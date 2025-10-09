NECTO Studio Update 7.4.0



We are proudly introducing a Git version control client integrated into NECTO Studio. For the first time in the embedded industry, an IDE offers this capability. It’s located in the Productivity Hub as another handy NECTO extension. This is a graphical Git client (GUI) designed to help developers visualize and manage their Git repository history in a more intuitive way.





Generates full code snippets and templates for complex embedded projects. Outputs the generated code directly into the editor saving time. Works with 99% accuracy - turning ideas from your head into working projects on your desk in just minutes.

NECTO Studio now supports the latest GCC for ARM version 14.2, with expanded support for modern language standards including C++20 and C23, numerous bug fixes, and improved stability in code generation and optimization. It also brings enhanced support for newer ARM architectures and instruction sets, updated libraries, runtime support, and better linker/assembler integration.

ABOUT NECTO

NECTO Studio is a lightning-fast, multi-architecture, multi-language IDE developed in C++ for Windows, macOS, and Linux. It integrates 12 compilers, supports 6 architectures, and covers thousands of microcontrollers, all unified under the NECTO SDK’s universal codebase. With daily-updated libraries, thousands of ready-to-use examples across hundreds of embedded topics, and a 24/7 remote board farm powered by CODEGRIP — the world’s first Wi-Fi debugger — developers dramatically reduce prototyping time. NECTO's built-in AI code assistant smartly merges multiple codebases, while the Smart Cloud brings real-time data visualization to your desk with a single line of code. And with intuitive smart setup steps guiding you from start to finish, ideal coding isn’t just a concept — it’s your new reality.

ABOUT CODEGRIP

CODEGRIP is the world's first debugger over WiFi & USB C designed to perform programming and debugging tasks on a range of different microcontroller devices (MCUs) based on the ARM® Cortex®-M, PIC, dsPIC, PIC32, AVR and RISC-V architecture. Featuring remote debugging which is particularly useful in remote or inaccessible locations, multiple developers can collaborate on a project simultaneously by accessing the same target from their own working stations. CODEGRIP helps developers connect to and interact with their IoT devices during both development and deployment stage. Although the number of supported MCUs is immense, more MCUs might be added in the future, along with some new functionalities.

ABOUT MIKROE

MIKROE is committed to changing the embedded electronics industry through the use of time-saving industry-standard hardware and software solutions. With unique concepts like Remote Access, One New Product/Day, Multi-Architectural IDE and most recently, the EmbeddedWiki™ platform with more than million ready-for-use projects, MIKROE combines its dev boards, compilers, smart displays, programmers/debuggers and 1800+ Click peripheral boards to dramatically cut development time. mikroBUS™; mikroSDK™; SiBRAIN™ and DISCON™ are open standards and mikroBUS only has been adopted by over 100 leading microcontroller companies and integrated on their development boards.

