NECTO Studio Update 7.4.1

Published: 04/11/2025 | Post categories: Compiler releases, Compilers

Added New Project Templates, Improved GIT Authentication, Visual Code Generator & Package Manager Enhancements, and 435 New MCUs in CODEGRIP Programmer & Debugger

 

WHAT'S NEW?

 

GIT Version Control

  • Added secure GIT authentication saving (encrypted) for private repositories.
  • Your credentials are now safely stored, preventing repeated login prompts when performing actions like push or commit.

IMPROVEMENTS

 

GIT Version Control

  • Replaced Expand All and Collapse All buttons with intuitive icons.

New Project Wizard

  • Improved all template headings and descriptions for better clarity and consistency.

Visual Code Generator

  • Improved caption text in the Choose Click dialog for a clearer and more consistent visual experience.
  • Enhanced filter functionality in the Choose Click dialog to ensure results are consistently displayed when multiple click categories are selected.

Package Manager

  • Enhanced filter functionality in the Filters dialog to ensure results are consistently displayed when multiple click categories are selected.
  • Added link to GitHub on the mikroSDK package

CMake project parsing

  • Refined the CMake project loading process to guarantee accurate parsing timing and a smoother experience when reopening projects. This resolves timing issues that previously caused CMake to report occasional “ghost” errors when the IDE started with the last opened project.

NECTO Studio General

  • Enhanced overall IDE visuals, including improved icons, borders, and interface polish.

BUG FIXES

 

NECTO Assistant

  • Fixed an issue with WebSocket communication over SSL, which previously caused instability in communication between NECTO Assistant and NECTO IDE.
  • The fix ensures stable notifications, real-time code generation updates, and direct in-editor code modifications without manual copy/paste actions.
  • Fixed tooltip display in the NECTO Assistant sidebar (it was previously showing URL links instead of proper tooltips).

Setup & Project Management

  • Fixed build issues affecting MCUs without ICD support.

Dual-Core Support

  • Added port2 option in CODEGRIP settings for dual-core MCUs.
  • Fixed build and debug issues for dual-core projects where core-specific compiler flags were not properly applied.

GIT Version Control

  • Fixed: Deleting a repository that was last opened while NECTO was closed caused an unwanted Version Control layer to appear upon startup.
  • Fixed: Attempting to access Repository Options with no repository open caused NECTO to crash unexpectedly.
  • Fixed: After initial cloning of a repository, the View menu in the Version Control tab became greyed out (unavailable).

Editor

  • Fixed an issue that sometimes occurred when closing files, where recursive parsing prevented the file from closing properly.

We continue to expand MCU and CODEGRIP support daily, ensuring broader device coverage and seamless integration across architectures.
 

