mikroSDK update v2.17.2

Renesas RA4M3 Support & High-Integration Feature Expansion – SDK support added for the Renesas RA4M3 MCU family featuring a 100 MHz Arm® Cortex®-M33 core, advanced security architecture, expanded connectivity options including QSPI, CAN, USBFS and SDHI, as well as larger memory configurations. High-performance peripherals and system controllers are fully covered, alongside extended clocking options and richer analog capabilities. On top of this, enjoy support for 195 new MCUs and 10 new board packages.
WHAT'S NEW?
- SDK support added for Renesas RA4M3 family of MCUs.
- This set of devices features the following:
- Arm® Cortex®-M33 running at up to 100 MHz
- Armv8-M architecture with TrustZone® and CoreSight™ ETM-M33
- Secure Crypto Engine with AES, RSA, ECC, SHA, and tamper detection
- Up to 1 MB embedded Flash and 128 KB SRAM with parity/ECC
- 8 KB Data Flash with 100K program/erase cycles
- Expanded connectivity: SCI, SPI, QSPI, I2C, CAN × 2, USBFS, SDHI, SSIE
- Multiple clock sources including MOSC, SOSC, HOCO, MOCO, LOCO, IWDT oscillator, and PLL/PLL2
- Up to 109 general-purpose pins with 5-V tolerance, open-drain outputs, and configurable drive strength
- Supported modules:
- ADC (Full module support)
- SPI (Full module support)
- UART (Full module support)
- I2C (Full module support)
- PWM (Full module support)
- GPIO (Full module support)
- 1-Wire (Full module support)
- Minor fixes and improvements regarding the existing implementations for Renesas.
RENESAS RA4M3 Supported
MIKROSDK SUPPORT FOR 19 NEW MCUs:
R7FA4M3AD2CBM
R7FA4M3AD2CBQ
R7FA4M3AD3CBM
R7FA4M3AD3CBQ
R7FA4M3AD3CFB
R7FA4M3AE2CBM
R7FA4M3AE2CBQ
R7FA4M3AE3CBM
R7FA4M3AE3CBQ
R7FA4M3AE3CFB
R7FA4M3AE3CFM
R7FA4M3AE3CFP
R7FA4M3AF2CBM
R7FA4M3AF2CBQ
R7FA4M3AF3CBM
R7FA4M3AF3CBQ
R7FA4M3AF3CFB
R7FA4M3AF3CFM
R7FA4M3AF3CFP
BAREMETAL SUPPORT FOR 195 NEW MCUs:
CY8C4024FNI-S402
CY8C4024FNI-S412
CY8C4126LDA-S453
CY8C4126LDS-S453
CY8C4126LQE-S453
CY8C4126LQE-S455
CY8C4126LQS-S453
CY8C4126LQS-S455
CY8C4127LDA-S443
CY8C4127LDA-S453
CY8C4127LWE-HVS005
CY8C4127LWE-HVS015
CY8C4127LWE-HVS105
CY8C4127LWE-HVS115
CY8C4128AXI-S445
CY8C4128AXI-S455
CY8C4128AZI-S443
CY8C4128AZI-S445
CY8C4128AZI-S453
CY8C4128AZI-S455
CY8C4145AZI-S423
CY8C4145AZQ-S433
CY8C4146AZI-S423
CY8C4146AZI-S433
CY8C4146AZI-S443
CY8C4146AZI-S445
CY8C4146AZI-S453
CY8C4146AZI-S455
CY8C4146AZI-S463
CY8C4146AZI-T403
CY8C4146AZI-T405
CY8C4146AZI-T413
CY8C4146AZI-T415
CY8C4146AZI-T453
CY8C4146AZI-T455
CY8C4146AZQ-S423
CY8C4146AZQ-S433
CY8C4146AZQ-S445
CY8C4146AZQ-S455
CY8C4146AZQ-T413
CY8C4146AZQ-T453
CY8C4146FNI-S423
CY8C4146FNI-S433
CY8C4146FNI-S443
CY8C4146FNQ-S433
CY8C4147LQQ-T493
CY8C4148AZA-S545
CY8C4148AZA-S548
CY8C4148AZA-S555
CY8C4148AZA-S558
CY8C4148AZA-S565
CY8C4148AZA-S568
CY8C4148AZA-S575
CY8C4148AZA-S578
CY8C4148AZA-S585
CY8C4148AZA-S588
CY8C4148AZA-S595
CY8C4148AZA-S598
CY8C4148AZE-S545
CY8C4148AZE-S548
CY8C4148AZE-S555
CY8C4148AZE-S558
