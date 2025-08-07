mikroSDK update v2.15.0

Renesas RA4M1 Support Arrives – Powerful Cortex-M4 MCU family now fully backed by mikroSDK. Plus, SPI Transfer API improvements for smoother communication. On top of this, enjoy support for 244 new MCUs, 2 new board packages, 2 new card packages and 8 updated board packages
WHAT'S NEW?
- RENESAS RA4M1
- Full verified support for all mikroBUS™ modules (ADC, SPI, UART, I2C, PWM, GPIO, 1-Wire).
- This set of devices features the following:
- Arm® Cortex®-M4 running at up to 48 MHz.
- Armv7E-M architecture with DSP instruction set.
- Single-precision hardware Floating Point Unit (FPU).
- Memory Protection Unit (MPU) with 8 regions.
- Up to 256 KB embedded Flash and 32 KB SRAM.
- Additional 8 KB Data Flash with 100K program/erase cycles.
- Multiple clock sources including:
- 48 MHz high-speed on-chip oscillator (HOCO).
- Main oscillator with frequency up to 20 MHz.
- 32.768 kHz sub-clock.
- PLL circuit with maximum output of 64 MHz.
- Up to 84 general-purpose pins with input/output, high-current drive, and configurable interrupt modes.
- SPI transfer API is now also available for the 157 MCUs with AI generated SDK support.
- Build issue resolved for STM32C011J6 and STM32C011J4:
- Projects using these MCUs can now be created and built without any issues.
- Minor fixes and improvements regarding the SPI transfer API implementation.
mikroSDK SUPPORT FOR 7 NEW MCUs:
R7FA4M1AB3CFP
R7FA4M1AB2CLJ
R7FA4M1AB3CFM
R7FA4M1AB3CNB
R7FA4M1AB3CFL
R7FA4M1AB3CNE
R7FA4M1AB3CNF
BAREMETAL SUPPORT FOR 26 NEW DUAL CORE MCUs:
STM32H745BG
STM32H745BI
STM32H745IG
STM32H745II
STM32H745XG
STM32H745XI
STM32H745ZG
STM32H745ZI
STM32H747AG
STM32H747AI
STM32H747BG
STM32H747BI
STM32H747IG
STM32H747II
STM32H747XG
STM32H747XI
STM32H747ZI
STM32H755BI
STM32H755II
STM32H755XI
STM32H755ZI
STM32H757AI
STM32H757BI
STM32H757II
STM32H757XI
STM32H757ZI
BAREMETAL SUPPORT FOR 218 NEW MCUs:
R7FA4E10B2CFM
R7FA4E10B2CNE
R7FA4E10D2CFM
R7FA4E10D2CNE
R7FA4E2B92CBB
R7FA4E2B92CBC
R7FA4E2B93CBB
R7FA4E2B93CBC
R7FA4E2B93CFM
R7FA4E2B93CNE
R7FA4E2B93CNH
R7FA4L1BB4CFL
R7FA4L1BB4CFM
R7FA4L1BB4CFP
R7FA4L1BB4CNE
R7FA4L1BD4CFL
R7FA4L1BD4CFM
R7FA4L1BD4CFP
R7FA4L1BD4CNE
R7FA4M2AB3CFL
R7FA4M2AB3CFM
R7FA4M2AB3CFP
R7FA4M2AB3CNE
R7FA4M2AC3CFL
R7FA4M2AC3CFM
R7FA4M2AC3CFP
R7FA4M2AC3CNE
R7FA4M2AD3CFL
R7FA4M2AD3CFM
R7FA4M2AD3CFP
R7FA4M2AD3CNE
R7FA6M2AD2CLK
R7FA6M2AD3CFB
R7FA6M2AD3CFP
