128
XMC1402-Q048X0200
XMC1402-Q064X0064
XMC1402-Q064X0128
XMC1402-Q064X0200
XMC4300-F100F256
XMC4300-F100K256
XMC4200-F64F256
XMC4200-F64K256
XMC4200-Q48F256
XMC4200-Q48K256
XMC4402-F100F256
XMC4402-F100K256
XMC4402-F64F256
XMC4402-F64K256
XMC1302-T016X0008
XMC1302-T016X0016
XMC1302-T016X0032
XMC1302-T028X0016
XMC1302-T028X0032
XMC1302-T028X0064
XMC1302-T028X0128
XMC1302-T028X0200
XMC1302-T038X0016
XMC1302-T038X0032
XMC1302-T038X0064
XMC1302-T038X0128
XMC1302-T038X0200
XMC1402-T038X0032
XMC1402-T038X0064
XMC1402-T038X0128
XMC1402-T038X0200
XMC1401-F064F0064
XMC1401-F064F0128
XMC1401-Q048F0064
XMC1401-Q048F0128
XMC4800-E196F1024
XMC4800-E196F1536
XMC4800-E196F2048
XMC4800-E196K1024
XMC4800-E196K1536
XMC4800-E196K2048
XMC1301-Q024F0008
XMC1301-Q024F0016
XMC1301-Q040F0008
XMC1301-Q040F0016
XMC1301-Q040F0032
XMC4700-F100F1536
XMC4700-F100F2048
XMC4700-F100K1536
XMC4700-F100K2048
XMC4700-F144F1536
XMC4700-F144F2048
XMC4700-F144K1536
XMC4700-F144K2048
XMC4100-F64F128
XMC4100-F64K128
XMC4100-Q48F128
XMC4100-Q48K128
XMC4104-F64F128
XMC4104-F64F64
XMC4104-F64K128
XMC4104-F64K64
XMC4104-Q48F128
XMC4104-Q48F64
XMC4104-Q48K128
XMC4104-Q48K64
XMC4108-F64K64
XMC4108-Q48K64
XMC1201-Q040F0016
XMC1201-Q040F0032
XMC1201-Q040F0064
XMC1201-Q040F0128
XMC1201-Q040F0200
XMC1202-Q024X0016
XMC1202-Q024X0032
XMC1202-Q040X0016
XMC1202-Q040X0032
XMC1202-T016X0016
XMC1202-T016X0032
XMC1202-T016X0064
XMC1202-T028X0016
XMC1202-T028X0032
XMC1202-T028X0064
XMC1403-Q040X0064
XMC1403-Q040X0128
XMC1403-Q040X0200
XMC1403-Q048X0064
XMC1403-Q048X0128
XMC1403-Q048X0200
XMC1403-Q064X0064
XMC1403-Q064X0128
XMC1403-Q064X0200
XMC1404-F064X0064
XMC1404-F064X0128
XMC1404-F064X0200
XMC1404-Q040X0200
XMC1404-Q048X0064
XMC1404-Q048X0128
XMC1404-Q048X0200
XMC1404-Q064X0064
XMC1404-Q064X0128
XMC1404-Q064X0200
ATSAM4SA16BA
ATSAM4SA16BB
ATSAM4SA16CA
ATSAM4SA16CB
ATSAM4SD16BA
ATSAM4SD16BB
ATSAM4SD16CA
ATSAM4SD16CB
ATSAM4SD32BA
ATSAM4SD32BB
ATSAM4SD32CA
ATSAM4SD32CB
ATSAM4LC2AA
ATSAM4LC2BA
ATSAM4LC2CA
ATSAM4LC4AA
ATSAM4LC4BA
ATSAM4LC4CA
ATSAM4LC8AA
ATSAM4LC8BA
ATSAM4LC8CA
ATSAM4LS2AA
ATSAM4LS2BA
ATSAM4LS2CA
ATSAM4LS4AA
ATSAM4LS4BA
ATSAM4LS4CA
ATSAM4LS8AA
ATSAM4LS8BA
ATSAM4LS8CA
ATSAM4E16CA
ATSAM4E16CB
ATSAM4E16EA
ATSAM4E16EB
ATSAM4E8CA
ATSAM4E8CB
ATSAM4E8EA
ATSAM4E8EB
ATSAM4S8BA
ATSAM4S8BB
M2354KJFAE
M2354LJFAE
M2354SJFAE
M2351CIAAE