435 NEW DEVICES SUPPORTED IN CODEGRIP PROG/DBG:

CY8C4026FNI-T412

CY8C4026FNI-T442

CY8C4026LQI-T411

CY8C4026LQI-T412

CY8C4026LQI-T441

CY8C4026LQI-T442

CY8C4045AXI-S412

CY8C4045AZI-S413

CY8C4045AZQ-S413

CY8C4046LQI-T411

CY8C4046LQI-T412

CY8C4046LQI-T441

CY8C4046LQI-T442

CY8C4046LQI-T451

CY8C4046LQI-T452

CY8C4124AZI-S413

CY8C4124AZI-S433

CY8C4125LCE-HVS003

CY8C4125LCE-HVS013

CY8C4125LCE-HVS103

CY8C4125LCE-HVS113

CY8C4125LDE-HVS004

CY8C4125LDE-HVS014

CY8C4125LDE-HVS104

CY8C4125LDE-HVS114

CY8C4125PVA-S412

CY8C4125PVA-S422

CY8C4125PVA-S432

CY8C4125PVE-S412

CY8C4125PVE-S422

CY8C4125PVE-S432

CY8C4125PVS-S412

CY8C4125PVS-S422

CY8C4125PVS-S432

CY8C4126LCE-HVS003

CY8C4126LCE-HVS013

CY8C4126LCE-HVS103

CY8C4126LCE-HVS113

CY8C4126LQA-S453

CY8C4126LQA-S455

CY8C4127LQA-S443

CY8C4127LQA-S445

CY8C4127LQA-S453

CY8C4127LQA-S455

CY8C4127LQE-HVS006

CY8C4127LQE-HVS016

CY8C4127LQE-HVS106

CY8C4127LQE-HVS116

CY8C4127LQE-S443

CY8C4127LQE-S445

CY8C4127LQE-S453

CY8C4127LQE-S455

CY8C4127LQS-S443

CY8C4127LQS-S445

CY8C4127LQS-S453

CY8C4127LQS-S455

CY8C4128LQI-S446

CY8C4128LQQ-S456

CY8C4146AXI-S423

CY8C4146AXI-S433

CY8C4146AXI-S443

CY8C4146AXI-S445

CY8C4146AXI-S453

CY8C4146AXI-S455

CY8C4146AXI-T403

CY8C4146AXI-T413

CY8C4146AXI-T453

CY8C4147AXI-S443

CY8C4147AXI-S445

CY8C4147AXI-S453

CY8C4147AXI-S455

CY8C4147AXI-S465

CY8C4147AXI-S475

CY8C4147AXI-T403

CY8C4147AXI-T413

CY8C4147AXI-T453

CY8C4147AXI-T463

CY8C4147AXI-T473

CY8C4147AZA-S445

CY8C4147AZA-S455

CY8C4147AZA-S465

CY8C4147AZA-S475

CY8C4147AZA-S548

CY8C4147AZA-S555

CY8C4147AZA-S558

CY8C4147AZA-S565

CY8C4147AZA-S568

CY8C4147AZA-S575

CY8C4147AZA-S578

CY8C4147AZA-S585

CY8C4147AZA-S588

CY8C4147AZA-S595

CY8C4147AZA-S598

CY8C4147AZE-S445

CY8C4147AZE-S455

CY8C4147AZE-S465

CY8C4147AZE-S475

CY8C4147AZE-S548

CY8C4147AZE-S555

CY8C4147AZE-S558

CY8C4147AZE-S565

CY8C4147AZE-S568

CY8C4147AZE-S575

CY8C4147AZE-S578

CY8C4147AZE-S585

CY8C4147AZE-S588

CY8C4147AZE-S595

CY8C4147AZE-S598

CY8C4147AZQ-S445

CY8C4147AZQ-S453

CY8C4147AZQ-S455

CY8C4147AZQ-S465

CY8C4147AZQ-S475

CY8C4147AZQ-T415

CY8C4147AZQ-T455

CY8C4147AZQ-T493

CY8C4147AZQ-T495

CY8C4147AZS-S445

CY8C4147AZS-S455

CY8C4147AZS-S465

CY8C4147AZS-S475

CY8C4147AZS-S548

CY8C4147AZS-S555

CY8C4147AZS-S558

CY8C4147AZS-S565

CY8C4147AZS-S568

CY8C4147AZS-S575

CY8C4147AZS-S578

CY8C4147AZS-S585

CY8C4147AZS-S588

CY8C4147AZS-S595

CY8C4147AZS-S598

CY8C4147LDA-S243

CY8C4147LDA-S253

CY8C4147LDA-S263

CY8C4147LDA-S273

CY8C4147LDA-S283

CY8C4147LDA-S293

CY8C4147LDA-S443

CY8C4147LDA-S453

CY8C4147LDA-S463

CY8C4147LDA-S473

CY8C4147LDA-S543

CY8C4147LDA-S553

CY8C4147LDA-S563

CY8C4147LDA-S573

CY8C4147LDA-S583

CY8C4147LDA-S593

CY8C4147LDE-HVS004

CY8C4147LDE-HVS014

CY8C4147LDE-HVS024

CY8C4147LDE-HVS024X

CY8C4147LDE-HVS034

CY8C4147LDE-HVS034X

CY8C4147LDE-HVS104

CY8C4147LDE-HVS114

CY8C4147LDE-HVS124

CY8C4147LDE-HVS124X

CY8C4147LDE-HVS134

CY8C4147LDE-HVS134X

CY8C4147LDE-S243

CY8C4147LDE-S253

CY8C4147LDE-S263

CY8C4147LDE-S273

CY8C4147LDE-S283

CY8C4147LDE-S293

CY8C4147LDE-S443

CY8C4147LDE-S453

CY8C4147LDE-S463

CY8C4147LDE-S473

CY8C4147LDE-S543

CY8C4147LDE-S553

CY8C4147LDE-S563

CY8C4147LDE-S573

CY8C4147LDE-S583

CY8C4147LDE-S593

CY8C4147LDS-S243

CY8C4147LDS-S253

CY8C4147LDS-S263

CY8C4147LDS-S273

CY8C4147LDS-S283

CY8C4147LDS-S293

CY8C4147LDS-S443

CY8C4147LDS-S453

CY8C4147LDS-S463

CY8C4147LDS-S473

CY8C4147LDS-S543

CY8C4147LDS-S553

CY8C4147LDS-S563

CY8C4147LDS-S573

CY8C4147LDS-S583

CY8C4147LDS-S593

CY8C4147LQE-HVS006

CY8C4147LQE-HVS016

CY8C4147LQE-HVS026

CY8C4147LQE-HVS026X

CY8C4147LQE-HVS036

CY8C4147LQE-HVS036X

CY8C4147LQE-HVS106

CY8C4147LQE-HVS116

CY8C4147LQE-HVS126

CY8C4147LQE-HVS126X

CY8C4147LQE-HVS136

CY8C4147LQE-HVS136X

CY8C4148AZI-S443

CY8C4148AZI-S445

CY8C4148AZI-S453

CY8C4148AZI-S455

CY8C4148AZI-S548

CY8C4148AZI-S553

CY8C4148AZI-S555

CY8C4148AZI-S558

CY8C4148AZI-S583

CY8C4148AZI-S585

CY8C4148AZI-S588

CY8C4148AZI-S593

CY8C4148AZI-S595

CY8C4148AZI-S598

CY8C4148AZQ-S443

CY8C4148AZQ-S445

CY8C4148AZQ-S453

CY8C4148AZQ-S455

CY8C4148AZQ-S558

CY8C4148AZS-S545

CY8C4148AZS-S548

CY8C4148AZS-S555

CY8C4148AZS-S558

CY8C4148AZS-S565

CY8C4148AZS-S568

CY8C4148AZS-S575

CY8C4148AZS-S578

CY8C4148AZS-S585

CY8C4148AZS-S588

CY8C4148AZS-S595

CY8C4148AZS-S598

CY8C4148LDA-S543

CY8C4148LDA-S553

CY8C4148LDA-S563

CY8C4148LDA-S573

CY8C4148LDA-S583

CY8C4148LDA-S593

CY8C4148LDS-S543

CY8C4148LDS-S553

CY8C4148LDS-S563

CY8C4148LDS-S573

CY8C4148LDS-S583

CY8C4148LDS-S593

CY8C4548AXI-S475

CY8C4548AXI-S485

CY8C4548AXQ-S485

CY8C4548AZI-S475

CY8C4548AZI-S483

CY8C4548AZI-S485

CY8C4548AZQ-S483

CY8C4548AZQ-S485

CY8C4548LQI-S486

CY8C4548LQQ-S486

CY8C4744AZI-S403

CY8C4744FNI-S402

CY8C4744LQI-S401

MSPM0C1103

MSPM0C1103-Q1

MSPM0C1104

MSPM0C1104-Q1

MSPM0C1106

MSPM0C1106-Q1

MSPM0G1105

MSPM0G1106

MSPM0G1107

MSPM0G1505

MSPM0G1506

MSPM0G1507

MSPM0G1518

MSPM0G1519

MSPM0G3105

MSPM0G3105-Q1

MSPM0G3106

MSPM0G3106-Q1

MSPM0G3107

MSPM0G3107-Q1

MSPM0G3505

MSPM0G3505-Q1

MSPM0G3506

MSPM0G3506-Q1

MSPM0G3507

MSPM0G3507-Q1

MSPM0G3518

MSPM0G3518-Q1

MSPM0G3519

MSPM0G3519-Q1

MSPM0L1105

MSPM0L1106

MSPM0L1117

MSPM0L1227

MSPM0L1227-Q1

MSPM0L1228

MSPM0L1228-Q1

MSPM0L1303

MSPM0L1304

MSPM0L1304-Q1

MSPM0L1305

MSPM0L1305-Q1

MSPM0L1306

MSPM0L1306-Q1

MSPM0L1343

MSPM0L1344

MSPM0L1345

MSPM0L1346

MSPM0L2227

MSPM0L2227-Q1

MSPM0L2228

MSPM0L2228-Q1

R7FA0L1053CFJ

R7FA0L1053CFL

R7FA0L1053CNE

R7FA0L1053CNH

R7FA0L1053CNK

R7FA0L1053CSC

R7FA0L1054CFJ

R7FA0L1054CFL

R7FA0L1054CNE

R7FA0L1054CNH

R7FA0L1054CNK

R7FA0L1054CSC

R7FA0L1073CFJ

R7FA0L1073CFL

R7FA0L1073CNE

R7FA0L1073CNH

R7FA0L1073CNK

R7FA0L1073CSC

R7FA0L1074CFJ

R7FA0L1074CFL

R7FA0L1074CNE

R7FA0L1074CNH

R7FA0L1074CNK

R7FA0L1074CSC

R7FA2L2073CFJ

R7FA2L2073CFL

R7FA2L2073CFM

R7FA2L2073CNE

R7FA2L2073CNH

R7FA2L2074CFJ

R7FA2L2074CFL

R7FA2L2074CFM

R7FA2L2074CNE

R7FA2L2074CNH

R7FA2L2093CFJ

R7FA2L2093CFL

R7FA2L2093CFM

R7FA2L2093CNE

