mikroSDK update v2.17.1

mikroSDK Update – UART, SPI, and Pin Improvements – Added timeout mechanism for UART polling write across all architectures, optimized SPI register access for Toshiba (delivering a massive 90%+ memory reduction), and improved Renesas pin and register definitions. Minor fixes include added pins for Toshiba TMPM4 MCUs and corrected GPIO port number return types. On top of this, enjoy support for 192 new MCUs and 10 new board packages.
WHAT'S NEW?
- Prevents infinite blocking scenarios during UART communication.
- Enhances reliability across all supported architectures.
- Added guards for all peripheral pins inside mcu_definitions.h files.
- Defined every used register base address in mcu_reg_addresses.h for cleaner, more maintainable code.
- Reduces risk of undefined pin usage and makes the configuration process more robust.
- Replaced direct struct member access (data register (DR), status register (SR), error register (ERR)) with offset-based register access macros.
- New macros
HAL_LL_SPI_DR,
HAL_LL_SPI_SR,
HAL_LL_SPI_ERRnow handle all low-level interactions.
- Cuts memory usage by over 90% by removing 118 unused placeholder registers and shrinking the SPI base structure from 520 bytes down to just 48 bytes.
- Updated mcu_definitions.h and pin_maps to include the previously missing pins.
- Added pin guards to prevent invalid peripheral configurations.
- Changed
hal_ll_gpio_get_port_numberreturn type from
uint32_tto
uint8_tfor Renesas and Toshiba implementations.
- The function now properly returns
0xFFto indicate an error instead of
-1.
BAREMETAL SUPPORT FOR 192 NEW MCUs:
BAREMETAL BOARD PACKAGES RELEASED: 10
SAM E54 XPLAINED PRO EVALUATION KIT
SAM G53 XPLAINED PRO EVALUATION KIT
SAM G55 Audio Curiosity Development Board
SAM G55 XPLAINED PRO EVALUATION KIT
SAM HA1E16A XPLAINED PRO
SAM HA1G16A XPLAINED PRO
SAM HA1G17A XPLAINED PRO
SAM L21 XPLAINED PRO EVALUATION KIT
SAM L22 XPLAINED PRO EVALUATION KIT
SAM R21 XPLAINED PRO EVALUATION KIT
DOWNLOAD NECTO Studio:
