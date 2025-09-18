mikroSDK update v2.15.4

GLCD Library, UART & I2C Fixes, and Pin Definition Updates – Introducing a new GLCD library with essential graphics features, enhanced UART with polling-based functions, and I2C fixes for error-free builds. On top of this, enjoy support for 200 new MCUs, 9 new board packages and 1 new card package.

 

WHAT'S NEW?

 

  • GLCD library added:
    • Comprehensive graphics functions for graphical LCD modules.
    • Supported across GCC, Clang, mikroC and XC toolchains.
    • Drawing primitives: lines, rectangles, circles.
    • Filled shapes: rectangles, circles, ellipses.
    • Text rendering with built-in font handling.
  • Pin definition updates:
    • Corrected TFT pin definitions for EasyPIC Fusion v7.
    • Corrected TFT pin definitions for EasyPIC v8 for PIC24/dsPIC33.
  • UART improvements:
    • Added polling-based write and read functions to low-level AI-generated UART.
    • Fixes build issues caused by missing functions.
  • I2C fixes:
    • Added missing I2C register definitions for PIC18FxxK42 MCUs.
    • Ensures all 18 supported variants build successfully.
    • Projects and examples now compile without errors.
  • Register definition inclusion:
    • Added mcu_reg_addresses.h include for 5 PIC18FxQ MCUs.
    • Ensures correct register definitions in the SDK.

BAREMETAL SUPPORT FOR 200 NEW MCUs:

BAREMETAL BOARD PACKAGES RELEASED: 9

Discovery kit with STM32H735IG MCU

Discovery kit with STM32H745XI MCU

Discovery kit with STM32H747XI MCU

Discovery kit with STM32H7B3LI MCU

Discovery kit with STM32L562QE MCU

Discovery kit with STM32U5A9NJ MCU

Evaluation board with STM32H757XI MCU

Evaluation board with STM32H7B3LI MCU

Nucleo 144 with STM32H745ZI MCU

CARD PACKAGES RELEASED: 1

SIBRAIN for STM32L4R5ZI

 

