NECTO Studio Update 7.4.1

Added New Project Templates, Improved GIT Authentication, Visual Code Generator & Package Manager Enhancements, and 435 New MCUs in CODEGRIP Programmer & Debugger

WHAT'S NEW?

GIT Version Control

Added secure GIT authentication saving (encrypted) for private repositories.

Your credentials are now safely stored, preventing repeated login prompts when performing actions like push or commit.

IMPROVEMENTS

GIT Version Control

Replaced Expand All and Collapse All buttons with intuitive icons.

New Project Wizard

Improved all template headings and descriptions for better clarity and consistency.

Visual Code Generator

Improved caption text in the Choose Click dialog for a clearer and more consistent visual experience.

dialog for a clearer and more consistent visual experience. Enhanced filter functionality in the Choose Click dialog to ensure results are consistently displayed when multiple click categories are selected.

Package Manager

Enhanced filter functionality in the Filters dialog to ensure results are consistently displayed when multiple click categories are selected.

dialog to ensure results are consistently displayed when multiple click categories are selected. Added link to GitHub on the mikroSDK package

CMake project parsing

Refined the CMake project loading process to guarantee accurate parsing timing and a smoother experience when reopening projects. This resolves timing issues that previously caused CMake to report occasional “ghost” errors when the IDE started with the last opened project.

NECTO Studio General

Enhanced overall IDE visuals, including improved icons, borders, and interface polish.

BUG FIXES

NECTO Assistant

Fixed an issue with WebSocket communication over SSL, which previously caused instability in communication between NECTO Assistant and NECTO IDE.

The fix ensures stable notifications, real-time code generation updates, and direct in-editor code modifications without manual copy/paste actions.

Fixed tooltip display in the NECTO Assistant sidebar (it was previously showing URL links instead of proper tooltips).

Setup & Project Management

Fixed build issues affecting MCUs without ICD support.

Dual-Core Support

Added port2 option in CODEGRIP settings for dual-core MCUs.

Fixed build and debug issues for dual-core projects where core-specific compiler flags were not properly applied.

GIT Version Control

Fixed: Deleting a repository that was last opened while NECTO was closed caused an unwanted Version Control layer to appear upon startup.

Fixed: Attempting to access Repository Options with no repository open caused NECTO to crash unexpectedly.

Fixed: After initial cloning of a repository, the View menu in the Version Control tab became greyed out (unavailable).

Editor

Fixed an issue that sometimes occurred when closing files, where recursive parsing prevented the file from closing properly.

We continue to expand MCU and CODEGRIP support daily, ensuring broader device coverage and seamless integration across architectures.