M2351KIAAE
M2351SFSIAAP
M2351SIAAE
M2351ZIAAE
M251EC2AE
M251FC2AE
M251KE3AE
M251KG6AE
M251LC2AE
M251LD2AE
M251LE3AE
M251LG6AE
M251SC2AE
M251SD2AE
M251SE3AE
M251SG6AE
M251ZC2AE
M251ZD2AE
M252EC2AE
M252FC2AE
M252KE3AE
M252KG6AE
M252LC2AE
M252LD2AE
M252LE3AE
M252LG6AE
M252SC2AE
M252SD2AE
M252SE3AE
M252SG6AE
M252ZC2AE
M252ZD2AE
R7FA2A2AD3CFP
R7FA2A2BD3CFM
R7FA2A2BD3CFN
R7FA2A2BD3CFP
R7FA0E1053CFJ
R7FA0E1053CNH
R7FA0E1053CNK
R7FA0E1053CNL
R7FA0E1053CSC
R7FA0E1073CFJ
R7FA0E1073CNH
R7FA0E1073CNK
R7FA0E1073CNL
R7FA0E1073CSC
R7FA6M5BF2CBG
R7FA6M5BF2CBM
R7FA6M5BF3CBM
R7FA6M5BF3CFB
R7FA6M5BF3CFC
R7FA6M5BF3CFP
R7FA2E3052DFJ
R7FA2E3052DFL
R7FA2E3052DNE
R7FA2E3052DNH
R7FA2E3053CFJ
R7FA2E3053CFL
R7FA2E3053CNE
R7FA2E3053CNH
R7FA2E3072DFJ
R7FA2E3072DFL
R7FA2E3072DNE
R7FA2E3072DNH
R7FA2E3073CFJ
R7FA2E3073CFL
R7FA2E3073CNE
R7FA2E3073CNH
R7FA2E2A32DBY
R7FA2E2A32DNJ
R7FA2E2A32DNK
R7FA2E2A33CBY
R7FA2E2A33CNJ
R7FA2E2A33CNK
R7FA2E2A34CBY
R7FA2E2A34CNJ
R7FA2E2A34CNK
R7FA4M3AD2CBM
R7FA4M3AD2CBQ
R7FA4M3AD3CBM
R7FA4M3AD3CBQ
R7FA4M3AD3CFB
R7FA4M3AE2CBM
R7FA4M3AE2CBQ
R7FA4M3AE3CBM
R7FA4M3AE3CBQ
R7FA4M3AE3CFB
R7FA4M3AE3CFM
R7FA4M3AE3CFP
R7FA4M3AF2CBM
R7FA4M3AF2CBQ
R7FA4M3AF3CBM
R7FA4M3AF3CBQ
R7FA4M3AF3CFB
R7FA4M3AF3CFM
R7FA4M3AF3CFP
R7FA6M5BG2CBG
R7FA6M5BG2CBM
R7FA6M5BG3CBM
R7FA6M5BG3CFB
R7FA6M5BG3CFC
R7FA6M5BG3CFP
R7FA6T1AB3CFM
R7FA6T1AB3CFP
R7FA6T1AD3CFM
R7FA6T1AD3CFP
R7FA2E2A52DBY
R7FA2E2A52DNJ
R7FA2E2A52DNK
R7FA2E2A53CBY
R7FA2E2A53CNJ
R7FA2E2A53CNK
R7FA2E2A54CBY
R7FA2E2A54CNJ
R7FA2E2A54CNK
R7FA2E1A72DBU
R7FA2E1A72DDA
R7FA2E1A72DFJ
R7FA2E1A72DFK
R7FA2E1A72DFL
R7FA2E1A72DFM
R7FA2E1A72DLM
R7FA2E1A72DNB
R7FA2E1A72DNE
R7FA2E1A72DNH
R7FA2E1A73CBU
R7FA2E1A73CDA
R7FA2E1A73CFJ
R7FA2E1A73CFK
R7FA2E1A73CFL
R7FA2E1A73CFM
R7FA2E1A73CLM
R7FA2E1A73CNB
R7FA2E1A73CNE
R7FA2E1A73CNH
R7FA6T3BB3CNH
R7FA4W1AD2CNG
R7FA2E1A53CDA
R7FA2E1A53CFJ
R7FA2E1A53CFL
R7FA2E1A53CLM
R7FA2E1A53CNE
R7FA2E1A53CNH
R7FA2A1AB2CBT
R7FA2A1AB3CFJ
R7FA2A1AB3CFM
R7FA2A1AB3CNE
R7FA2A1AB3CNF
R7FA2E1A92DBU
R7FA2E1A92DDA
R7FA2E1A92DFJ
R7FA2E1A92DFK
R7FA2E1A92DFL
R7FA2E1A92DFM
R7FA2E1A92DLM
R7FA2E1A92DNB
R7FA2E1A92DNE
R7FA2E1A92DNH
R7FA2E1A93CBU
R7FA2E1A93CDA
R7FA2E1A93CFJ
R7FA2E1A93CFK
R7FA2E1A93CFL
R7FA2E1A93CFM
R7FA2E1A93CLM
R7FA2E1A93CNB
R7FA2E1A93CNE
R7FA2E1A93CNH
R7FA2E2A72DBY
R7FA2E2A72DNJ
R7FA2E2A72DNK
R7FA2E2A73CBY
R7FA2E2A73CNJ
R7FA2E2A73CNK
R7FA2E2A74CBY
