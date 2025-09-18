mikroSDK update v2.15.4

GLCD Library, UART & I2C Fixes, and Pin Definition Updates – Introducing a new GLCD library with essential graphics features, enhanced UART with polling-based functions, and I2C fixes for error-free builds. On top of this, enjoy support for 200 new MCUs, 9 new board packages and 1 new card package.
WHAT'S NEW?
- GLCD library added:
- Comprehensive graphics functions for graphical LCD modules.
- Supported across GCC, Clang, mikroC and XC toolchains.
- Drawing primitives: lines, rectangles, circles.
- Filled shapes: rectangles, circles, ellipses.
- Text rendering with built-in font handling.
- Pin definition updates:
- Corrected TFT pin definitions for EasyPIC Fusion v7.
- Corrected TFT pin definitions for EasyPIC v8 for PIC24/dsPIC33.
- UART improvements:
- Added polling-based write and read functions to low-level AI-generated UART.
- Fixes build issues caused by missing functions.
- I2C fixes:
- Added missing I2C register definitions for PIC18FxxK42 MCUs.
- Ensures all 18 supported variants build successfully.
- Projects and examples now compile without errors.
- Register definition inclusion:
- Added mcu_reg_addresses.h include for 5 PIC18FxQ MCUs.
- Ensures correct register definitions in the SDK.
BAREMETAL SUPPORT FOR 200 NEW MCUs:
PIC32CX1025MTG128
PIC32CX1025MTG64
PIC32CX1025MTSH128
PIC32CX1025MTSH128S1
PIC32CX1025SG60100
PIC32CX1025SG60128
PIC32CX1025SG61100
PIC32CX1025SG61128
PIC32CX2051MTG128
PIC32CX2051MTG64
PIC32CX2051MTSH128
PIC32CX2051MTSH128S1
PIC32CX5112MTG128
PIC32CX5112MTSH128
PIC32CX5112MTSH128S1
PIC32CZ2051CA70064
PIC32CZ2051CA70100
PIC32CZ2051CA70144
PIC32CZ2051CA80100
PIC32CZ2051CA80144
PIC32CZ2051CA80176
PIC32CZ2051CA80208
PIC32CZ2051CA90100
PIC32CZ2051CA90144
PIC32CZ2051CA90176
PIC32CZ2051CA90208
PIC32CZ2051CA91100
PIC32CZ2051CA91144
PIC32CZ2051CA91176
PIC32CZ2051MC70064
PIC32CZ2051MC70100
PIC32CZ4010CA80100
PIC32CZ4010CA80144
PIC32CZ4010CA80176
PIC32CZ4010CA80208
PIC32CZ4010CA90100
PIC32CZ4010CA90144
PIC32CZ4010CA90176
PIC32CZ4010CA90208
PIC32CZ4010CA91100
PIC32CZ4010CA91144
PIC32CZ4010CA91176
PIC32CZ4010CA91208
PIC32CZ8110CA80100
PIC32CZ8110CA80144
PIC32CZ8110CA80176
PIC32CZ8110CA80208
PIC32CZ8110CA90100
PIC32CZ8110CA90144
PIC32CZ8110CA90176
PIC32CZ8110CA90208
CY8C4025LQA-S411
CY8C4025LQA-S413
CY8C4025LQI-S401
CY8C4025LQI-S402
CY8C4025LQI-S403
CY8C4025LQI-S411
CY8C4025LQI-S412
CY8C4025LQI-S413
CY8C4025LQI-T411
CY8C4025LQI-T412
CY8C4025LQI-T441
CY8C4025LQI-T442
CY8C4025LQI-T451
CY8C4025LQI-T452
CY8C4025LQS-S411
CY8C4025LQS-S413
CY8C4025PVA-S411
CY8C4025PVA-S412
CY8C4025PVS-S411
CY8C4025PVS-S412
CY8C4124PVA-S412
CY8C4124PVA-S422
CY8C4124PVA-S432
CY8C4124PVE-S412
CY8C4124PVE-S422
CY8C4124PVE-S432
CY8C4124PVS-S412
CY8C4124PVS-S422
CY8C4124PVS-S432
CY8C4125LQA-S413
CY8C4125LQA-S423
CY8C4125LQA-S433
CY8C4125LQE-S413
CY8C4125LQE-S423
CY8C4125LQE-S433
CY8C4125LQI-S412
CY8C4125LQI-S413
CY8C4125LQI-S422
CY8C4125LQI-S423
CY8C4125LQI-S432
CY8C4125LQI-S433
CY8C4125LQQ-S432
CY8C4125LQS-S413
CY8C4125LQS-S423
CY8C4125LQS-S433
CY8C4125LWE-HVS005
CY8C4125LWE-HVS015
CY8C4125LWE-HVS105
CY8C4125LWE-HVS115
CY8C4126AXI-S423
CY8C4126AXI-S433
CY8C4126AXI-S443
CY8C4126AXI-S445
CY8C4126AXI-S455
CY8C4126AXQ-S433
CY8C4126AZA-S455
CY8C4126AZE-S455
CY8C4126AZI-S423
CY8C4126AZI-S433
CY8C4126AZI-S445
CY8C4126AZI-S455
CY8C4126AZQ-S423
CY8C4126AZQ-S433
CY8C4126AZS-S455
CY8C4126LDE-HVS004
CY8C4126LDE-HVS014
CY8C4126LDE-HVS104
CY8C4126LDE-HVS114
CY8C4126LDE-S453
CY8C4126LWE-HVS005
