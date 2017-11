Junior Web Developer

Radno mesto koje će unaprediti vaše znanje i dići vaš rad na viši nivo. Pored toga radićete u dinamičnoj i kreativnoj atmosferi.Nama u mikroElektronici nije bitno samo koju ste školu završili i gde ste prethodno radili. Fakultetska diploma je poželjna i veliki plus, ali samo ako ste sposobni da stečeno znanje praktično primenite i iskoristite u poslu. Ukoliko ste, pak, do praktičnog znanja došli nekim drugim putevima, to takođe pozdravljamo i možemo vas sa sigurnošću uveriti da ćete biti u istom položaju kao i vaše kolege sa diplomom. Kako bi stekli bolji utisak o vama, molimo vas da pažljivo prođete kroz dva prosta koraka do konačne prijave za posao.