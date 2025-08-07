mikroSDK update v2.15.0

Published: 07/08/2025

Renesas RA4M1 Support Arrives – Powerful Cortex-M4 MCU family now fully backed by mikroSDK. Plus, SPI Transfer API improvements for smoother communication. On top of this, enjoy support for 244 new MCUs, 2 new board packages, 2 new card packages and 8 updated board packages

 

WHAT'S NEW?
 

  • RENESAS RA4M1
    • Full verified support for all mikroBUS™ modules (ADC, SPI, UART, I2C, PWM, GPIO, 1-Wire).
    • This set of devices features the following:
      • Arm® Cortex®-M4 running at up to 48 MHz.
      • Armv7E-M architecture with DSP instruction set.
      • Single-precision hardware Floating Point Unit (FPU).
      • Memory Protection Unit (MPU) with 8 regions.
      • Up to 256 KB embedded Flash and 32 KB SRAM.
      • Additional 8 KB Data Flash with 100K program/erase cycles.
      • Multiple clock sources including:
        • 48 MHz high-speed on-chip oscillator (HOCO).
        • Main oscillator with frequency up to 20 MHz.
        • 32.768 kHz sub-clock.
        • PLL circuit with maximum output of 64 MHz.
      • Up to 84 general-purpose pins with input/output, high-current drive, and configurable interrupt modes.
  • SPI transfer API is now also available for the 157 MCUs with AI generated SDK support.
  • Build issue resolved for STM32C011J6 and STM32C011J4:
    • Projects using these MCUs can now be created and built without any issues.
  • Minor fixes and improvements regarding the SPI transfer API implementation.

mikroSDK SUPPORT FOR 7 NEW MCUs:

renesas-logo
 

R7FA4M1AB3CFP

R7FA4M1AB2CLJ

R7FA4M1AB3CFM

R7FA4M1AB3CNB

R7FA4M1AB3CFL

R7FA4M1AB3CNE

R7FA4M1AB3CNF

BAREMETAL SUPPORT FOR 26 NEW DUAL CORE MCUs:

stm-logo
 

STM32H745BG

STM32H745BI

STM32H745IG

STM32H745II

STM32H745XG

STM32H745XI

STM32H745ZG

STM32H745ZI

STM32H747AG

STM32H747AI

STM32H747BG

STM32H747BI

STM32H747IG

STM32H747II

STM32H747XG

STM32H747XI

STM32H747ZI

STM32H755BI

STM32H755II

STM32H755XI

STM32H755ZI

STM32H757AI

STM32H757BI

STM32H757II

STM32H757XI

STM32H757ZI

BAREMETAL SUPPORT FOR 218 NEW MCUs:

renesas-logo
 

R7FA4E10B2CFM

R7FA4E10B2CNE

R7FA4E10D2CFM

R7FA4E10D2CNE

R7FA4E2B92CBB

R7FA4E2B92CBC

R7FA4E2B93CBB

R7FA4E2B93CBC

R7FA4E2B93CFM

R7FA4E2B93CNE

R7FA4E2B93CNH

R7FA4L1BB4CFL

R7FA4L1BB4CFM

R7FA4L1BB4CFP

R7FA4L1BB4CNE

R7FA4L1BD4CFL

R7FA4L1BD4CFM

R7FA4L1BD4CFP

R7FA4L1BD4CNE

R7FA4M2AB3CFL

R7FA4M2AB3CFM

R7FA4M2AB3CFP

R7FA4M2AB3CNE

R7FA4M2AC3CFL

R7FA4M2AC3CFM

R7FA4M2AC3CFP

R7FA4M2AC3CNE

R7FA4M2AD3CFL

R7FA4M2AD3CFM

R7FA4M2AD3CFP

R7FA4M2AD3CNE

R7FA6M2AD2CLK

R7FA6M2AD3CFB

R7FA6M2AD3CFP

R7FA6M2AD3CLK

R7FA6M2AF2CLK

R7FA6M2AF3CFB

R7FA6M2AF3CFP

R7FA6M2AF3CLK

R7FA4T1B93CFJ

R7FA4T1B93CFL

R7FA4T1B93CFM

R7FA4T1B93CNE

R7FA4T1B93CNH

R7FA4T1BB3CFJ

R7FA4T1BB3CFL

R7FA4T1BB3CFM

R7FA4T1BB3CNE

R7FA4T1BB3CNH

R7FA6E10D2CFM

R7FA6E10D2CFP

R7FA6E10D2CNE

R7FA6E10F2CFM

R7FA6E10F2CFP

R7FA6E10F2CNE

R7FA6T3BB3CFJ

R7FA6T3BB3CFL

R7FA6T3BB3CFM

R7FA6T3BB3CNE

R7FA6E2B92CBB

R7FA6E2B92CBC

R7FA6E2B93CBB

R7FA6E2B93CBC

R7FA6E2B93CFM

R7FA6E2B93CNE

R7FA6E2B93CNH

R7FA6E2BB2CBB

R7FA6E2BB2CBC

R7FA6E2BB3CBB

R7FA6E2BB3CBC

R7FA6E2BB3CFM

R7FA6E2BB3CNE

R7FA6E2BB3CNH

R7FA6M5AG2CBG

R7FA6M5AG2CBM

R7FA6M5AG3CBM

R7FA6M5AG3CFB

R7FA6M5AG3CFC

R7FA6M5AG3CFP

R7FA6M4AD2CBM

R7FA6M4AD2CBQ

R7FA6M4AD3CBM

R7FA6M4AD3CBQ

R7FA6M4AD3CFB

R7FA6M4AD3CFM

R7FA6M4AD3CFP

R7FA6M4AE2CBM

R7FA6M4AE2CBQ

R7FA6M4AE3CBM

R7FA6M4AE3CBQ

R7FA6M4AE3CFB

R7FA6M4AE3CFM

R7FA6M4AE3CFP

R7FA6M5AH2CBG

R7FA6M5AH2CBM

R7FA6M5AH3CBM

R7FA6M5AH3CFB

R7FA6M5AH3CFC

R7FA6M5AH3CFP

R7FA6M4AF2CBM

R7FA6M4AF2CBQ

R7FA6M4AF3CBM

R7FA6M4AF3CBQ

R7FA6M4AF3CFB

R7FA6M4AF3CFM

R7FA6M4AF3CFP

R7FA6M5BH2CBG

R7FA6M5BH2CBM

R7FA6M5BH3CBM

R7FA6M5BH3CFB

R7FA6M5BH3CFC

R7FA6M5BH3CFP

R7FA2E1A52DDA

R7FA2E1A52DFJ

R7FA2E1A52DFL

R7FA2E1A52DLM

R7FA2E1A52DNE

R7FA2E1A52DNH

R7FA0E2073CFJ

R7FA0E2073CFL

R7FA0E2073CFM

R7FA0E2073CNE

R7FA0E2073CNH

R7FA0E2074CFJ

R7FA0E2074CFL

R7FA0E2074CFM

R7FA0E2074CNE

R7FA0E2074CNH

R7FA0E2093CFJ

R7FA0E2093CFL

R7FA0E2093CFM

R7FA0E2093CNE

R7FA0E2093CNH

R7FA0E2094CFJ

R7FA0E2094CFL

R7FA0E2094CFM

R7FA0E2094CNE

R7FA0E2094CNH

R7FA2L1A92DFL

R7FA2L1A92DFM

R7FA2L1A92DFN

R7FA2L1A92DFP

R7FA2L1A92DNE

R7FA2L1A93CFL

R7FA2L1A93CFM

R7FA2L1A93CFN

R7FA2L1A93CFP

R7FA2L1A93CNE

R7FA2L1AB2DFL

R7FA2L1AB2DFM

R7FA2L1AB2DFN

R7FA2L1AB2DFP

R7FA2L1AB2DNE

R7FA2L1AB3CFL

R7FA2L1AB3CFM

R7FA2L1AB3CFN

R7FA2L1AB3CFP

R7FA2L1AB3CNE

R7FA2E3052DFJ

R7FA2E3052DFL

R7FA2E3052DNE

R7FA2E3052DNH

R7FA2E3053CFJ

R7FA2E3053CFL

R7FA2E3053CNE

R7FA2E3053CNH

R7FA2E3072DFJ

R7FA2E3072DFL

R7FA2E3072DNE

R7FA2E3072DNH

R7FA2E3073CFJ

R7FA2E3073CFL

R7FA2E3073CNE

R7FA2E3073CNH

R7FA2A2AD3CFP

R7FA2A2BD3CFM

R7FA2A2BD3CFN

R7FA2A2BD3CFP

R7FA2E1A72DBU

R7FA2E1A72DDA

R7FA2E1A72DFJ

R7FA2E1A72DFK

R7FA2E1A72DFL

R7FA2E1A72DFM

R7FA2E1A72DLM

R7FA2E1A72DNB

R7FA2E1A72DNE

R7FA2E1A72DNH

R7FA2E1A73CBU

R7FA2E1A73CDA

R7FA2E1A73CFJ

R7FA2E1A73CFK

R7FA2E1A73CFL

R7FA2E1A73CFM

R7FA2E1A73CLM

R7FA2E1A73CNB

R7FA2E1A73CNE

R7FA2E1A73CNH

R7FA2E1A92DBU

R7FA2E1A92DDA

R7FA2E1A92DFJ

R7FA2E1A92DFK

R7FA2E1A92DFL

R7FA2E1A92DFM

R7FA2E1A92DLM

R7FA2E1A92DNB

R7FA2E1A92DNE

R7FA2E1A92DNH

R7FA2E1A93CBU

R7FA2E1A93CDA

R7FA2E1A93CFJ

R7FA2E1A93CFK

R7FA2E1A93CFL

R7FA2E1A93CFM

R7FA2E1A93CLM

R7FA2E1A93CNB

R7FA2E1A93CNE

R7FA2E1A93CNH

BOARD PACKAGES RELEASED: 2

renesas-logo
 

RA4M1 Clicker

stm-logo
 

CLICKER 4 for STM32L4A6VG

BOARD PACKAGES UPDATED: 8

microchip-logo
 

PIC-IOT WA DEVELOPMENT BOARD

PIC-IOT WG DEVELOPMENT BOARD

PIC-IOT WM DEVELOPMENT BOARD

PIC18F46J50 FS USB DEMO BOARD

PIC32MZ EC STARTER KIT WITH CRYPTO ENGINE

stm-logo
 

Discovery kit with STM32L475VG MCU

Discovery kit with STM32L496AG MCU

Evaluation board with STM32F103ZE MCU

CARD PACKAGES UPDATED: 2

microchip-logo
 

PIM for PIC24HJ256GP610A

PIM for PIC24HJ128GP504

 