CY8C4126LWE-HVS015
CY8C4126LWE-HVS105
CY8C4126LWE-HVS115
CY8C4127AXI-S443
CY8C4127AXI-S445
CY8C4127AXI-S453
CY8C4127AXI-S455
CY8C4127AZA-S445
CY8C4127AZA-S455
CY8C4127AZE-S445
CY8C4127AZE-S455
CY8C4127AZI-S443
CY8C4127AZI-S445
CY8C4127AZI-S453
CY8C4127AZI-S455
CY8C4127AZQ-S445
CY8C4127AZQ-S455
CY8C4127AZS-S445
CY8C4127AZS-S455
CY8C4147LQE-S243
CY8C4147LQE-S245
CY8C4147LQE-S253
CY8C4147LQE-S255
CY8C4147LQE-S263
CY8C4147LQE-S265
CY8C4147LQE-S273
CY8C4147LQE-S275
CY8C4147LQE-S283
CY8C4147LQE-S285
CY8C4147LQE-S293
CY8C4147LQE-S295
CY8C4147LQE-S443
CY8C4147LQE-S445
CY8C4147LQE-S453
CY8C4147LQE-S455
CY8C4147LQE-S463
CY8C4147LQE-S465
CY8C4147LQE-S473
CY8C4147LQE-S475
CY8C4147LQS-S243
CY8C4147LQS-S245
CY8C4147LQS-S253
CY8C4147LQS-S255
CY8C4147LQS-S263
CY8C4147LQS-S265
CY8C4147LQS-S273
CY8C4147LQS-S275
CY8C4147LQS-S283
CY8C4147LQS-S285
CY8C4147LQS-S293
CY8C4147LQS-S295
CY8C4147LQS-S443
CY8C4147LQS-S445
CY8C4147LQS-S453
CY8C4147LQS-S455
CY8C4147LQS-S463
CY8C4147LQS-S465
CY8C4147LQS-S473
CY8C4147LQS-S475
CY8C4149AZI-S543
CY8C4149AZI-S545
CY8C4149AZI-S548
CY8C4149AZI-S553
CY8C4149AZI-S555
CY8C4149AZI-S558
CY8C4149AZI-S565
CY8C4149AZI-S568
CY8C4149AZI-S575
CY8C4149AZI-S578
CY8C4149AZI-S583
CY8C4149AZI-S585
CY8C4149AZI-S588
CY8C4149AZI-S593
CY8C4149AZI-S595
CY8C4149AZI-S598
CY8C4724FNI-S402
CY8C4724LQI-S401
CY8C4725FNI-S402
CY8C4725LQI-S401
BAREMETAL BOARD PACKAGES RELEASED: 9
Discovery kit with STM32H735IG MCU
Discovery kit with STM32H745XI MCU
Discovery kit with STM32H747XI MCU
Discovery kit with STM32H7B3LI MCU
Discovery kit with STM32L562QE MCU
Discovery kit with STM32U5A9NJ MCU
Evaluation board with STM32H757XI MCU
Evaluation board with STM32H7B3LI MCU
Nucleo 144 with STM32H745ZI MCU
CARD PACKAGES RELEASED: 1
SIBRAIN for STM32L4R5ZI
ABOUT mikroSDK
mikroSDK makes application code portable and reusable on many different platforms and architectures, with no code changes. It is a collection of open-source software libraries with unified API and software development tools. Once written, your code can seamlessly run on different microcontrollers, regardless of their architecture. Our mission is to make mikroSDK the universal SDK for all microcontrollers.
ABOUT NECTO
NECTO Studio is a complete, cross-platform integrated development environment (IDE) for embedded applications providing everything necessary to start developing, and prototyping, including Click board applications and GUIs for embedded devices. Rapid software development is easily achieved as developers do not need to consider low-level code, freeing them up to focus on the application code itself. This means that changing the MCU or even the whole platform will not require developers to redevelop their code for the new MCU or platform. They can simply switch to the desired platform, apply the correct board definition file, and the application code will continue to run after a single compilation.
ABOUT MIKROE
MIKROE is committed to changing the embedded electronics industry through the use of time-saving industry-standard hardware and software solutions. With unique concepts like Remote Access, One New Product/Day, Multi-Architectural IDE and most recently, the EmbeddedWiki™ platform with more than million ready-for-use projects, MIKROE combines its dev boards, compilers, smart displays, programmers/debuggers and 1800+ Click peripheral boards to dramatically cut development time. mikroBUS™; mikroSDK™; SiBRAIN™ and DISCON™ are open standards and mikroBUS only has been adopted by over 100 leading microcontroller companies and integrated on their development boards.