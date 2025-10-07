mikroSDK update v2.15.5

tinyUSB Library Update and USB Enhancements – Updated integration of the third-party tinyUSB driver, bringing improved USB functionality and refreshed support across all major MCU families and USB device classes. On top of this, enjoy support for 298 new MCUs and 15 new board packages.
WHAT'S NEW?
- USB support updated:
- The USB subsystem has been significantly enhanced with an upgraded TinyUSB driver integration, delivering improved reliability, enhanced compatibility, and better performance across all supported MCU platforms. This update represents a major engineering effort to modernize the USB stack and ensure consistent behavior across architectures and toolchains.
- All TinyUSB-related source files and implementations have been updated and thoroughly verified for a broad range of MCU families: STM32, NXP, TIVA, GD32, PIC32, and PIC24. Each platform received careful attention to ensure the driver integrates seamlessly with the SDK and supports advanced USB features.
- USB device class implementations have been refreshed to align with the latest TinyUSB updates, improving enumeration, data handling, and class-specific stability. Updated classes include: audio, bth, cdc, dfu, hid, midi, msc, net, usbtmc, vendor, and video. Each class underwent extensive testing to ensure flawless operation across multiple devices and scenarios.
- This comprehensive update delivers a more reliable, portable, and feature-rich USB stack for developers, enabling robust USB support across a wide range of platforms and applications. The improvements pave the way for more complex USB implementations with confidence in stability and compatibility.
BAREMETAL SUPPORT FOR 298 NEW MCUs:
CY8C4024LQA-S411
CY8C4024LQA-S413
CY8C4024LQI-S401
CY8C4024LQI-S402
CY8C4024LQI-S403
CY8C4024LQI-S411
CY8C4024LQI-S412
CY8C4024LQI-S413
CY8C4024LQS-S411
CY8C4024LQS-S413
CY8C4024PVA-S411
CY8C4024PVA-S412
CY8C4024PVS-S411
CY8C4024PVS-S412
CY8C4025AXI-S402
CY8C4025AXI-S412
CY8C4025AZI-S403
CY8C4025AZI-S413
CY8C4025AZQ-S403
CY8C4025AZQ-S413
CY8C4045LQA-S411
CY8C4045LQA-S413
CY8C4045LQI-S411
CY8C4045LQI-S412
CY8C4045LQI-S413
CY8C4045LQI-T411
CY8C4045LQI-T412
CY8C4045LQI-T441
CY8C4045LQI-T442
CY8C4045LQI-T451
CY8C4045LQI-T452
CY8C4045LQS-S411
CY8C4045LQS-S413
CY8C4045PVA-S411
CY8C4045PVA-S412
CY8C4045PVS-S411
CY8C4045PVS-S412
CY8C4046FNI-T412
CY8C4046FNI-T442
CY8C4046FNI-T452
CY8C4124LQA-S413
CY8C4124LQA-S423
CY8C4124LQA-S433
CY8C4124LQE-S413
CY8C4124LQE-S423
CY8C4124LQE-S433
CY8C4124LQI-S412
CY8C4124LQI-S413
CY8C4124LQI-S432
CY8C4124LQI-S433
CY8C4124LQS-S413
CY8C4124LQS-S423
CY8C4124LQS-S433
CY8C4146LCE-HVS003
CY8C4146LCE-HVS003X
CY8C4146LCE-HVS013
CY8C4146LCE-HVS013X
CY8C4146LCE-HVS103
CY8C4146LCE-HVS103X
CY8C4146LCE-HVS113
CY8C4146LCE-HVS113X
CY8C4146LDE-HVS004
CY8C4146LDE-HVS004X
CY8C4146LDE-HVS014
CY8C4146LDE-HVS014X
CY8C4146LDE-HVS104
CY8C4146LDE-HVS104X
CY8C4146LDE-HVS114
CY8C4146LDE-HVS114X
CY8C4146LDE-S243
CY8C4146LDE-S253
CY8C4146LDE-S263
