mikroSDK update v2.17.2

Published: 04/12/2025 | Post categories: Compiler releases, Compilers Roadmap Update, Product Announcement

Renesas RA4M3 Support & High-Integration Feature Expansion – SDK support added for the Renesas RA4M3 MCU family featuring a 100 MHz Arm® Cortex®-M33 core, advanced security architecture, expanded connectivity options including QSPI, CAN, USBFS and SDHI, as well as larger memory configurations. High-performance peripherals and system controllers are fully covered, alongside extended clocking options and richer analog capabilities. On top of this, enjoy support for 195 new MCUs and 10 new board packages.

WHAT'S NEW?

    RENESAS RA4M3 Supported

    • SDK support added for Renesas RA4M3 family of MCUs.
      • This set of devices features the following:
        • Arm® Cortex®-M33 running at up to 100 MHz
        • Armv8-M architecture with TrustZone® and CoreSight™ ETM-M33
        • Secure Crypto Engine with AES, RSA, ECC, SHA, and tamper detection
        • Up to 1 MB embedded Flash and 128 KB SRAM with parity/ECC
        • 8 KB Data Flash with 100K program/erase cycles
        • Expanded connectivity: SCI, SPI, QSPI, I2C, CAN × 2, USBFS, SDHI, SSIE
        • Multiple clock sources including MOSC, SOSC, HOCO, MOCO, LOCO, IWDT oscillator, and PLL/PLL2
        • Up to 109 general-purpose pins with 5-V tolerance, open-drain outputs, and configurable drive strength
    • Supported modules:
      • ADC (Full module support)
      • SPI (Full module support)
      • UART (Full module support)
      • I2C (Full module support)
      • PWM (Full module support)
      • GPIO (Full module support)
      • 1-Wire (Full module support)
  • Minor fixes and improvements regarding the existing implementations for Renesas.

MIKROSDK SUPPORT FOR 19 NEW MCUs:

R7FA4M3AD2CBM

R7FA4M3AD2CBQ

R7FA4M3AD3CBM

R7FA4M3AD3CBQ

R7FA4M3AD3CFB

R7FA4M3AE2CBM

R7FA4M3AE2CBQ

R7FA4M3AE3CBM

R7FA4M3AE3CBQ

R7FA4M3AE3CFB

R7FA4M3AE3CFM

R7FA4M3AE3CFP

R7FA4M3AF2CBM

R7FA4M3AF2CBQ

R7FA4M3AF3CBM

R7FA4M3AF3CBQ

R7FA4M3AF3CFB

R7FA4M3AF3CFM

R7FA4M3AF3CFP

BAREMETAL SUPPORT FOR 195 NEW MCUs:

CY8C4024FNI-S402

CY8C4024FNI-S412

CY8C4126LDA-S453

CY8C4126LDS-S453

CY8C4126LQE-S453

CY8C4126LQE-S455

CY8C4126LQS-S453

CY8C4126LQS-S455

CY8C4127LDA-S443

CY8C4127LDA-S453

CY8C4127LWE-HVS005

CY8C4127LWE-HVS015

CY8C4127LWE-HVS105

CY8C4127LWE-HVS115

CY8C4128AXI-S445

CY8C4128AXI-S455

CY8C4128AZI-S443

CY8C4128AZI-S445

CY8C4128AZI-S453

CY8C4128AZI-S455

CY8C4145AZI-S423

CY8C4145AZQ-S433

CY8C4146AZI-S423

CY8C4146AZI-S433

CY8C4146AZI-S443

CY8C4146AZI-S445

CY8C4146AZI-S453

CY8C4146AZI-S455

CY8C4146AZI-S463

CY8C4146AZI-T403

CY8C4146AZI-T405

CY8C4146AZI-T413

CY8C4146AZI-T415

CY8C4146AZI-T453

CY8C4146AZI-T455

CY8C4146AZQ-S423

CY8C4146AZQ-S433

CY8C4146AZQ-S445

CY8C4146AZQ-S455

CY8C4146AZQ-T413

CY8C4146AZQ-T453

CY8C4146FNI-S423

CY8C4146FNI-S433

CY8C4146FNI-S443

CY8C4146FNQ-S433

CY8C4147LQQ-T493

CY8C4148AZA-S545

CY8C4148AZA-S548

CY8C4148AZA-S555

CY8C4148AZA-S558

CY8C4148AZA-S565

CY8C4148AZA-S568

CY8C4148AZA-S575

CY8C4148AZA-S578

CY8C4148AZA-S585

CY8C4148AZA-S588

CY8C4148AZA-S595

CY8C4148AZA-S598

CY8C4148AZE-S545

CY8C4148AZE-S548

CY8C4148AZE-S555

CY8C4148AZE-S558

CY8C4148AZE-S565

CY8C4148AZE-S568

CY8C4148AZE-S575

CY8C4148AZE-S578

CY8C4148AZE-S585

CY8C4148AZE-S588

CY8C4148AZE-S595

CY8C4148AZE-S598

CY9AF111KPMC-G-JNE2

CY9AF111KPMC-GE1

CY9AF111KPMC1-G-JNE1

CY9AF111KPMC1-G-JNE2

CY9AF111KQN-G-AVE2

CY9AF111LAPMC-GNE2

CY9AF111LAPMC1-GNE2

CY9AF111LAQN-G-AVE2

CY9AF111MAPMC-G-MNE2

CY9AF111MAPMC-GE1

CY9AF111MAPMC-GNE2

CY9AF111NABGL-GK9E1

CY9AF111NAPMC-GNE2

CY9AF114LAPMC-GNE2

CY9AF114LAPMC1-G-MNE2

CY9AF114LAPMC1-GE1

CY9AF114LAPMC1-GNE2

CY9AF114LAQN-G-AVE2

CY9AF114MAPMC-G-MNE2

CY9AF114MAPMC-GE1

CY9AF114MAPMC-GNE2

CY9AF114NABGL-GK9E1

CY9AF114NAPMC-G-F4E1

CY9AF114NAPMC-G-MNE2

CY9AF114NAPMC-GE1

CY9AF114NAPMC-GNE2

CY9AF121KPMC-G-JNE2

CY9AF421KPMC1-G-JNE2

CY9AF421KWQN-G-JNE2

CY9AF421LPMC-G-JNE2

CY9AF421LPMC1-G-JNE2

CY9AF421LWQN-G-JNE2

CY9BF114NBGL-G-F4K9E1

CY9BF114NBGL-GK9E1

CY9BF114NPMC-G-JNE2

CY9BF114NPQC-G-JNE2

CY9BF114RPMC-G-JNE2

CY9BF117TBGL-GK7E1

CY9BF122KPMC-G-MNE2

CY9BF122KPMC-GNE2

CY9BF122KQN-G-AVE2

CY9BF122KQN-G-AVERE2

CY9BF122LPMC-G-MNE2

CY9BF122LPMC-GNE2

CY9BF122LPMC1-G-MNE2

CY9BF122LPMC1-GNE2

CY9BF122LQN-G-AVE2

CY9BF122LQN-G-AVERE2

CY9BF122MBGL-GK9E1

CY9BF122MPMC-G-MNE2

CY9BF122MPMC-GNE2

CY9BF122MPMC1-G-JNE2

CY9BF315NBGL-GK9E1

CY9BF315NPMC-G-JNE2

CY9BF315NPMC-G-JNK1E2

CY9BF315NPQC-G-JNE2

CY9BF315RPMC-G-JNE2

CY9BF366KPMC-G-JNE2

CY9BF366KPMC-G-JNK1E2

CY9BF366KQN-G-AVE2

CY9BF366LPMC-G-JNE2

CY9BF366LQN-G-AVE2

CY9BF366MPMC1-G-JNE2

CY9BF366NPMC-G-MNE2

CY9BF366NPMC-GNE2

CY9BF366NPQC-G-JNE2

CY9BF366RBGL-GE1

CY9BF366RBGL-GK7E1

CY9BF366RPMC-G-JNE2

CY9BF366RPMC-G-MNE2

CY9BF366RPMC-GNE2

CY9BF368MPMC1-G-JNE2

CY9BF368NPMC-G-MNE2

CY9BF368NPMC-GNE2

CY9BF368NPQC-G-JNE2

CY9BF368RBGL-GE1

CY9BF368RBGL-GK7E1

CY9BF468MPMC1-G-JNE2

CY9BF468NPMC-G-MNE2

CY9BF468NPMC-GNE2

CY9BF468NPQC-G-JNE2

CY9BF468RBGL-GE1

CY9BF468RBGL-GK7E1

CY9BF521KPMC-GNE2

CY9BF521KQN-G-AVE2

CY9BF521LPMC1-GNE2

CY9BF521LQN-G-AVE2

CY9BF521MBGL-GK9E1

CY9BF521MPMC-GNE2

CY9BF521MPMC1-G-JNE2

S6E2GH6H0AGV20000

S6E2GH6H0AGV2000A

S6E2GH6J0AGV20000

S6E2GH6J0AGV2000A

S6E2GH8H0AGV2000A

S6E2GH8J0AGV20000

S6E2GH8J0AGV2000A

S6E2H44E0AGV20000

S6E2H44E0AGV2000M

S6E2H44F0AGV20000

S6E2H44F0AGV2000M

S6E2H44G0AGB3000A

S6E2H44G0AGV20000

S6E2H44G0AGV2000M

S6E2H46E0AGV20000

S6E2H46E0AGV2000M

S6E2H46F0AGV20000

S6E2H46F0AGV2000M

S6E2H46G0AGB3000A

S6E2H46G0AGV20000

S6E2H46G0AGV2000M

S6E2HG4E0AGV20000

S6E2HG4E0AGV2000M

S6E2HG4F0AGV20000

S6E2HG4F0AGV2000M

S6E2HG4G0AGB3000A

S6E2HG4G0AGV20000

S6E2HG4G0AGV2000M

S6E2HG6E0AGV20000

S6E2HG6E0AGV2000M

S6E2HG6F0AGV20000

S6E2HG6F0AGV2000M

S6E2HG6G0AGB3000A

S6E2HG6G0AGV20000

S6E2HG6G0AGV2000M

BAREMETAL BOARD PACKAGES RELEASED: 10

PIC32CX BZ2 and WBZ451 Curiosity Development Board

PIC32CX SG41 Curiosity Ultra Evaluation Board

PIC32CX SG61 Curiosity Ultra Evaluation Board

PIC32CXMTC DB Evaluation Kit

PIC32CXMTG EK Evaluation Kit

PIC32CXMTSH DB Evaluation Kit

SAM D10 XPLAINED MINI

SAM D11 XPLAINED PRO EVALUATION KIT

SAM D21 XPLAINED PRO EVALUATION KIT

SAM R21 ZIGBEE LIGHT LINK EVALUATION KIT

 