435 NEW DEVICES SUPPORTED IN CODEGRIP PROG/DBG:

CY8C4026FNI-T412 CY8C4026FNI-T442 CY8C4026LQI-T411 CY8C4026LQI-T412 CY8C4026LQI-T441 CY8C4026LQI-T442 CY8C4045AXI-S412 CY8C4045AZI-S413 CY8C4045AZQ-S413 CY8C4046LQI-T411 CY8C4046LQI-T412 CY8C4046LQI-T441 CY8C4046LQI-T442 CY8C4046LQI-T451 CY8C4046LQI-T452 CY8C4124AZI-S413 CY8C4124AZI-S433 CY8C4125LCE-HVS003 CY8C4125LCE-HVS013 CY8C4125LCE-HVS103 CY8C4125LCE-HVS113 CY8C4125LDE-HVS004 CY8C4125LDE-HVS014 CY8C4125LDE-HVS104 CY8C4125LDE-HVS114 CY8C4125PVA-S412 CY8C4125PVA-S422 CY8C4125PVA-S432 CY8C4125PVE-S412 CY8C4125PVE-S422 CY8C4125PVE-S432 CY8C4125PVS-S412 CY8C4125PVS-S422 CY8C4125PVS-S432 CY8C4126LCE-HVS003 CY8C4126LCE-HVS013 CY8C4126LCE-HVS103 CY8C4126LCE-HVS113 CY8C4126LQA-S453 CY8C4126LQA-S455 CY8C4127LQA-S443 CY8C4127LQA-S445 CY8C4127LQA-S453 CY8C4127LQA-S455 CY8C4127LQE-HVS006 CY8C4127LQE-HVS016 CY8C4127LQE-HVS106 CY8C4127LQE-HVS116 CY8C4127LQE-S443 CY8C4127LQE-S445 CY8C4127LQE-S453 CY8C4127LQE-S455 CY8C4127LQS-S443 CY8C4127LQS-S445 CY8C4127LQS-S453 CY8C4127LQS-S455 CY8C4128LQI-S446 CY8C4128LQQ-S456 CY8C4146AXI-S423 CY8C4146AXI-S433 CY8C4146AXI-S443 CY8C4146AXI-S445 CY8C4146AXI-S453 CY8C4146AXI-S455 CY8C4146AXI-T403 CY8C4146AXI-T413 CY8C4146AXI-T453 CY8C4147AXI-S443 CY8C4147AXI-S445 CY8C4147AXI-S453 CY8C4147AXI-S455 CY8C4147AXI-S465 CY8C4147AXI-S475 CY8C4147AXI-T403 CY8C4147AXI-T413 CY8C4147AXI-T453 CY8C4147AXI-T463 CY8C4147AXI-T473 CY8C4147AZA-S445 CY8C4147AZA-S455 CY8C4147AZA-S465 CY8C4147AZA-S475 CY8C4147AZA-S548 CY8C4147AZA-S555 CY8C4147AZA-S558 CY8C4147AZA-S565 CY8C4147AZA-S568 CY8C4147AZA-S575 CY8C4147AZA-S578 CY8C4147AZA-S585 CY8C4147AZA-S588 CY8C4147AZA-S595 CY8C4147AZA-S598 CY8C4147AZE-S445 CY8C4147AZE-S455 CY8C4147AZE-S465 CY8C4147AZE-S475 CY8C4147AZE-S548 CY8C4147AZE-S555 CY8C4147AZE-S558 CY8C4147AZE-S565 CY8C4147AZE-S568 CY8C4147AZE-S575 CY8C4147AZE-S578 CY8C4147AZE-S585 CY8C4147AZE-S588 CY8C4147AZE-S595 CY8C4147AZE-S598 CY8C4147AZQ-S445 CY8C4147AZQ-S453 CY8C4147AZQ-S455 CY8C4147AZQ-S465 CY8C4147AZQ-S475 CY8C4147AZQ-T415 CY8C4147AZQ-T455 CY8C4147AZQ-T493 CY8C4147AZQ-T495 CY8C4147AZS-S445 CY8C4147AZS-S455 CY8C4147AZS-S465 CY8C4147AZS-S475 CY8C4147AZS-S548 CY8C4147AZS-S555 CY8C4147AZS-S558 CY8C4147AZS-S565 CY8C4147AZS-S568 CY8C4147AZS-S575 CY8C4147AZS-S578 CY8C4147AZS-S585 CY8C4147AZS-S588 CY8C4147AZS-S595 CY8C4147AZS-S598 CY8C4147LDA-S243 CY8C4147LDA-S253 CY8C4147LDA-S263 CY8C4147LDA-S273 CY8C4147LDA-S283 CY8C4147LDA-S293 CY8C4147LDA-S443 CY8C4147LDA-S453 CY8C4147LDA-S463 CY8C4147LDA-S473 CY8C4147LDA-S543 CY8C4147LDA-S553 CY8C4147LDA-S563 CY8C4147LDA-S573 CY8C4147LDA-S583 CY8C4147LDA-S593 CY8C4147LDE-HVS004 CY8C4147LDE-HVS014 CY8C4147LDE-HVS024 CY8C4147LDE-HVS024X CY8C4147LDE-HVS034 CY8C4147LDE-HVS034X CY8C4147LDE-HVS104 CY8C4147LDE-HVS114 CY8C4147LDE-HVS124 CY8C4147LDE-HVS124X CY8C4147LDE-HVS134 CY8C4147LDE-HVS134X CY8C4147LDE-S243 CY8C4147LDE-S253 CY8C4147LDE-S263 CY8C4147LDE-S273 CY8C4147LDE-S283 CY8C4147LDE-S293 CY8C4147LDE-S443 CY8C4147LDE-S453 CY8C4147LDE-S463 CY8C4147LDE-S473 CY8C4147LDE-S543 CY8C4147LDE-S553 CY8C4147LDE-S563 CY8C4147LDE-S573 CY8C4147LDE-S583 CY8C4147LDE-S593 CY8C4147LDS-S243 CY8C4147LDS-S253 CY8C4147LDS-S263 CY8C4147LDS-S273 CY8C4147LDS-S283 CY8C4147LDS-S293 CY8C4147LDS-S443 CY8C4147LDS-S453 CY8C4147LDS-S463 CY8C4147LDS-S473 CY8C4147LDS-S543 CY8C4147LDS-S553 CY8C4147LDS-S563 CY8C4147LDS-S573 CY8C4147LDS-S583 CY8C4147LDS-S593 CY8C4147LQE-HVS006 CY8C4147LQE-HVS016 CY8C4147LQE-HVS026 CY8C4147LQE-HVS026X CY8C4147LQE-HVS036 CY8C4147LQE-HVS036X CY8C4147LQE-HVS106 CY8C4147LQE-HVS116 CY8C4147LQE-HVS126 CY8C4147LQE-HVS126X CY8C4147LQE-HVS136 CY8C4147LQE-HVS136X CY8C4148AZI-S443 CY8C4148AZI-S445 CY8C4148AZI-S453 CY8C4148AZI-S455 CY8C4148AZI-S548 CY8C4148AZI-S553 CY8C4148AZI-S555 CY8C4148AZI-S558 CY8C4148AZI-S583 CY8C4148AZI-S585 CY8C4148AZI-S588 CY8C4148AZI-S593 CY8C4148AZI-S595 CY8C4148AZI-S598 CY8C4148AZQ-S443 CY8C4148AZQ-S445 CY8C4148AZQ-S453 CY8C4148AZQ-S455 CY8C4148AZQ-S558 CY8C4148AZS-S545 CY8C4148AZS-S548 CY8C4148AZS-S555 CY8C4148AZS-S558 CY8C4148AZS-S565 CY8C4148AZS-S568 CY8C4148AZS-S575 CY8C4148AZS-S578 CY8C4148AZS-S585 CY8C4148AZS-S588 CY8C4148AZS-S595 CY8C4148AZS-S598 CY8C4148LDA-S543 CY8C4148LDA-S553 CY8C4148LDA-S563 CY8C4148LDA-S573 CY8C4148LDA-S583 CY8C4148LDA-S593 CY8C4148LDS-S543 CY8C4148LDS-S553 CY8C4148LDS-S563 CY8C4148LDS-S573 CY8C4148LDS-S583 CY8C4148LDS-S593 CY8C4548AXI-S475 CY8C4548AXI-S485 CY8C4548AXQ-S485 CY8C4548AZI-S475 CY8C4548AZI-S483 CY8C4548AZI-S485 CY8C4548AZQ-S483 CY8C4548AZQ-S485 CY8C4548LQI-S486 CY8C4548LQQ-S486 CY8C4744AZI-S403 CY8C4744FNI-S402 CY8C4744LQI-S401