R7FA6M2AD3CLK
R7FA6M2AF2CLK
R7FA6M2AF3CFB
R7FA6M2AF3CFP
R7FA6M2AF3CLK
R7FA4T1B93CFJ
R7FA4T1B93CFL
R7FA4T1B93CFM
R7FA4T1B93CNE
R7FA4T1B93CNH
R7FA4T1BB3CFJ
R7FA4T1BB3CFL
R7FA4T1BB3CFM
R7FA4T1BB3CNE
R7FA4T1BB3CNH
R7FA6E10D2CFM
R7FA6E10D2CFP
R7FA6E10D2CNE
R7FA6E10F2CFM
R7FA6E10F2CFP
R7FA6E10F2CNE
R7FA6T3BB3CFJ
R7FA6T3BB3CFL
R7FA6T3BB3CFM
R7FA6T3BB3CNE
R7FA6E2B92CBB
R7FA6E2B92CBC
R7FA6E2B93CBB
R7FA6E2B93CBC
R7FA6E2B93CFM
R7FA6E2B93CNE
R7FA6E2B93CNH
R7FA6E2BB2CBB
R7FA6E2BB2CBC
R7FA6E2BB3CBB
R7FA6E2BB3CBC
R7FA6E2BB3CFM
R7FA6E2BB3CNE
R7FA6E2BB3CNH
R7FA6M5AG2CBG
R7FA6M5AG2CBM
R7FA6M5AG3CBM
R7FA6M5AG3CFB
R7FA6M5AG3CFC
R7FA6M5AG3CFP
R7FA6M4AD2CBM
R7FA6M4AD2CBQ
R7FA6M4AD3CBM
R7FA6M4AD3CBQ
R7FA6M4AD3CFB
R7FA6M4AD3CFM
R7FA6M4AD3CFP
R7FA6M4AE2CBM
R7FA6M4AE2CBQ
R7FA6M4AE3CBM
R7FA6M4AE3CBQ
R7FA6M4AE3CFB
R7FA6M4AE3CFM
R7FA6M4AE3CFP
R7FA6M5AH2CBG
R7FA6M5AH2CBM
R7FA6M5AH3CBM
R7FA6M5AH3CFB
R7FA6M5AH3CFC
R7FA6M5AH3CFP
R7FA6M4AF2CBM
R7FA6M4AF2CBQ
R7FA6M4AF3CBM
R7FA6M4AF3CBQ
R7FA6M4AF3CFB
R7FA6M4AF3CFM
R7FA6M4AF3CFP
R7FA6M5BH2CBG
R7FA6M5BH2CBM
R7FA6M5BH3CBM
R7FA6M5BH3CFB
R7FA6M5BH3CFC
R7FA6M5BH3CFP
R7FA2E1A52DDA
R7FA2E1A52DFJ
R7FA2E1A52DFL
R7FA2E1A52DLM
R7FA2E1A52DNE
R7FA2E1A52DNH
R7FA0E2073CFJ
R7FA0E2073CFL
R7FA0E2073CFM
R7FA0E2073CNE
R7FA0E2073CNH
R7FA0E2074CFJ
R7FA0E2074CFL
R7FA0E2074CFM
R7FA0E2074CNE
R7FA0E2074CNH
R7FA0E2093CFJ
R7FA0E2093CFL
R7FA0E2093CFM
R7FA0E2093CNE
R7FA0E2093CNH
R7FA0E2094CFJ
R7FA0E2094CFL
R7FA0E2094CFM
R7FA0E2094CNE
R7FA0E2094CNH
R7FA2L1A92DFL
R7FA2L1A92DFM
R7FA2L1A92DFN
R7FA2L1A92DFP
R7FA2L1A92DNE
R7FA2L1A93CFL
R7FA2L1A93CFM
R7FA2L1A93CFN
R7FA2L1A93CFP
R7FA2L1A93CNE
R7FA2L1AB2DFL
R7FA2L1AB2DFM
R7FA2L1AB2DFN
R7FA2L1AB2DFP
R7FA2L1AB2DNE
R7FA2L1AB3CFL
R7FA2L1AB3CFM
R7FA2L1AB3CFN
R7FA2L1AB3CFP
R7FA2L1AB3CNE
R7FA2E3052DFJ
R7FA2E3052DFL
R7FA2E3052DNE
R7FA2E3052DNH
R7FA2E3053CFJ
R7FA2E3053CFL
R7FA2E3053CNE
R7FA2E3053CNH
R7FA2E3072DFJ
R7FA2E3072DFL
R7FA2E3072DNE
R7FA2E3072DNH
R7FA2E3073CFJ
R7FA2E3073CFL
R7FA2E3073CNE
R7FA2E3073CNH
R7FA2A2AD3CFP
R7FA2A2BD3CFM
R7FA2A2BD3CFN
R7FA2A2BD3CFP
R7FA2E1A72DBU
R7FA2E1A72DDA
R7FA2E1A72DFJ
R7FA2E1A72DFK
R7FA2E1A72DFL
R7FA2E1A72DFM
R7FA2E1A72DLM
R7FA2E1A72DNB
R7FA2E1A72DNE
R7FA2E1A72DNH
R7FA2E1A73CBU
R7FA2E1A73CDA
R7FA2E1A73CFJ
R7FA2E1A73CFK
R7FA2E1A73CFL
R7FA2E1A73CFM
R7FA2E1A73CLM
R7FA2E1A73CNB
R7FA2E1A73CNE
R7FA2E1A73CNH
R7FA2E1A92DBU
R7FA2E1A92DDA
R7FA2E1A92DFJ
R7FA2E1A92DFK
R7FA2E1A92DFL
R7FA2E1A92DFM
R7FA2E1A92DLM
R7FA2E1A92DNB
R7FA2E1A92DNE
R7FA2E1A92DNH
R7FA2E1A93CBU
R7FA2E1A93CDA