CY8C4146LDE-S273
CY8C4146LDE-S453
CY8C4146LQA-S243
CY8C4146LQA-S245
CY8C4146LQA-S253
CY8C4146LQA-S255
CY8C4146LQA-S263
CY8C4146LQA-S265
CY8C4146LQA-S273
CY8C4146LQA-S275
CY8C4146LQA-S423
CY8C4146LQA-S433
CY8C4146LQA-S453
CY8C4146LQA-S455
CY8C4146LQE-S243
CY8C4146LQE-S245
CY8C4146LQE-S253
CY8C4146LQE-S255
CY8C4146LQE-S263
CY8C4146LQE-S265
CY8C4146LQE-S273
CY8C4146LQE-S275
CY8C4146LQE-S423
CY8C4146LQE-S433
CY8C4146LQE-S453
CY8C4146LQE-S455
CY8C4146LQI-S422
CY8C4146LQI-S423
CY8C4146LQI-S432
CY8C4146LQI-S433
CY8C4146LQI-T403
CY8C4146LQI-T413
CY8C4146LQI-T453
CY8C4146LQS-S243
CY8C4146LQS-S245
CY8C4146LQS-S253
CY8C4146LQS-S255
CY8C4146LQS-S263
CY8C4146LQS-S265
CY8C4146LQS-S273
CY8C4146LQS-S275
CY8C4146LQS-S423
CY8C4146LQS-S433
CY8C4146LQS-S453
CY8C4146LQS-S455
CY8C4146LWE-HVS005
CY8C4146LWE-HVS005X
CY8C4146LWE-HVS015
CY8C4146LWE-HVS015X
CY8C4146LWE-HVS105
CY8C4146LWE-HVS105X
CY8C4146LWE-HVS115
CY8C4146LWE-HVS115X
CY8C4146PVA-S422
CY8C4146PVA-S432
CY8C4147AZE-S445
CY8C4147AZE-S455
CY8C4147AZE-S465
CY8C4147AZE-S475
CY8C4147LDA-S243
CY8C4147LDA-S253
CY8C4147LDA-S263
CY8C4147LDA-S273
CY8C4147LDA-S283
CY8C4147LDA-S293
CY8C4147LDA-S443
CY8C4147LDA-S453
CY8C4147LDA-S463
CY8C4147LDA-S473
CY8C4147LDA-S543
CY8C4147LDA-S553
CY8C4147LDA-S563
CY8C4147LDA-S573
CY8C4147LDA-S583
CY8C4147LDA-S593
CY8C4147LQA-S243
CY8C4147LQA-S245
CY8C4147LQA-S253
CY8C4147LQA-S255
CY8C4147LQA-S263
CY8C4147LQA-S265
CY8C4147LQA-S273
CY8C4147LQA-S275
CY8C4147LQA-S283
CY8C4147LQA-S285
CY8C4147LQA-S293
CY8C4147LQA-S295
CY8C4147LQA-S443
CY8C4147LQA-S445
CY8C4147LQA-S453
CY8C4147LQA-S455
CY8C4147LQA-S463
CY8C4147LQA-S465
CY8C4147LQA-S473
CY8C4147LQA-S475
CY8C4148AXQ-S445
CY8C4148AXQ-S455
CY8C4148LDE-S543
CY8C4148LDE-S553
CY8C4148LDE-S563
CY8C4148LDE-S573
CY8C4148LDE-S583
CY8C4148LDE-S593
CY8C4148LQQ-S456
CY8C4149AZA-S545
CY8C4149AZA-S548
CY8C4149AZA-S555
CY8C4149AZA-S558
CY8C4149AZA-S565
CY8C4149AZA-S568
CY8C4149AZA-S575
CY8C4149AZA-S578
CY8C4149AZA-S585
CY8C4149AZA-S588
CY8C4149AZA-S595
CY8C4149AZA-S598
CY8C4149AZE-S545
CY8C4149AZE-S548
CY8C4149AZE-S555
CY8C4149AZE-S558
CY8C4149AZE-S565
CY8C4149AZE-S568
CY8C4149AZE-S575
CY8C4149AZE-S578
CY8C4149AZE-S585
CY8C4149AZE-S588
CY8C4149AZE-S595
CY8C4149AZE-S598
CY8C4149AZQ-S545
CY8C4149AZQ-S548
CY8C4149AZQ-S555
CY8C4149AZQ-S558
CY8C4149AZQ-S593
CY8C4149AZQ-S595
CY8C4149AZQ-S598
CY8C4149AZS-S545
CY8C4149AZS-S548
CY8C4149AZS-S555
CY8C4149AZS-S558
CY8C4149AZS-S565
CY8C4149AZS-S568
CY8C4149AZS-S575
CY8C4149AZS-S578
CY8C4149AZS-S585
CY8C4149AZS-S588
CY8C4149AZS-S595
CY8C4149AZS-S598
CY8C4149LDA-S543
CY8C4149LDA-S553
CY8C4149LDA-S563
CY8C4149LDA-S573
CY8C4149LDA-S583
CY8C4149LDA-S593
CY8C4149LDE-S543
CY8C4149LDE-S553
CY8C4149LDE-S563
CY8C4149LDE-S573
CY8C4149LDE-S583
CY8C4149LDE-S593
CY8C4547AXI-S475
CY8C4547AXQ-S475
CY8C4547AZI-445
CY8C4547AZI-S453
CY8C4547AZI-S455
CY8C4547AZI-S463
CY8C4547AZI-S465
CY8C4547AZI-S473
CY8C4547AZI-S475
CY8C4547AZQ-S453
CY8C4547AZQ-S455
CY8C4547AZQ-S473
CY8C4547AZQ-S475
CY8C4547LQI-S476
CY8C4547LQQ-S476
MSPM0C1103
MSPM0C1103-Q1
MSPM0C1104
MSPM0C1104-Q1
MSPM0C1106
MSPM0C1106-Q1
MSPM0G1105
MSPM0G1106
MSPM0G1107