R7FA2E2A74CNJ
R7FA2E2A74CNK
Refer to the full documentation or changelog for the complete MCU list.
ABOUT NECTO
NECTO Studio is a lightning-fast, multi-architecture, multi-language IDE developed in C++ for Windows, macOS, and Linux. It integrates 12 compilers, supports 6 architectures, and covers thousands of microcontrollers, all unified under the NECTO SDK’s universal codebase. With daily-updated libraries, thousands of ready-to-use examples across hundreds of embedded topics, and a 24/7 remote board farm powered by CODEGRIP — the world’s first Wi-Fi debugger — developers dramatically reduce prototyping time. NECTO's built-in AI code assistant smartly merges multiple codebases, while the Smart Cloud brings real-time data visualization to your desk with a single line of code. And with intuitive smart setup steps guiding you from start to finish, ideal coding isn’t just a concept — it’s your new reality.
ABOUT CODEGRIP
CODEGRIP is the world's first debugger over WiFi & USB C designed to perform programming and debugging tasks on a range of different microcontroller devices (MCUs) based on the ARM® Cortex®-M, PIC, dsPIC, PIC32, AVR and RISC-V architecture. Featuring remote debugging which is particularly useful in remote or inaccessible locations, multiple developers can collaborate on a project simultaneously by accessing the same target from their own working stations. CODEGRIP helps developers connect to and interact with their IoT devices during both development and deployment stage. Although the number of supported MCUs is immense, more MCUs might be added in the future, along with some new functionalities.
ABOUT MIKROE
MIKROE is committed to changing the embedded electronics industry through the use of time-saving industry-standard hardware and software solutions. With unique concepts like Remote Access, One New Product/Day, Multi-Architectural IDE and most recently, the EmbeddedWiki™ platform with more than million ready-for-use projects, MIKROE combines its dev boards, compilers, smart displays, programmers/debuggers and 1800+ Click peripheral boards to dramatically cut development time. mikroBUS™; mikroSDK™; SiBRAIN™ and DISCON™ are open standards and mikroBUS only has been adopted by over 100 leading microcontroller companies and integrated on their development boards.