R7FA2L2093CNH

R7FA2L2094CFJ

R7FA2L2094CFL

R7FA2L2094CFM

R7FA2L2094CNE

R7FA2L2094CNH

R7FA2T1073CFJ

R7FA2T1073CFL

R7FA2T1073CNE

R7FA2T1073CNH

R7FA2T1074CFJ

R7FA2T1074CFL

R7FA2T1074CNE

R7FA2T1074CNH

R7FA4C1BB3CFM

R7FA4C1BB3CFP

R7FA4C1BD3CFM

R7FA4C1BD3CFP

R7FA8D1AFECBD

R7FA8D1AFECFC

R7FA8D1AHECBD

R7FA8D1AHECFC

R7FA8D1BFECBD

R7FA8D1BFECFC

R7FA8D1BHECBD

R7FA8D1BHECFC

R7FA8E1AFDCFB

R7FA8E1AFDCFP

R7FA8E2AFDCBD

R7FA8M1AFECBD

R7FA8M1AFECFB

R7FA8M1AFECFC

R7FA8M1AFECFP

R7FA8M1AHECBD

R7FA8M1AHECFB

R7FA8M1AHECFC

R7FA8M1AHECFP

R7KA8D2ADDCAB

R7KA8D2ADDCAC

R7KA8D2ADLCAB

R7KA8D2ADLCAC

R7KA8D2AFDCAB

R7KA8D2AFDCAC

R7KA8D2AFLCAB

R7KA8D2AFLCAC

R7KA8P1ADDCAB

R7KA8P1ADDCAC

R7KA8P1ADLCAB

R7KA8P1ADLCAC

R7KA8P1AFDCAB

R7KA8P1AFDCAC

R7KA8P1AFLCAB

R7KA8P1AFLCAC

R7KA8P1BDDCAB

R7KA8P1BDDCAC

R7KA8P1BDLCAB

R7KA8P1BDLCAC

R7KA8P1BFDCAB

R7KA8P1BFDCAC

R7KA8P1BFLCAB

R7KA8P1BFLCAC

R7KA8P1KFDCAB

R7KA8P1KFDCAC

R7KA8P1KFLCAB

R7KA8P1KFLCAC

R7KA8T2ADDCAB

R7KA8T2ADECAB

R7KA8T2ADECHC

R7KA8T2CDDCAB

R7KA8T2CDECAB

R7KA8T2CDECHC

R7KA8T2CFDCAB

R7KA8T2CFDCAC

R7KA8T2CFECAB

R7KA8T2CFECAC

R7KA8T2CFECHC

R7KA8T2CFLCAB

R7KA8T2CFLCAC

R7KA8T2LFDCAB

R7KA8T2LFDCAC

R7KA8T2LFECAB

R7KA8T2LFECAC

R7KA8T2LFECHC

R7KA8T2LFLCAB

R7KA8T2LFLCAC

 

 

Refer to the full documentation or changelog for the complete MCU list.

 

 

 

 

DOWNLOAD NECTO Studio:

 

 

NECTO Studio for Windows

NECTO Studio for Windows

Windows 10 or later
NECTO Studio for macOS

NECTO Studio for macOS

macOS 12 or later
NECTO Studio for Linux

NECTO Studio for Linux

Ubuntu 22.04 or later

USEFUL LINKS:

NECTO Studio Official Page
mikroSDK
EmbeddedWiki
NECTO Studio Webinars

ABOUT NECTO

NECTO Studio is a lightning-fast, multi-architecture, multi-language IDE developed in C++ for Windows, macOS, and Linux. It integrates 12 compilers, supports 8 architectures, and covers thousands of microcontrollers, all unified under the NECTO SDK’s universal codebase. With daily-updated libraries, examples, and Click board support, NECTO dramatically reduces prototyping time. The built-in AI assistant, Smart, helps generate code and visualize real-time data from Click boards directly in your IDE.

ABOUT CODEGRIP

CODEGRIP is the world’s first Wi-Fi & USB programmer and debugger supporting a wide range of ARM® Cortex®-M, PIC®, dsPIC®, PIC32®, and AVR® MCUs. Developers can debug and program devices remotely over Wi-Fi, enabling true remote collaboration and faster testing across teams.

ABOUT MIKROE

MIKROE is committed to changing the embedded electronics industry through time-saving, industry-standard hardware and software solutions. With concepts like Remote Access, One New Product/Day, Multi-Architectural IDE, and the EmbeddedWiki™ platform, MIKROE combines its boards, compilers, smart displays, programmers/debuggers, and over 1800 Click boards™ to drastically reduce development time. Open standards like mikroBUS™, mikroSDK™, SiBRAIN™, and DISCON™ have been adopted by 100+ leading MCU vendors worldwide.