CY8C4148AZE-S565
CY8C4148AZE-S568
CY8C4148AZE-S575
CY8C4148AZE-S578
CY8C4148AZE-S585
CY8C4148AZE-S588
CY8C4148AZE-S595
CY8C4148AZE-S598
CY9AF111KPMC-G-JNE2
CY9AF111KPMC-GE1
CY9AF111KPMC1-G-JNE1
CY9AF111KPMC1-G-JNE2
CY9AF111KQN-G-AVE2
CY9AF111LAPMC-GNE2
CY9AF111LAPMC1-GNE2
CY9AF111LAQN-G-AVE2
CY9AF111MAPMC-G-MNE2
CY9AF111MAPMC-GE1
CY9AF111MAPMC-GNE2
CY9AF111NABGL-GK9E1
CY9AF111NAPMC-GNE2
CY9AF114LAPMC-GNE2
CY9AF114LAPMC1-G-MNE2
CY9AF114LAPMC1-GE1
CY9AF114LAPMC1-GNE2
CY9AF114LAQN-G-AVE2
CY9AF114MAPMC-G-MNE2
CY9AF114MAPMC-GE1
CY9AF114MAPMC-GNE2
CY9AF114NABGL-GK9E1
CY9AF114NAPMC-G-F4E1
CY9AF114NAPMC-G-MNE2
CY9AF114NAPMC-GE1
CY9AF114NAPMC-GNE2
CY9AF121KPMC-G-JNE2
CY9AF421KPMC1-G-JNE2
CY9AF421KWQN-G-JNE2
CY9AF421LPMC-G-JNE2
CY9AF421LPMC1-G-JNE2
CY9AF421LWQN-G-JNE2
CY9BF114NBGL-G-F4K9E1
CY9BF114NBGL-GK9E1
CY9BF114NPMC-G-JNE2
CY9BF114NPQC-G-JNE2
CY9BF114RPMC-G-JNE2
CY9BF117TBGL-GK7E1
CY9BF122KPMC-G-MNE2
CY9BF122KPMC-GNE2
CY9BF122KQN-G-AVE2
CY9BF122KQN-G-AVERE2
CY9BF122LPMC-G-MNE2
CY9BF122LPMC-GNE2
CY9BF122LPMC1-G-MNE2
CY9BF122LPMC1-GNE2
CY9BF122LQN-G-AVE2
CY9BF122LQN-G-AVERE2
CY9BF122MBGL-GK9E1
CY9BF122MPMC-G-MNE2
CY9BF122MPMC-GNE2
CY9BF122MPMC1-G-JNE2
CY9BF315NBGL-GK9E1
CY9BF315NPMC-G-JNE2
CY9BF315NPMC-G-JNK1E2
CY9BF315NPQC-G-JNE2
CY9BF315RPMC-G-JNE2
CY9BF366KPMC-G-JNE2
CY9BF366KPMC-G-JNK1E2
CY9BF366KQN-G-AVE2
CY9BF366LPMC-G-JNE2
CY9BF366LQN-G-AVE2
CY9BF366MPMC1-G-JNE2
CY9BF366NPMC-G-MNE2
CY9BF366NPMC-GNE2
CY9BF366NPQC-G-JNE2
CY9BF366RBGL-GE1
CY9BF366RBGL-GK7E1
CY9BF366RPMC-G-JNE2
CY9BF366RPMC-G-MNE2
CY9BF366RPMC-GNE2
CY9BF368MPMC1-G-JNE2
CY9BF368NPMC-G-MNE2
CY9BF368NPMC-GNE2
CY9BF368NPQC-G-JNE2
CY9BF368RBGL-GE1
CY9BF368RBGL-GK7E1
CY9BF468MPMC1-G-JNE2
CY9BF468NPMC-G-MNE2
CY9BF468NPMC-GNE2
CY9BF468NPQC-G-JNE2
CY9BF468RBGL-GE1
CY9BF468RBGL-GK7E1
CY9BF521KPMC-GNE2
CY9BF521KQN-G-AVE2
CY9BF521LPMC1-GNE2
CY9BF521LQN-G-AVE2
CY9BF521MBGL-GK9E1
CY9BF521MPMC-GNE2
CY9BF521MPMC1-G-JNE2
S6E2GH6H0AGV20000
S6E2GH6H0AGV2000A
S6E2GH6J0AGV20000
S6E2GH6J0AGV2000A
S6E2GH8H0AGV2000A
S6E2GH8J0AGV20000
S6E2GH8J0AGV2000A
S6E2H44E0AGV20000
S6E2H44E0AGV2000M
S6E2H44F0AGV20000
S6E2H44F0AGV2000M
S6E2H44G0AGB3000A
S6E2H44G0AGV20000
S6E2H44G0AGV2000M
S6E2H46E0AGV20000
S6E2H46E0AGV2000M
S6E2H46F0AGV20000
S6E2H46F0AGV2000M
S6E2H46G0AGB3000A
S6E2H46G0AGV20000
S6E2H46G0AGV2000M
S6E2HG4E0AGV20000
S6E2HG4E0AGV2000M
S6E2HG4F0AGV20000
S6E2HG4F0AGV2000M
S6E2HG4G0AGB3000A
S6E2HG4G0AGV20000
S6E2HG4G0AGV2000M
S6E2HG6E0AGV20000
S6E2HG6E0AGV2000M
S6E2HG6F0AGV20000
S6E2HG6F0AGV2000M
S6E2HG6G0AGB3000A
S6E2HG6G0AGV20000
S6E2HG6G0AGV2000M
BAREMETAL BOARD PACKAGES RELEASED: 10
PIC32CX BZ2 and WBZ451 Curiosity Development Board
PIC32CX SG41 Curiosity Ultra Evaluation Board
PIC32CX SG61 Curiosity Ultra Evaluation Board
PIC32CXMTC DB Evaluation Kit
PIC32CXMTG EK Evaluation Kit
PIC32CXMTSH DB Evaluation Kit
SAM D10 XPLAINED MINI
SAM D11 XPLAINED PRO EVALUATION KIT
SAM D21 XPLAINED PRO EVALUATION KIT
SAM R21 ZIGBEE LIGHT LINK EVALUATION KIT