MSPM0C1103 MSPM0C1103-Q1 MSPM0C1104 MSPM0C1104-Q1 MSPM0C1106 MSPM0C1106-Q1 MSPM0G1105 MSPM0G1106 MSPM0G1107 MSPM0G1505 MSPM0G1506 MSPM0G1507 MSPM0G1518 MSPM0G1519 MSPM0G3105 MSPM0G3105-Q1 MSPM0G3106 MSPM0G3106-Q1 MSPM0G3107 MSPM0G3107-Q1 MSPM0G3505 MSPM0G3505-Q1 MSPM0G3506 MSPM0G3506-Q1 MSPM0G3507 MSPM0G3507-Q1 MSPM0G3518 MSPM0G3518-Q1 MSPM0G3519 MSPM0G3519-Q1 MSPM0L1105 MSPM0L1106 MSPM0L1117 MSPM0L1227 MSPM0L1227-Q1 MSPM0L1228 MSPM0L1228-Q1 MSPM0L1303 MSPM0L1304 MSPM0L1304-Q1 MSPM0L1305 MSPM0L1305-Q1 MSPM0L1306 MSPM0L1306-Q1 MSPM0L1343 MSPM0L1344 MSPM0L1345 MSPM0L1346 MSPM0L2227 MSPM0L2227-Q1 MSPM0L2228 MSPM0L2228-Q1