R7FA2E1A93CFJ
R7FA2E1A93CFK
R7FA2E1A93CFL
R7FA2E1A93CFM
R7FA2E1A93CLM
R7FA2E1A93CNB
R7FA2E1A93CNE
R7FA2E1A93CNH
BOARD PACKAGES RELEASED: 2
RA4M1 Clicker
CLICKER 4 for STM32L4A6VG
BOARD PACKAGES UPDATED: 8
PIC-IOT WA DEVELOPMENT BOARD
PIC-IOT WG DEVELOPMENT BOARD
PIC-IOT WM DEVELOPMENT BOARD
PIC18F46J50 FS USB DEMO BOARD
PIC32MZ EC STARTER KIT WITH CRYPTO ENGINE
Discovery kit with STM32L475VG MCU
Discovery kit with STM32L496AG MCU
Evaluation board with STM32F103ZE MCU
CARD PACKAGES UPDATED: 2
PIM for PIC24HJ256GP610A
PIM for PIC24HJ128GP504
ABOUT mikroSDK
mikroSDK makes application code portable and reusable on many different platforms and architectures, with no code changes. It is a collection of open-source software libraries with unified API and software development tools. Once written, your code can seamlessly run on different microcontrollers, regardless of their architecture. Our mission is to make mikroSDK the universal SDK for all microcontrollers.
ABOUT NECTO
NECTO Studio is a lightning-fast, multi-architecture, multi-language IDE developed in C++ for Windows, macOS, and Linux. It integrates 12 compilers, supports 6 architectures, and covers thousands of microcontrollers, all unified under the NECTO SDK’s universal codebase. With daily-updated libraries, thousands of ready-to-use examples across hundreds of embedded topics, and a 24/7 remote board farm powered by CODEGRIP — the world’s first Wi-Fi debugger — developers dramatically reduce prototyping time. NECTO's built-in AI code assistant smartly merges multiple codebases, while the Smart Cloud brings real-time data visualization to your desk with a single line of code. And with intuitive smart setup steps guiding you from start to finish, ideal coding isn’t just a concept — it’s your new reality.
ABOUT MIKROE
MIKROE is committed to changing the embedded electronics industry through the use of time-saving industry-standard hardware and software solutions. With unique concepts like Remote Access, One New Product/Day, Multi-Architectural IDE and most recently, the EmbeddedWiki™ platform with more than million ready-for-use projects, MIKROE combines its dev boards, compilers, smart displays, programmers/debuggers and 1800+ Click peripheral boards to dramatically cut development time. mikroBUS™; mikroSDK™; SiBRAIN™ and DISCON™ are open standards and mikroBUS only has been adopted by over 100 leading microcontroller companies and integrated on their development boards.