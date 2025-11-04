NECTO Studio Update 7.4.1

Added New Project Templates, Improved GIT Authentication, Visual Code Generator & Package Manager Enhancements, and 435 New MCUs in CODEGRIP Programmer & Debugger
WHAT'S NEW?
GIT Version Control
- Added secure GIT authentication saving (encrypted) for private repositories.
- Your credentials are now safely stored, preventing repeated login prompts when performing actions like push or commit.
IMPROVEMENTS
GIT Version Control
- Replaced Expand All and Collapse All buttons with intuitive icons.
New Project Wizard
- Improved all template headings and descriptions for better clarity and consistency.
Visual Code Generator
- Improved caption text in the Choose Click dialog for a clearer and more consistent visual experience.
- Enhanced filter functionality in the Choose Click dialog to ensure results are consistently displayed when multiple click categories are selected.
Package Manager
- Enhanced filter functionality in the Filters dialog to ensure results are consistently displayed when multiple click categories are selected.
- Added link to GitHub on the mikroSDK package
CMake project parsing
- Refined the CMake project loading process to guarantee accurate parsing timing and a smoother experience when reopening projects. This resolves timing issues that previously caused CMake to report occasional “ghost” errors when the IDE started with the last opened project.
NECTO Studio General
- Enhanced overall IDE visuals, including improved icons, borders, and interface polish.
BUG FIXES
NECTO Assistant
- Fixed an issue with WebSocket communication over SSL, which previously caused instability in communication between NECTO Assistant and NECTO IDE.
- The fix ensures stable notifications, real-time code generation updates, and direct in-editor code modifications without manual copy/paste actions.
- Fixed tooltip display in the NECTO Assistant sidebar (it was previously showing URL links instead of proper tooltips).
Setup & Project Management
- Fixed build issues affecting MCUs without ICD support.
Dual-Core Support
- Added port2 option in CODEGRIP settings for dual-core MCUs.
- Fixed build and debug issues for dual-core projects where core-specific compiler flags were not properly applied.
GIT Version Control
- Fixed: Deleting a repository that was last opened while NECTO was closed caused an unwanted Version Control layer to appear upon startup.
- Fixed: Attempting to access Repository Options with no repository open caused NECTO to crash unexpectedly.
- Fixed: After initial cloning of a repository, the View menu in the Version Control tab became greyed out (unavailable).
Editor
- Fixed an issue that sometimes occurred when closing files, where recursive parsing prevented the file from closing properly.
We continue to expand MCU and CODEGRIP support daily, ensuring broader device coverage and seamless integration across architectures.
435 NEW DEVICES SUPPORTED IN CODEGRIP PROG/DBG:
Refer to the full documentation or changelog for the complete MCU list.
DOWNLOAD NECTO Studio:
ABOUT NECTO
NECTO Studio is a lightning-fast, multi-architecture, multi-language IDE developed in C++ for Windows, macOS, and Linux. It integrates 12 compilers, supports 8 architectures, and covers thousands of microcontrollers, all unified under the NECTO SDK’s universal codebase. With daily-updated libraries, examples, and Click board support, NECTO dramatically reduces prototyping time. The built-in AI assistant, Smart, helps generate code and visualize real-time data from Click boards directly in your IDE.
ABOUT CODEGRIP
CODEGRIP is the world’s first Wi-Fi & USB programmer and debugger supporting a wide range of ARM® Cortex®-M, PIC®, dsPIC®, PIC32®, and AVR® MCUs. Developers can debug and program devices remotely over Wi-Fi, enabling true remote collaboration and faster testing across teams.
ABOUT MIKROE
MIKROE is committed to changing the embedded electronics industry through time-saving, industry-standard hardware and software solutions. With concepts like Remote Access, One New Product/Day, Multi-Architectural IDE, and the EmbeddedWiki™ platform, MIKROE combines its boards, compilers, smart displays, programmers/debuggers, and over 1800 Click boards™ to drastically reduce development time. Open standards like mikroBUS™, mikroSDK™, SiBRAIN™, and DISCON™ have been adopted by 100+ leading MCU vendors worldwide.