R7FA0L1053CFJ R7FA0L1053CFL R7FA0L1053CNE R7FA0L1053CNH R7FA0L1053CNK R7FA0L1053CSC R7FA0L1054CFJ R7FA0L1054CFL R7FA0L1054CNE R7FA0L1054CNH R7FA0L1054CNK R7FA0L1054CSC R7FA0L1073CFJ R7FA0L1073CFL R7FA0L1073CNE R7FA0L1073CNH R7FA0L1073CNK R7FA0L1073CSC R7FA0L1074CFJ R7FA0L1074CFL R7FA0L1074CNE R7FA0L1074CNH R7FA0L1074CNK R7FA0L1074CSC R7FA2L2073CFJ R7FA2L2073CFL R7FA2L2073CFM R7FA2L2073CNE R7FA2L2073CNH R7FA2L2074CFJ R7FA2L2074CFL R7FA2L2074CFM R7FA2L2074CNE R7FA2L2074CNH R7FA2L2093CFJ R7FA2L2093CFL R7FA2L2093CFM R7FA2L2093CNE R7FA2L2093CNH R7FA2L2094CFJ R7FA2L2094CFL R7FA2L2094CFM R7FA2L2094CNE R7FA2L2094CNH R7FA2T1073CFJ R7FA2T1073CFL R7FA2T1073CNE R7FA2T1073CNH R7FA2T1074CFJ R7FA2T1074CFL R7FA2T1074CNE R7FA2T1074CNH R7FA4C1BB3CFM R7FA4C1BB3CFP R7FA4C1BD3CFM R7FA4C1BD3CFP R7FA8D1AFECBD R7FA8D1AFECFC R7FA8D1AHECBD R7FA8D1AHECFC R7FA8D1BFECBD R7FA8D1BFECFC R7FA8D1BHECBD R7FA8D1BHECFC R7FA8E1AFDCFB R7FA8E1AFDCFP R7FA8E2AFDCBD R7FA8M1AFECBD R7FA8M1AFECFB R7FA8M1AFECFC R7FA8M1AFECFP R7FA8M1AHECBD R7FA8M1AHECFB R7FA8M1AHECFC R7FA8M1AHECFP R7KA8D2ADDCAB R7KA8D2ADDCAC R7KA8D2ADLCAB R7KA8D2ADLCAC R7KA8D2AFDCAB R7KA8D2AFDCAC R7KA8D2AFLCAB R7KA8D2AFLCAC R7KA8P1ADDCAB R7KA8P1ADDCAC R7KA8P1ADLCAB R7KA8P1ADLCAC R7KA8P1AFDCAB R7KA8P1AFDCAC R7KA8P1AFLCAB R7KA8P1AFLCAC R7KA8P1BDDCAB R7KA8P1BDDCAC R7KA8P1BDLCAB R7KA8P1BDLCAC R7KA8P1BFDCAB R7KA8P1BFDCAC R7KA8P1BFLCAB R7KA8P1BFLCAC R7KA8P1KFDCAB R7KA8P1KFDCAC R7KA8P1KFLCAB R7KA8P1KFLCAC R7KA8T2ADDCAB R7KA8T2ADECAB R7KA8T2ADECHC R7KA8T2CDDCAB R7KA8T2CDECAB R7KA8T2CDECHC R7KA8T2CFDCAB R7KA8T2CFDCAC R7KA8T2CFECAB R7KA8T2CFECAC R7KA8T2CFECHC R7KA8T2CFLCAB R7KA8T2CFLCAC R7KA8T2LFDCAB R7KA8T2LFDCAC R7KA8T2LFECAB R7KA8T2LFECAC R7KA8T2LFECHC R7KA8T2LFLCAB R7KA8T2LFLCAC

Refer to the full documentation or changelog for the complete MCU list.

ABOUT NECTO

NECTO Studio is a lightning-fast, multi-architecture, multi-language IDE developed in C++ for Windows, macOS, and Linux. It integrates 12 compilers, supports 8 architectures, and covers thousands of microcontrollers, all unified under the NECTO SDK’s universal codebase. With daily-updated libraries, examples, and Click board support, NECTO dramatically reduces prototyping time. The built-in AI assistant, Smart, helps generate code and visualize real-time data from Click boards directly in your IDE.

ABOUT CODEGRIP

CODEGRIP is the world’s first Wi-Fi & USB programmer and debugger supporting a wide range of ARM® Cortex®-M, PIC®, dsPIC®, PIC32®, and AVR® MCUs. Developers can debug and program devices remotely over Wi-Fi, enabling true remote collaboration and faster testing across teams.

ABOUT MIKROE

MIKROE is committed to changing the embedded electronics industry through time-saving, industry-standard hardware and software solutions. With concepts like Remote Access, One New Product/Day, Multi-Architectural IDE, and the EmbeddedWiki™ platform, MIKROE combines its boards, compilers, smart displays, programmers/debuggers, and over 1800 Click boards™ to drastically reduce development time. Open standards like mikroBUS™, mikroSDK™, SiBRAIN™, and DISCON™ have been adopted by 100+ leading MCU vendors worldwide.