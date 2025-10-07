mikroSDK update v2.15.5

mikroSDK update v2.15.5

tinyUSB Library Update and USB Enhancements – Updated integration of the third-party tinyUSB driver, bringing improved USB functionality and refreshed support across all major MCU families and USB device classes. On top of this, enjoy support for 298 new MCUs and 15 new board packages.

 

WHAT'S NEW?

 

  • USB support updated:
    • The USB subsystem has been significantly enhanced with an upgraded TinyUSB driver integration, delivering improved reliability, enhanced compatibility, and better performance across all supported MCU platforms. This update represents a major engineering effort to modernize the USB stack and ensure consistent behavior across architectures and toolchains.
    • All TinyUSB-related source files and implementations have been updated and thoroughly verified for a broad range of MCU families: STM32, NXP, TIVA, GD32, PIC32, and PIC24. Each platform received careful attention to ensure the driver integrates seamlessly with the SDK and supports advanced USB features.
    • USB device class implementations have been refreshed to align with the latest TinyUSB updates, improving enumeration, data handling, and class-specific stability. Updated classes include: audio, bth, cdc, dfu, hid, midi, msc, net, usbtmc, vendor, and video. Each class underwent extensive testing to ensure flawless operation across multiple devices and scenarios.
    • This comprehensive update delivers a more reliable, portable, and feature-rich USB stack for developers, enabling robust USB support across a wide range of platforms and applications. The improvements pave the way for more complex USB implementations with confidence in stability and compatibility.

BAREMETAL SUPPORT FOR 298 NEW MCUs:

CY8C4024LQA-S411

CY8C4024LQA-S413

CY8C4024LQI-S401

CY8C4024LQI-S402

CY8C4024LQI-S403

CY8C4024LQI-S411

CY8C4024LQI-S412

CY8C4024LQI-S413

CY8C4024LQS-S411

CY8C4024LQS-S413

CY8C4024PVA-S411

CY8C4024PVA-S412

CY8C4024PVS-S411

CY8C4024PVS-S412

CY8C4025AXI-S402

CY8C4025AXI-S412

CY8C4025AZI-S403

CY8C4025AZI-S413

CY8C4025AZQ-S403

CY8C4025AZQ-S413

CY8C4045LQA-S411

CY8C4045LQA-S413

CY8C4045LQI-S411

CY8C4045LQI-S412

CY8C4045LQI-S413

CY8C4045LQI-T411

CY8C4045LQI-T412

CY8C4045LQI-T441

CY8C4045LQI-T442

CY8C4045LQI-T451

CY8C4045LQI-T452

CY8C4045LQS-S411

CY8C4045LQS-S413

CY8C4045PVA-S411

CY8C4045PVA-S412

CY8C4045PVS-S411

CY8C4045PVS-S412

CY8C4046FNI-T412

CY8C4046FNI-T442

CY8C4046FNI-T452

CY8C4124LQA-S413

CY8C4124LQA-S423

CY8C4124LQA-S433

CY8C4124LQE-S413

CY8C4124LQE-S423

CY8C4124LQE-S433

CY8C4124LQI-S412

CY8C4124LQI-S413

CY8C4124LQI-S432

CY8C4124LQI-S433

CY8C4124LQS-S413

CY8C4124LQS-S423

CY8C4124LQS-S433

CY8C4146LCE-HVS003

CY8C4146LCE-HVS003X

CY8C4146LCE-HVS013

CY8C4146LCE-HVS013X

CY8C4146LCE-HVS103

CY8C4146LCE-HVS103X

CY8C4146LCE-HVS113

CY8C4146LCE-HVS113X

CY8C4146LDE-HVS004

CY8C4146LDE-HVS004X

CY8C4146LDE-HVS014

CY8C4146LDE-HVS014X

CY8C4146LDE-HVS104

CY8C4146LDE-HVS104X

CY8C4146LDE-HVS114

CY8C4146LDE-HVS114X

CY8C4146LDE-S243

CY8C4146LDE-S253

CY8C4146LDE-S263

CY8C4146LDE-S273

CY8C4146LDE-S453

CY8C4146LQA-S243

CY8C4146LQA-S245

CY8C4146LQA-S253

CY8C4146LQA-S255

CY8C4146LQA-S263

CY8C4146LQA-S265

CY8C4146LQA-S273

CY8C4146LQA-S275

CY8C4146LQA-S423

CY8C4146LQA-S433

CY8C4146LQA-S453

CY8C4146LQA-S455

CY8C4146LQE-S243

CY8C4146LQE-S245

CY8C4146LQE-S253

CY8C4146LQE-S255

CY8C4146LQE-S263

CY8C4146LQE-S265

CY8C4146LQE-S273

CY8C4146LQE-S275

CY8C4146LQE-S423

CY8C4146LQE-S433

CY8C4146LQE-S453

CY8C4146LQE-S455

CY8C4146LQI-S422

CY8C4146LQI-S423

CY8C4146LQI-S432

CY8C4146LQI-S433

CY8C4146LQI-T403

CY8C4146LQI-T413

CY8C4146LQI-T453

CY8C4146LQS-S243

CY8C4146LQS-S245

CY8C4146LQS-S253

CY8C4146LQS-S255

CY8C4146LQS-S263

CY8C4146LQS-S265

CY8C4146LQS-S273

CY8C4146LQS-S275

CY8C4146LQS-S423

CY8C4146LQS-S433

CY8C4146LQS-S453

CY8C4146LQS-S455

CY8C4146LWE-HVS005

CY8C4146LWE-HVS005X

CY8C4146LWE-HVS015

CY8C4146LWE-HVS015X

CY8C4146LWE-HVS105

CY8C4146LWE-HVS105X

CY8C4146LWE-HVS115

CY8C4146LWE-HVS115X

CY8C4146PVA-S422

CY8C4146PVA-S432

CY8C4147AZE-S445

CY8C4147AZE-S455

CY8C4147AZE-S465

CY8C4147AZE-S475

CY8C4147LDA-S243

CY8C4147LDA-S253

CY8C4147LDA-S263

CY8C4147LDA-S273

CY8C4147LDA-S283

CY8C4147LDA-S293

CY8C4147LDA-S443

CY8C4147LDA-S453

CY8C4147LDA-S463

CY8C4147LDA-S473

CY8C4147LDA-S543

CY8C4147LDA-S553

CY8C4147LDA-S563

CY8C4147LDA-S573

CY8C4147LDA-S583

CY8C4147LDA-S593

CY8C4147LQA-S243

CY8C4147LQA-S245

CY8C4147LQA-S253

CY8C4147LQA-S255

CY8C4147LQA-S263

CY8C4147LQA-S265

CY8C4147LQA-S273

CY8C4147LQA-S275

CY8C4147LQA-S283

CY8C4147LQA-S285

CY8C4147LQA-S293

CY8C4147LQA-S295

CY8C4147LQA-S443

CY8C4147LQA-S445

CY8C4147LQA-S453

CY8C4147LQA-S455

CY8C4147LQA-S463

CY8C4147LQA-S465

CY8C4147LQA-S473

CY8C4147LQA-S475

CY8C4148AXQ-S445

CY8C4148AXQ-S455

CY8C4148LDE-S543

CY8C4148LDE-S553

CY8C4148LDE-S563

CY8C4148LDE-S573

CY8C4148LDE-S583

CY8C4148LDE-S593

CY8C4148LQQ-S456

CY8C4149AZA-S545

CY8C4149AZA-S548

CY8C4149AZA-S555

CY8C4149AZA-S558

CY8C4149AZA-S565

CY8C4149AZA-S568

CY8C4149AZA-S575

CY8C4149AZA-S578

CY8C4149AZA-S585

CY8C4149AZA-S588

CY8C4149AZA-S595

CY8C4149AZA-S598

CY8C4149AZE-S545

CY8C4149AZE-S548

CY8C4149AZE-S555

CY8C4149AZE-S558

CY8C4149AZE-S565

CY8C4149AZE-S568

CY8C4149AZE-S575

CY8C4149AZE-S578

CY8C4149AZE-S585

CY8C4149AZE-S588

CY8C4149AZE-S595

CY8C4149AZE-S598

CY8C4149AZQ-S545

CY8C4149AZQ-S548

CY8C4149AZQ-S555

CY8C4149AZQ-S558

CY8C4149AZQ-S593

CY8C4149AZQ-S595

CY8C4149AZQ-S598

CY8C4149AZS-S545

CY8C4149AZS-S548

CY8C4149AZS-S555

CY8C4149AZS-S558

CY8C4149AZS-S565

CY8C4149AZS-S568

CY8C4149AZS-S575

CY8C4149AZS-S578

CY8C4149AZS-S585

CY8C4149AZS-S588

CY8C4149AZS-S595

CY8C4149AZS-S598

CY8C4149LDA-S543

CY8C4149LDA-S553

CY8C4149LDA-S563

CY8C4149LDA-S573

CY8C4149LDA-S583

CY8C4149LDA-S593

CY8C4149LDE-S543

CY8C4149LDE-S553

CY8C4149LDE-S563

CY8C4149LDE-S573

CY8C4149LDE-S583

CY8C4149LDE-S593

CY8C4547AXI-S475

CY8C4547AXQ-S475

CY8C4547AZI-445

CY8C4547AZI-S453

CY8C4547AZI-S455

CY8C4547AZI-S463

CY8C4547AZI-S465

CY8C4547AZI-S473

CY8C4547AZI-S475

CY8C4547AZQ-S453

CY8C4547AZQ-S455

CY8C4547AZQ-S473

CY8C4547AZQ-S475

CY8C4547LQI-S476

CY8C4547LQQ-S476

MSPM0C1103

MSPM0C1103-Q1

MSPM0C1104

MSPM0C1104-Q1

MSPM0C1106

MSPM0C1106-Q1

MSPM0G1105

MSPM0G1106

MSPM0G1107

MSPM0G1505

MSPM0G1506

MSPM0G1507

MSPM0G1518

MSPM0G1519

MSPM0G3105

MSPM0G3105-Q1

MSPM0G3106

MSPM0G3106-Q1

MSPM0G3107

MSPM0G3107-Q1

MSPM0G3505

MSPM0G3505-Q1

MSPM0G3506

MSPM0G3506-Q1

MSPM0G3507

MSPM0G3507-Q1

MSPM0G3518

MSPM0G3518-Q1

MSPM0G3519

MSPM0G3519-Q1

MSPM0L1105

MSPM0L1106

MSPM0L1117

MSPM0L1227

MSPM0L1227-Q1

MSPM0L1228

MSPM0L1228-Q1

MSPM0L1303

MSPM0L1304

MSPM0L1304-Q1

MSPM0L1305

MSPM0L1305-Q1

MSPM0L1306

MSPM0L1306-Q1

MSPM0L1343

MSPM0L1344

MSPM0L1345

MSPM0L1346

MSPM0L2227

MSPM0L2227-Q1

MSPM0L2228

MSPM0L2228-Q1

BAREMETAL BOARD PACKAGES RELEASED: 15

Discovery kit with STM32H573IIK3Q MCU

Evaluation board with STM32L552ZE MCU

Evaluation board with STM32U575AI MCU

Freedom Development Board for Kinetis KL82 MCUs

Freedom Development Platform for Kinetis KE02 MCUs

Freedom Development Platform for Kinetis KL14 KL15 KL24 KL25 MCUs

Freedom Development Platform for Kinetis KL17 and KL27 MCUs

Freedom Development Platform for Kinetis KL3x and KL4x MCUs

Freedom Development Platform for Kinetis KV1x MCUs

Freedom Development Platform for Kinetis KV3x Family MCUs

Freedom Development Platform for Kinetis KW2x MCUs

MSPM0G3507 LaunchPad development kit

MSPM0L2228 LaunchPad development kit

MSPM0C1104 LaunchPad development kit

MSPM0L1306 LaunchPad development kit

 

DOWNLOAD NECTO Studio:
 

USEFUL LINKS:
 

   GitHub Repo
   mikroSDK Demos
   mikroSDK Wiki
   mikroSDK Help

 

ABOUT mikroSDK

mikroSDK makes application code portable and reusable on many different platforms and architectures, with no code changes. It is a collection of open-source software libraries with unified API and software development tools. Once written, your code can seamlessly run on different microcontrollers, regardless of their architecture. Our mission is to make mikroSDK the universal SDK for all microcontrollers.

ABOUT NECTO

NECTO Studio   is a complete, cross-platform integrated development environment (IDE) for embedded applications providing everything necessary to start developing, and prototyping, including Click board applications and GUIs for embedded devices. Rapid software development is easily achieved as developers do not need to consider low-level code, freeing them up to focus on the application code itself. This means that changing the MCU or even the whole platform will not require developers to redevelop their code for the new MCU or platform. They can simply switch to the desired platform, apply the correct board definition file, and the application code will continue to run after a single compilation.

ABOUT MIKROE

MIKROE is committed to changing the embedded electronics industry through the use of time-saving industry-standard hardware and software solutions. With unique concepts like Remote Access, One New Product/Day, Multi-Architectural IDE and most recently, the EmbeddedWiki™ platform with more than million ready-for-use projects, MIKROE combines its dev boards, compilers, smart displays, programmers/debuggers and 1800+ Click peripheral boards to dramatically cut development time. mikroBUS™; mikroSDK™; SiBRAIN™ and DISCON™ are open standards and mikroBUS only has been adopted by over 100 leading microcontroller companies and integrated on their development boards.
 