MSPM0G1505
MSPM0G1506
MSPM0G1507
MSPM0G1518
MSPM0G1519
MSPM0G3105
MSPM0G3105-Q1
MSPM0G3106
MSPM0G3106-Q1
MSPM0G3107
MSPM0G3107-Q1
MSPM0G3505
MSPM0G3505-Q1
MSPM0G3506
MSPM0G3506-Q1
MSPM0G3507
MSPM0G3507-Q1
MSPM0G3518
MSPM0G3518-Q1
MSPM0G3519
MSPM0G3519-Q1
MSPM0L1105
MSPM0L1106
MSPM0L1117
MSPM0L1227
MSPM0L1227-Q1
MSPM0L1228
MSPM0L1228-Q1
MSPM0L1303
MSPM0L1304
MSPM0L1304-Q1
MSPM0L1305
MSPM0L1305-Q1
MSPM0L1306
MSPM0L1306-Q1
MSPM0L1343
MSPM0L1344
MSPM0L1345
MSPM0L1346
MSPM0L2227
MSPM0L2227-Q1
MSPM0L2228
MSPM0L2228-Q1
BAREMETAL BOARD PACKAGES RELEASED: 15
Discovery kit with STM32H573IIK3Q MCU
Evaluation board with STM32L552ZE MCU
Evaluation board with STM32U575AI MCU
Freedom Development Board for Kinetis KL82 MCUs
Freedom Development Platform for Kinetis KE02 MCUs
Freedom Development Platform for Kinetis KL14 KL15 KL24 KL25 MCUs
Freedom Development Platform for Kinetis KL17 and KL27 MCUs
Freedom Development Platform for Kinetis KL3x and KL4x MCUs
Freedom Development Platform for Kinetis KV1x MCUs
Freedom Development Platform for Kinetis KV3x Family MCUs
Freedom Development Platform for Kinetis KW2x MCUs
MSPM0G3507 LaunchPad development kit
MSPM0L2228 LaunchPad development kit
MSPM0C1104 LaunchPad development kit
MSPM0L1306 LaunchPad development kit
ABOUT mikroSDK
mikroSDK makes application code portable and reusable on many different platforms and architectures, with no code changes. It is a collection of open-source software libraries with unified API and software development tools. Once written, your code can seamlessly run on different microcontrollers, regardless of their architecture. Our mission is to make mikroSDK the universal SDK for all microcontrollers.
ABOUT NECTO
NECTO Studio is a complete, cross-platform integrated development environment (IDE) for embedded applications providing everything necessary to start developing, and prototyping, including Click board applications and GUIs for embedded devices. Rapid software development is easily achieved as developers do not need to consider low-level code, freeing them up to focus on the application code itself. This means that changing the MCU or even the whole platform will not require developers to redevelop their code for the new MCU or platform. They can simply switch to the desired platform, apply the correct board definition file, and the application code will continue to run after a single compilation.
ABOUT MIKROE
MIKROE is committed to changing the embedded electronics industry through the use of time-saving
industry-standard hardware and software solutions. With unique concepts like Remote Access, One New Product/Day,
Multi-Architectural IDE and most recently, the EmbeddedWiki™
platform with more than million ready-for-use projects, MIKROE combines its dev boards, compilers, smart
displays, programmers/debuggers and 1800+ Click peripheral boards to dramatically cut development time. mikroBUS™; mikroSDK™; SiBRAIN™ and DISCON™ are open standards and mikroBUS only has been adopted
by over 100 leading microcontroller companies and integrated on their development boards.