mikroSDK update v2.17.1

Published: 20/11/2025 | Post categories: Compiler releases, Compilers Roadmap Update, Product Announcement

mikroSDK Update – UART, SPI, and Pin Improvements – Added timeout mechanism for UART polling write across all architectures, optimized SPI register access for Toshiba (delivering a massive 90%+ memory reduction), and improved Renesas pin and register definitions. Minor fixes include added pins for Toshiba TMPM4 MCUs and corrected GPIO port number return types. On top of this, enjoy support for 192 new MCUs and 10 new board packages.

 

WHAT'S NEW?

 

  • Introduced a timeout mechanism for UART polling write
    • Prevents infinite blocking scenarios during UART communication.
    • Enhances reliability across all supported architectures.
  • Improved Renesas Pin and Register Definitions
    • Added guards for all peripheral pins inside mcu_definitions.h files.
    • Defined every used register base address in mcu_reg_addresses.h for cleaner, more maintainable code.
    • Reduces risk of undefined pin usage and makes the configuration process more robust.
  • Toshiba SPI Implementation Refinements
    • Replaced direct struct member access (data register (DR), status register (SR), error register (ERR)) with offset-based register access macros.
    • New macros HAL_LL_SPI_DR, HAL_LL_SPI_SR, HAL_LL_SPI_ERR now handle all low-level interactions.
    • Cuts memory usage by over 90% by removing 118 unused placeholder registers and shrinking the SPI base structure from 520 bytes down to just 48 bytes.
  • Fixed Missing Toshiba TMPM4 Pins
    • Updated mcu_definitions.h and pin_maps to include the previously missing pins.
    • Added pin guards to prevent invalid peripheral configurations.
  • Corrected GPIO Port Number Return Type
    • Changed hal_ll_gpio_get_port_number return type from uint32_t to uint8_t for Renesas and Toshiba implementations.
    • The function now properly returns 0xFF to indicate an error instead of -1.
  • Minor fixes and stability improvements.

BAREMETAL SUPPORT FOR 192 NEW MCUs:

R7FA8T1AFECBD

R7FA8T1AFECFB

R7FA8T1AFECFC

R7FA8T1AFECFP

R7FA8T1AHECBD

R7FA8T1AHECFB

R7FA8T1AHECFC

R7FA8T1AHECFP

R7JA8D2JRDSAJ

R7JA8D2JRLSAJ

R7JA8D2JSDSAJ

R7JA8D2JSLSAJ

R7JA8D2KRDSAJ

R7JA8D2KRLSAJ

R7JA8D2KSDSAJ

R7JA8D2KSLSAJ

R7JA8P1JRDSAJ

R7JA8P1JRLSAJ

R7JA8P1JSDSAJ

R7JA8P1JSLSAJ

R7JA8P1KRDSAJ

R7JA8P1KRLSAJ

R7JA8P1KSDSAJ

R7JA8P1KSLSAJ

R7JA8T2LRDSAJ

R7JA8T2LRLSAJ

R7JA8T2LSDSAJ

R7JA8T2LSLSAJ

R7KA8D2KFDCAB

R7KA8D2KFDCAC

R7KA8D2KFLCAB

R7KA8D2KFLCAC

R7KA8M2ADDCAB

R7KA8M2ADDCAC

R7KA8M2ADECAB

R7KA8M2ADECAC

R7KA8M2ADLCAB

R7KA8M2ADLCAC

R7KA8M2AFDCAB

R7KA8M2AFDCAC

R7KA8M2AFECAB

R7KA8M2AFECAC

R7KA8M2AFLCAB

R7KA8M2AFLCAC

R7KA8P1JFDCAB

R7KA8P1JFDCAC

R7KA8P1JFLCAB

R7KA8P1JFLCAC

R7KA8T2AFDCAB

R7KA8T2AFDCAC

R7KA8T2AFECAB

R7KA8T2AFECAC

R7KA8T2AFECHC

R7KA8T2AFLCAB

R7KA8T2AFLCAC

R7KA8T2JFDCAB

R7KA8T2JFDCAC

R7KA8T2JFECAB

R7KA8T2JFECAC

R7KA8T2JFECHC

R7KA8T2JFLCAB

R7KA8T2JFLCAC

CY8C4024AXI-S402

CY8C4024AXI-S412

CY8C4024AZI-S403

CY8C4024AZI-S413

CY8C4024AZQ-S413

CY8C4025FNI-S402

CY8C4025FNI-S412

CY8C4025FNI-T412

CY8C4025FNI-T442

CY8C4025FNI-T452

CY8C4045FNI-S412

CY8C4045FNI-T412

CY8C4045FNI-T442

CY8C4045FNI-T452

CY8C4124FNI-S403

CY8C4124FNI-S413

CY8C4124FNI-S433

CY8C4124FNQ-S433

CY8C4125AXI-S423

CY8C4125AXI-S433

CY8C4125AZI-S413

CY8C4125AZI-S423

CY8C4125AZI-S433

CY8C4125AZQ-S433

CY8C4125FNI-S413

CY8C4125FNI-S423

CY8C4125FNI-S433

CY8C4125FNQ-S433

CY8C4125LCE-HVS003

CY8C4125LCE-HVS013

CY8C4125LCE-HVS103

CY8C4125LCE-HVS113

CY8C4125LDE-HVS004

CY8C4125LDE-HVS014

CY8C4125LDE-HVS104

CY8C4125LDE-HVS114

CY8C4126LCE-HVS003

CY8C4126LCE-HVS013

CY8C4126LCE-HVS103

CY8C4126LCE-HVS113

CY8C4127LDE-HVS004

CY8C4127LDE-HVS014

CY8C4127LDE-HVS104

CY8C4127LDE-HVS114

CY8C4127LDE-S443

CY8C4127LDE-S453

CY8C4127LDS-S443

CY8C4127LDS-S453

CY8C4127LQA-S443

CY8C4127LQA-S445

CY8C4127LQA-S453

CY8C4127LQA-S455

CY8C4127LQS-S443

CY8C4127LQS-S445

CY8C4127LQS-S453

CY8C4127LQS-S455

CY8C4145AXI-S423

CY8C4145AXI-S433

CY8C4145AXQ-S433

CY8C4146AXQ-S423

CY8C4146AXQ-S433

CY8C4146AZA-S245

CY8C4146AZA-S255

CY8C4146AZA-S265

CY8C4146AZA-S275

CY8C4146AZA-S455

CY8C4146AZE-S245

CY8C4146AZE-S255

CY8C4146AZE-S265

CY8C4146AZE-S275

CY8C4146AZE-S455

CY8C4146AZS-S245

CY8C4146AZS-S255

CY8C4146AZS-S265

CY8C4146AZS-S275

CY8C4146AZS-S455

CY8C4146LDA-S243

CY8C4146LDA-S253

CY8C4146LDA-S263

CY8C4146LDA-S273

CY8C4146LDA-S453

CY8C4146LDS-S243

CY8C4146LDS-S253

CY8C4146LDS-S263

CY8C4146LDS-S273

CY8C4146LDS-S453

CY8C4146LQQ-S422

CY8C4146LQQ-S432

CY8C4146PVS-S422

CY8C4146PVS-S432

CY8C4147AZS-S245

CY8C4147AZS-S255

CY8C4147AZS-S265

CY8C4147AZS-S275

CY8C4147AZS-S285

CY8C4147AZS-S295

CY8C4147LQI-T403

CY8C4147LQI-T413

CY8C4147LQI-T453

CY8C4147LQI-T463

CY8C4147LQI-T473

CY8C4147LWE-HVS005

CY8C4147LWE-HVS015

CY8C4147LWE-HVS025

CY8C4147LWE-HVS025X

CY8C4147LWE-HVS035

CY8C4147LWE-HVS035X

CY8C4147LWE-HVS105

CY8C4147LWE-HVS115

CY8C4147LWE-HVS125

CY8C4147LWE-HVS125X

CY8C4147LWE-HVS135

CY8C4147LWE-HVS135X

CY8C4149LDS-S543

CY8C4149LDS-S553

CY8C4149LDS-S563

CY8C4149LDS-S573

CY8C4149LDS-S583

CY8C4149LDS-S593

CY8C4546AXI-S475

CY8C4546AZI-S473

CY8C4546AZI-S475

CY8C4546LQI-S476

CY8C4546LQQ-S476

CY8C4745AZI-S403

CY8C4745AZI-S413

CY8C4745FNI-S402

CY8C4745FNI-S412

CY8C4745LQI-S401

CY8C4745LQI-S411

BAREMETAL BOARD PACKAGES RELEASED: 10

SAM E54 XPLAINED PRO EVALUATION KIT

SAM G53 XPLAINED PRO EVALUATION KIT

SAM G55 Audio Curiosity Development Board

SAM G55 XPLAINED PRO EVALUATION KIT

SAM HA1E16A XPLAINED PRO

SAM HA1G16A XPLAINED PRO

SAM HA1G17A XPLAINED PRO

SAM L21 XPLAINED PRO EVALUATION KIT

SAM L22 XPLAINED PRO EVALUATION KIT

SAM R21 XPLAINED PRO EVALUATION KIT

 

DOWNLOAD NECTO Studio:
 

USEFUL LINKS:
 

   GitHub Repo
   mikroSDK Demos
   mikroSDK Wiki
   mikroSDK Help

 

ABOUT mikroSDK

mikroSDK makes application code portable and reusable on many different platforms and architectures, with no code changes. It is a collection of open-source software libraries with unified API and software development tools. Once written, your code can seamlessly run on different microcontrollers, regardless of their architecture. Our mission is to make mikroSDK the universal SDK for all microcontrollers.

ABOUT NECTO

NECTO Studio is a lightning-fast, multi-architecture, multi-language IDE developed in C++ for Windows, macOS, and Linux. It integrates 12 compilers, supports 8 architectures, and covers thousands of microcontrollers, all unified under the NECTO SDK’s universal codebase. With daily-updated libraries, thousands of ready-to-use examples across hundreds of embedded topics, and a 24/7 remote board farm powered by CODEGRIP — the world’s first Wi-Fi debugger — developers dramatically reduce prototyping time. NECTO's built-in AI code assistant smartly merges multiple codebases, while the Smart Cloud brings real-time data visualization to your desk with a single line of code. And with intuitive smart setup steps guiding you from start to finish, ideal coding isn’t just a concept — it’s your new reality.

ABOUT MIKROE

MIKROE is committed to changing the embedded electronics industry through the use of time-saving industry-standard hardware and software solutions. With unique concepts like Remote Access, One New Product/Day, Multi-Architectural IDE and most recently, the EmbeddedWiki™ platform with more than million ready-for-use projects, MIKROE combines its dev boards, compilers, smart displays, programmers/debuggers and 1800+ Click peripheral boards to dramatically cut development time. mikroBUS™; mikroSDK™; SiBRAIN™ and DISCON™ are open standards and mikroBUS only has been adopted by over 100 leading microcontroller companies and integrated on their development boards.
 