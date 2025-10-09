NECTO Studio Update 7.4.0

Published: 09/10/2025 | Post categories: Compiler releases

Welcome to the October 2025 RELEASE of
NECTO Studio 7.4.0

 

1. NECTO AI Code Assistant

NECTO AI Code Assistant is integrated into the code editor, providing direct AI assistance for writing embedded code or reviewing complex functions — all with just a click.

 

 


Key features: 
 

  • Fix Selected Code: Detect and fix common issues instantly, right from the context of your selected code in editor.
     
  • Context-Aware Hardware Knowledge: Ask questions about your currently selected board or MCU, and receive answers tailored to your hardware setup.
     
  • Comment Selected Code: Auto-generate comments and documentation inline, speeding up your development workflow. 
     
  • Explain Selected Code: Understand any block of code with a simple click—ideal for onboarding, debugging, or knowledge sharing.

 

2. GIT Client
Integration

 We are proudly introducing a Git version control client integrated into NECTO Studio. For the first time in the embedded industry, an IDE offers this capability. It’s located in the Productivity Hub as another handy NECTO extension. This is a graphical Git client (GUI) designed to help developers visualize and manage their Git repository history in a more intuitive way.



Version Control client features all the tools you need to manage your code efficiently.

  • Visual Commit History:
    • View your Git repository as a graph with commits, branches, and merges. 
    • Makes it easier to understand the history at a glance. 
  • Single Branch View Mode 
    • Focus only on the current branch. 
    • Hides other branches to reduce visual clutter. 
  • Diff / Change Viewer 
    • See line-by-line changes in files (diffs). 
    • Easily stage or unstage changes from the UI. 
  • Dual Tree View 
    • Shows both staged and unstaged files side-by-side. 
    • Helps you track exactly what will be committed. 
  • Line-Level Staging 
    • Stage or unstage individual lines of code (not just whole files). 
    • Gives precise control over commits. 
  • Amend Commits 
    • Modify the most recent commit (message, files, etc.). 
    • Useful for fixing mistakes before pushing. 
  • Blame View with Timeline 
    • Shows who last edited each line of a file. 
    • Lets you step back through the history of changes on a line. 
  • Commit Message Templates
    • Helps enforce consistency across commits. 
    •  Use predefined formats for commit messages.
  • Ignore Patterns 
    • Define patterns to ignore groups of files (e.g. build artifacts). 
    • More powerful than listing files one by one. 
  • Tag Viewer and Creation 
    • View existing tags and create new ones. 
    • Manage Git tags visually. 
  • Branch Management 
    • Create, rename, delete, and switch branches from the UI. 
    • Right-click rename branch supported (since v1.4.0). 
  • Remote Repository Support 
    • Clone repositories, fetch, pull, and push from remote. Basic Git network operations built-in. 
    • Access both public and private repositories seamlessly. 
    • Supports GitHub/GitLab credentials, including username/password, personal access tokens, and SSH key authentication.

 

 

Visual AI Code Prompt – Generates complex embedded code on real hardware with 99% accuracy


Generates full code snippets and templates for complex embedded projects. Outputs the generated code directly into the editor saving time. Works with 99% accuracy - turning ideas from your head into working projects on your desk in just minutes. 

 

 

GCC for ARM compilers updated to version 14.2
 

NECTO Studio now supports the latest GCC for ARM version 14.2, with expanded support for modern language standards including C++20 and C23, numerous bug fixes, and improved stability in code generation and optimization. It also brings enhanced support for newer ARM architectures and instruction sets, updated libraries, runtime support, and better linker/assembler integration. 

 

530 NEW MCUs supported in CODEGRIP programmer & debugger:

microchip-logo
 

Refer to the full documentation or changelog for the complete MCU list.

DOWNLOAD NECTO Studio:
 

 

USEFUL LINKS:
 

   NECTO Studio Official Page
   mikroSDK
   EmbeddedWiki
   NECTO Studio Webinars

 

ABOUT NECTO

NECTO Studio is a lightning-fast, multi-architecture, multi-language IDE developed in C++ for Windows, macOS, and Linux. It integrates 12 compilers, supports 6 architectures, and covers thousands of microcontrollers, all unified under the NECTO SDK’s universal codebase. With daily-updated libraries, thousands of ready-to-use examples across hundreds of embedded topics, and a 24/7 remote board farm powered by CODEGRIP — the world’s first Wi-Fi debugger — developers dramatically reduce prototyping time. NECTO's built-in AI code assistant smartly merges multiple codebases, while the Smart Cloud brings real-time data visualization to your desk with a single line of code. And with intuitive smart setup steps guiding you from start to finish, ideal coding isn’t just a concept — it’s your new reality.

ABOUT CODEGRIP

CODEGRIP is the world's first debugger over WiFi & USB C designed to perform programming and debugging tasks on a range of different microcontroller devices (MCUs) based on the ARM® Cortex®-M, PIC, dsPIC, PIC32, AVR and RISC-V architecture. Featuring remote debugging which is particularly useful in remote or inaccessible locations, multiple developers can collaborate on a project simultaneously by accessing the same target from their own working stations. CODEGRIP helps developers connect to and interact with their IoT devices during both development and deployment stage. Although the number of supported MCUs is immense, more MCUs might be added in the future, along with some new functionalities.

ABOUT MIKROE

MIKROE is committed to changing the embedded electronics industry through the use of time-saving industry-standard hardware and software solutions. With unique concepts like Remote Access, One New Product/Day, Multi-Architectural IDE and most recently, the EmbeddedWiki™ platform with more than million ready-for-use projects, MIKROE combines its dev boards, compilers, smart displays, programmers/debuggers and 1800+ Click peripheral boards to dramatically cut development time. mikroBUS™; mikroSDK™; SiBRAIN™ and DISCON™ are open standards and mikroBUS only has been adopted by over 100 leading microcontroller companies and integrated on their development boards.
 